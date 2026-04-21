Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Zatímco v 19. století sázela Coca-Cola na povzbuzující účinky výtažků z koky, dnešní trh ovládá trend „všeho nulového“.
Z lékáren do celého světa
Coca-Cola se zrodila v Atlantě ve státě Georgia 8. května 1886. Tehdy místní lékárník John Stith Pemberton vyrobil ve společnosti nazvané Pemberton Chemical Company sirup. Tento nápoj propagoval jako přípravek na většinu běžných onemocnění. Byl založený na kokainu z listů koky a extraktech z ořechů koly bohatých na kofein. Kokain byl z receptury Coca-Coly odstraněn kolem roku 1903. Za názvem Coca-Cola stojí účetní Pembertona. Právě on hledal název se dvěma písmeny C a napsal jej rukopisem, což položilo základ pro logo i ochrannou známku. Jak uvádí Britannica Money, v roce 1899 podepsala společnost Coca-Cola svou první smlouvu s nezávislou stáčírnou, která mohla nápoj vyrábět a distribuovat.
Zajímavostí je, že první lahve Coca-Coly byly jednoduché z hladkého skla a bylo tím pádem snadné je napodobit. Od roku 1915 mají nynější charakteristický obal, který nevychází z ingrediencí nápoje, ale z tvaru kakaového bobu.
Také s Pepsi, dalším velmi známým kolovým nápojem, je spojena lékárna. V roce 1893 Caleb Bradham, mladý lékárník z New Bernu v Severní Karolíně, začal experimentovat s mnoha různými nealkoholickými nápoji. O pět let později je jedna z jeho receptur označovaná jako „Bradův nápoj“ přejmenována na Pepsi-Colu a získává také své první logo. Jedná se o kombinaci perlivé vody, cukru, vanilky, vzácných olejů a ořechů koly. Jeho popularita Bradhama vede k rozvoji nápoje a vzniku plnohodnotného podniku. Žádá tedy o ochrannou známku a zakládá první společnost Pepsi-Cola. První stáčírny Pepsi-Coly byly v roce 1905 založeny v Severní Karolíně.
Zpočátku byl tento nápoj prodáván jako pomůcka pro trávení a byl s ním spojován slogan hlásající, že je vzrušující, povzbuzující a pomáhá trávení. Taktiku změnila společnost až časem, v reklamách využívala celebrity a slogan vyměnila za: „Pijte Pepsi-Colu. Uspokojí vás.“
Oblíbená česká alternativa
Na území Československa se Coca-Cola objevila poprvé na konci druhé světové války spolu s vojáky americké armády. Jak uvádí společnost na svých webových stránkách, v květnu 1945 bylo v západních Čechách mnoho mladých Američanů, kteří měnili lahve Coca-Cola za místní plzeňské pivo. Následně byl na našem území nápoj Coca-Cola poprvé vyroben v roce 1971, a to na základě licenční smlouvy společnosti The Coca Cola Company a národního podniku Fruta Brno.
Dodneška je u nás velmi populární Kofola. Její prapůvod sahá až na začátek padesátých let minulého století, kdy byl založen národní podnik Galena Opava. Ten se také věnoval výrobě léčiv, tinktur a pěstování rostlinných kultur. Jak jsme psali, na konci padesátých let se poté objevilo politické zadání, aby byla vyrobena limonáda kolového typu, která by tvořila domácí alternativu pro americkou Coca-Colu a Pepsi-Colu.
Vývoj nového kolového nápoje dostal na starost státní podnik Spofa Praha, který zaštiťoval Galenu Opava. Týmu pod vedením docenta Zdeňka Blažka trvalo dva roky, než přišel s optimálním složením sirupu Kofo, který tvořil základ nového nápoje. Skládal se ze čtrnácti bylinných a ovocných látek, ke kterým byl přidán kofein.
Směs tvořily například listy ostružiníku nebo sladké dřevo. Právě sladké dřevo mohlo za to, že Kofola měla z počátku velmi hustou pěnu, jelikož obsahuje velké množství saponinů. Ty po kontaktu s oxidem uhličitým způsobovaly pěnivost limonády. Psal se tehdy rok 1959 a první Kofola měla brzy zamířit ke svým zákazníkům. Kofola se průmyslově začala vyrábět v roce 1960 a prakticky ihned po uvedení na trh získala na velké oblibě.
Různé nápoje i příchutě
K dalším známým colovým nápojům patří například Royal Crown Cola, Koala vyráběné v pivovaru Černá Hora, Kolča, Citro Cola, Fentimans Curiosity Cola nebo Dr. Pepper. Mnoho států má svou vlastní alternativu kolového nápoje nebo nějaký specifický druh.
Kromě toho existuje spousta dalších variant od známých značek. Často se jedná o příchutě jako je například citron, třešeň, vanilka, ale také varianty jako je Light nebo Zero s menším množstvím cukru, případně s jeho náhražkami. Jak zmiňuje server Vitalia.cz, mezi nekalorická sladidla, jimiž jsou nahrazována tradiční kalorická sladidla sacharóza (řepný cukr) a glukózo-fruktózový sirup, patří především aspartam, acesulfam-K, cyklamát a steviolové glykosidy.
Éra čisté koly
Kromě kolových nápojů s různými příchutěmi se objevila také čirá kola. Například bílou Coca-Colu vyráběla podle Wikipedie společnost ve 40. letech 20. století na žádost maršála Sovětského svazu Georgije Žukova. Na začátku devadesátých let se objevily další značky jako Crystal Pepsi, Tab Clear nebo 7 Up Ice Cola. Čirá kola byla populární také v Dánsku, kde ji v roce 1976 vyrábělo družstvo FDB a byla označována jako „Hippie Cola“. Tento název si vysloužila díky zaměření na škodlivé účinky, které by barvicí přísada mohla mít na děti, a kvůli bojkotu nadnárodních značek.
Jaký je dnešní trend?
Na začátku letošního roku přišla Coca Cola na český trh s novinkou v podobě Zero Zero. Ta je v zahraničí dostupná a také oblíbená už několik let. Komunikaci Coca Cola postavila na klíčových benefitech nápoje, mezi které patří nulový obsah cukru a kofeinu. Společnost uvádí, že tím reaguje na rostoucí poptávku po nápojích bez kofeinu i na proměňující se životní styl dospělých spotřebitelů.
Z jejich průzkumu například vyplynulo, že dnešní třicátníci a čtyřicátníci tráví večery převážně doma a stále více dbají na své zdraví. Ukázalo se, že 66 % dává večer přednost vodě a jiné nealkoholické volbě, zatímco alkohol pije výrazně méně než před pěti lety.
Coca Cola Zero Zero přichází jako ideální parťák na večer. Staví na ikonické chuti Coca Cola a zároveň reflektuje rostoucí poptávku po alternativách, které lidem dávají svobodu užít si večer po svém, dodává Mária Furman, Senior Marketing Manažerka Coca Cola ČR, SR.
Podobně společnost Kofola představila letos nový nápoj, který podle ní reaguje na společenský segment i měnící se potřeby zákazníků. Jedná se o Nulku, nápoj navazující na tradiční ovocno-bylinkovou recepturu Kofoly, ale úplně bez cukru. Podle zakladatele společnosti Kofola Jannise Samarase jsou bezcukrové varianty kolových nápojů v posledních letech výrazně rostoucí kategorií.
Na trh proto přinášíme novinku, která cílí zvláště na generaci Z a svou propozicí na tento současný trend reaguje, doplnil v závěru.