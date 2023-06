Ceny energií ovlivňují provoz koupališť. Jaké je letos vstupné do bazénů?

Koupaliště do letošní sezóny vstupují s očekáváním vysoké návštěvnosti, spokojenosti klientů s nabízenými službami a také dobrého počasí, protože právě to má největší vliv na návštěvnost.

Změny v cenících nejsou výrazné

Tomáš Dohnal z Plovárny Hranice serveru Podnikatel.cz potvrdil, že letos přistoupili k navýšení cen, ale v minimálním rozsahu. Také na zlínských koupalištích zvýšili ceny vstupného, a to po třech letech. Nyní je tak cena celodenního vstupu na koupaliště pro dospělou osobu od 16 let 130 Kč; u dětí do 15 let a seniorů 90 Kč. V letních měsících je koupaliště otevřeno 10 hodin, a to od 9 do 19 hodin. Pro srovnání, lístek do kina, kdy strávíte 2 hodiny v uzavřeném prostoru, vyjde dospělého na 199 Kč, doplňuje s úsměvem Iva Rokosová, zástupkyně ředitele společnosti STEZA Zlín provozující místní lázně a koupaliště.

Celodenní vstupenka na koupaliště v Moravských Budějovicích bude stát dospělé návštěvníky 150 korun, což je o 30 korun víc než vloni. Hlavním důvodem je růst ceny elektřiny, řekla pro server Jihlavská drbna Miroslava Bendová, ředitelka příspěvkové organizace města. Také Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), uvedl, že kvůli narůstajícím cenám za energie a další služby museli zvýšit o 10 procent vstupné, celodenní vstupné pro dospělé tak vyjde na 175 korun. Josef Trčka, správce koupaliště Duha v Pozlovicích, doplnil, že ceny vstupného ponechali stejné jako minulý rok a neměnili je ani na koupališti Vimperk.

Jaké jsou ceny za celodenní vstupné?

Přinášíme srovnání cen za celodenní vstupné u 20 vybraných letních koupališť. Vyplývá z něj, že průměrná cena je 133 Kč a pohybuje se tak od 80 do 220 korun. Ušetřit na vstupném je možné například díky permanentkám, čipovým kartám nebo při návštěvě koupaliště až v odpoledních hodinách – nejčastěji od 16 hodin nabízí koupaliště snížené vstupné.

Název koupaliště Celodenní vstupné pro dospělého Koupaliště Červenka 130 Kč Koupaliště Duha Pozlovice 130 Kč/140 Kč* Koupaliště Flošna 165 Kč/190 Kč** Koupaliště Kraví hora 200 Kč Koupaliště Kyselka 110 Kč Koupaliště Ládví 220 Kč Koupaliště Neratovice 120 Kč Koupaliště Petynka 220 Kč Koupaliště Zelené 110 Kč/130 Kč*** Koupaliště Zvíkovské Podhradí 110 Kč Letní koupaliště Karviná 110 Kč Letní koupaliště Sletiště 120 Kč Letní koupaliště Valašské Meziříčí 130 Kč Městké koupaliště Ostrov 100 Kč Městské koupaliště Hluboká nad Vltavou 100 Kč Městské koupaliště Sokolov 100 Kč Městské koupaliště Vimperk 80 Kč Plovárna Hranice 110 Kč Trnávka koupaliště 100 Kč Vodní areál Ostrava-jih 190 Kč

* bez vrácenky/s vrácenkou

** čipová karta/ostatní placení

*** všední den/víkend

Provoz koupališť je nákladný

Podle Josefa Trčky bylo zdražování nutné a nejvíce to pociťují na elektrických energiích a také chemikáliích pro ošetření vody. Také Iva Rokosová souhlasí, že provoz koupališť a bazénů je nákladný, ať už je to lidská práce, energie (elektrika, voda, pára) nebo chemické látky, kterými mají povinnost vodu upravovat tak, aby odpovídala přísným hygienickým normám. Jedinou možností, jak ušetřit, je snažit se optimálně využívat energie – šetřit vodou, zaměřit se na recyklaci použité vody, využít odpadní teplo z provozu technologií. A o to se ve Zlíně snažíme, dodává.

Ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov Jiří Matěj v Karvinském deníku vysvětloval, že do ceny jejich vstupného museli promítnout růst cen například bazénové chemie, která zdražila až o 40 procent. A zvýšily se podle něj také mzdy i ceny dodavatelských prací. Věřím že zvýšení vstupného návštěvníky neodradí. Například benefity pro rodiny s dětmi zůstanou zachovány, upřesnil. Michal Gabauer z Městských služeb města Vimperk uvádí, že i přes zvyšování cen předpokládají stejné náklady jako v loňském roce.

Nahlédněte na letní koupaliště

Situace s energiemi se zlepšila

V loňském roce se všichni provozovatelé koupališť shodli, že je nejvíce ovlivnilo zvýšení cen za energie s tím, že elektřinu používají prakticky ve všech oblastech provozu. Například na ohřev vody tepelnými čerpadly, provoz atrakcí, technologie koupaliště, ohřev pitné vody, osvětlení a podobně. Tomáš Dohnal potvrzuje, že vliv cen energií lze považovat za zásadní, a zdůrazňuje, že ve vztahu k úsporám u nich nedošlo k žádnému omezení nabízených služeb. Situace na trhu se částečně uklidnila, ale ceny energií jsou i tak vysoké, myslí si Josef Trčka.

Podle Michala Gabauera je cena energií alespoň v jejich případě zhruba na stejné úrovni jako v loňském roce. Iva Rokosová popisuje, že vzhledem k prozřetelnosti vedení společnosti nakoupili v roce 2021 elektriku na dva roky, tedy do konce roku 2023, a to vzhledem k následujícímu vývoji cen bylo opravdu dobře. Z tohoto pohledu tak byli na „klidné vlně“. V současnosti řešíme nákup na další roky a už teď víme, že se nám nepodaří dostat se na smluvní ceny roku 2021. Ale v žádném případě nebude situace tak kritická, jako se jevila na počátku energetické krize, shrnuje.

Novinky se plánují až na příští rok

Na koupališti Duha v Pozlovicích došlo k položení nové podlahy na terase a těší se tady na novou sezónu. Zásadní novinky pro zákazníky v letošním roce připravené nemáme, ale doufáme, že naši zákazníci ocení vysoký standard služeb, který na koupalištích poskytujeme, říká Iva Rokosová s tím, že se bedlivě připravují a těší na začátek letošní sezóny, protože ještě nebylo počasí, které by přálo koupání.