Konec levných nákupů z Číny. Od července se bude platit clo za každou položku nákupu

Zákazníci internetových tržišť, jako jsou Temu, AliExpress nebo Shein, navíc budou muset počítat i s dalším poplatkem, který má být zaveden ještě letos na podzim.
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O července se zavádí clo i na drobné nákupy
Aktuálně platí při nákupech zboží z čínských e-shopů výjimka z placení cla, pokud hodnota zboží v zásilce nepřekročí 150 eur. Jediné, co zákazník nyní platí, je DPH a případně poplatek firmě, která ho zastupuje v celním řízení. I díky tomu, pokud si fyzická osoba objedná zboží na e-shopu, podává její zástupce nebo i sama fyzická osoba celní prohlášení s omezeným rozsahem údajů.
Od 1. července však nákupy z Číny (a dalších zemí mimo EU) výrazně podraží. Zavádí se totiž clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a které jsou zasílány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU. Clo bude zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.
Tato nová úprava, při které byl odstraněn bezcelní limit u zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR), je reakcí EU na obrovský příliv e-commerce zásilek především z asijských e-tržišť. Cílem je nejen zachovat konkurenceschopnost evropských obchodníků, ale také dodržovat environmentální a bezpečnostní předpisy, které zásilky z těchto tržišť často nesplňují, uvedla Hana Štaffová, mluvčí Generálního ředitelství cel.
Pozor na to, že zmíněné clo ve výši 3 eur se bude platit za položku nákupu a nikoli za celou zásilku. Položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Tedy pokud si zakoupíte jednu klávesnici a tři pouzdra na mobil, jsou to dva druhy zboží, a tedy dvě položky. Clo v takovém případě bude 6 eur. Clo bude platit i pro všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, pokud nejsou plátci DPH. V případě, že zboží bude pocházet ze země, se kterou má EU uzavřenu dohodu o nižší výši cla, bude se platit clo dle této dohody (a může být tak i nulové).
Clo podle celního sazebníku zboží bude nutné zaplatit i tehdy, kdy vám zásilku pošle jiná fyzická osoba jako dar, jestliže hodnota zásilky bude vyšší než 45 eur.
Nejběžnější případ, kdy se clo platí podle celního sazebníku je, pokud si zboží objednal podnikatel. A platí to i pro případ, kdy se jedná o fyzickou osobu – podnikatele, pokud je plátcem DPH. Je to vlastně stejný případ, jako kdyby zboží bylo do EU dováženo v kontejneru ve velkém množství. Posledním případem, kdy se clo platí podle celního sazebníku je, pokud má zboží hodnotu vyšší, než 150 eur, upřesňuje se na webu celní správy.
Kdy se clo nebude muset platit?
Clo se nebude naopak platit v případě, kdy jedna fyzická osoba zasílá jiné fyzické osobě zásilku, která nepřesahuje 45 eur. Bude to ale mít tři podmínky. První podmínkou je, že zboží je zasláno příležitostně. Další podmínkou je, aby zboží sloužilo pro osobní potřebu příjemce anebo jeho rodiny a z hlediska povahy a množství nesmí mít obchodní povahu (například se nepočítá s jeho dalším prodejem). A třetí podmínku tvoří skutečnost, že musí jít o dar a za zboží nesmí být jakkoliv zaplaceno.
Pro úplnost je vhodné uvést ještě případ, kdy se vám může pouze zdát, že clo neplatíte. To je v případě, kdy firma doveze zboží ve velkém množství. Tato firma zaplatí clo při vlastním dovozu. Vy ho pak zaplatíte v ceně zboží, které si objednáte, aniž byste si to mohli uvědomit. Z celního hlediska je to zboží, které je prodáváno už v rámci EU. Jedna z velkých společností, která nabízí obrovské množství zboží na internetu, to takto praktikuje, upozorňuje se na webu celní správy.
Jak se clo bude platit?
Clo půjde zaplatit hned několika způsoby. U některých e-shopů půjde clo zaplatit přímo v rámci nákupu. Další možností bude clo zaplatit tomu, kdo vás zastupuje v celním řízení. Třetí alternativou je zaplatit přímo celní správě. To bude ale možné jen v případě, že sám nakupující podá celní prohlášení.
Kdy podat jaké celní prohlášení?
Celní prohlášení se musí při nákupech zboží ze zemí mimo EU podávat již 5 let. Se zavedením cla se však od července mění, kdy a jaké prohlášení lze použít. Na většinu zásilek z e-shopů mimo EU lze podat celní prohlášení s menším rozsahem údajů než při běžném celním řízení. Toto prohlášení nejde využít u nákupů ze zemí, se kterými má EU uzavřenu dohodu o nižší výši cla, a také u nákupů zboží, které podléhá zákazům a omezením. Prohlášení s omezeným počtem údajů nelze rovněž využít při nákupu z celního skladu, který leží v EU.
Standardní celní prohlášení (s plným rozsahem údajů) se podává i v případě, že vám jiná fyzická osoba pošle ze zahraničí dar a nezáleží, jakou má takový dar hodnotu. Stejně tak je nutné využít prohlášení s plným rozsahem údajů v případě zásilek mezi podnikateli, tedy i tehdy, pokud je příjemce fyzickou osobou-podnikatelem a zároveň plátcem DPH.
Kdo podává celní prohlášení?
Jak upozorňuje celní správa, celní prohlášení bude ve většině případů podávat za zákazníky firma, která se na to specializuje. Ať už to budou firmy zabývající se především doručováním zásilek na území České republiky nebo Česká pošta anebo expresní dopravce.
Nová legislativa ještě posiluje jejich postavení. Pouze ve zcela výjimečných případech budete moci podat celní prohlášení s omezeným množstvím údajů sami a k tomu využít již existující webovou aplikaci Celní správy ČR, tedy eCep. Pro podávání plnohodnotných celních prohlášení pak v budoucnu Celní správa ČR zprovozní další aplikaci využívající webovou technologii, doplnili celníci.
Od listopadu se bude platit i manipulační poplatek
Zavedení cla od července navíc není jedinou změnou. Od listopadu 2026 bude navíc pravděpodobně (záleží, kdy bude zveřejněn nový Celní kodex Unie) ještě zaveden manipulační poplatek, který se bude platit při dovozu zboží ze zemí mimo EU v rámci elektronického obchodování. Poplatek se bude vztahovat na veškeré zásilky, které jsou koupeny přes internet a dovozeny ze zemí ležících mimo EU, a to bez ohledu na hodnotu zboží. Kolik poplatek bude činit, stanoví předpis Evropské komise, který bude vydán do deseti dnů po zveřejnění nového celního kodexu. Předpokládá se, že výše poplatku bude dosahovat jednotek eur.