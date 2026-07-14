Kolik nově zaplatíte za balíčky z Číny? Česká pošta ukázala konkrétní příklady

Od 1. července 2026 platí nová pravidla Evropské unie pro výběr cla u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Skončilo tak dosavadní osvobození od cla u balíčků do hodnoty 150 eur. Nově se u většiny zásilek vybírá paušální clo ve výši 3 eur za každou položku zboží, nikoli za celý balík.
To znamená, že výsledná částka už nezávisí jen na hodnotě objednávky, ale také na tom, kolik různých druhů zboží balíček obsahuje.
Jak se nové clo počítá?
Za jednu položku se považuje jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Pokud si tedy objednáte několik stejných výrobků, clo zaplatíte jen jednou. Jakmile ale zásilka obsahuje různé druhy zboží, částka se zvyšuje.
Česká pošta zveřejnila několik modelových příkladů:
- Tři stejné sklenice – jedna položka, clo 3 eura.
- Sklenice a talíř – dvě položky, clo 6 eur.
- Tři sklenice a talíř – dvě položky, clo 6 eur.
- Sklenice, talíř a sluneční brýle – tři položky, clo 9 eur.
- Bavlněné tričko a polyesterové tričko – dvě různé položky, clo 6 eur.
Paušální clo Celní správa ČR vybírá v českých korunách. Pro přepočet používá celní kurz platný pro daný měsíc, nikoli běžný kurz bank nebo směnáren.
Kdy clo platit nemusíte?
Nová pravidla počítají i s výjimkami. Paušální clo se nevztahuje například na:
- dárky mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur,
- zboží pocházející ze zemí, se kterými má Evropská unie uzavřenou dohodu o preferenčním clu.
Kdy se uplatní jiné clo?
Paušální sazba 3 eura za položku se nepoužije, pokud:
- hodnota zásilky přesáhne 150 eur,
- zásilka je určena pro podnikání nebo příjemcem je plátce DPH,
- hodnota daru převyšuje 45 eur.
V těchto případech se clo stanovuje podle běžného celního sazebníku.
Celní řízení zůstává povinné
Ani po změně pravidel se nic nemění na povinnosti podat celní prohlášení. Ve většině případů tuto administrativu za příjemce vyřizuje Česká pošta. Zásilku je ale možné odbavit také samostatně prostřednictvím elektronických aplikací Celní správy ČR.
Clo se vybírá při doručení zásilky a bez jeho úhrady není možné balíček převzít. Pro zákazníky to znamená, že drobné nákupy z čínských e-shopů mohou nově vyjít dráž než dosud. Nejvíce změnu pocítí lidé, kteří si v jedné objednávce nechávají poslat více různých druhů zboží.