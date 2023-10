Které slevy na dani se od roku 2024 zruší, které omezí a které zcela skončí?

U slevy na manželku/manžela pak dojde k výraznému omezení, kdy půjde nově využít jen v případě, že manžel/manželka pečuje o dítě do 3 let věku. Přinášíme přehled, jak budou vypadat slevy na dani pro rok 2024.

Jaké jsou v současnosti slevy na dani

Aktuálně mohou fyzické osoby využívat tyto slevy na dani:

Základní slevu na poplatníka

Slevu na manžela

Základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu

Slevu na držitele průkazu ZTP/P

Slevu na studenta

Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné)

Sleva za zastavenou exekuci

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Zrušení slevy na studenta

Sleva na studenta, která nyní činí 4020 Kč a kterou může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, se od roku 2024 ruší. Naposledy tedy půjde uplatnit v přiznání za rok 2023.

Zrušení školkovného

Od roku 2024 skončí i školkovné, které aktuálně odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (maximálně ve výši minimální mzdy, pro letošní rok tedy 17 300 Kč).





Omezení slevy na manželku/manžela

Třetí sleva na dani, která dozná změn, je sleva na manželku/manžela. Ta nyní činí 24 840 Kč a lze ji uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Nově půjde tuto slevu uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí pro letošní rok 30 840 Kč a nic se na tom nebude měnit ani v roce 2024. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Stejná zůstane pro příští rok i sleva na invaliditu. Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) dosahuje 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) pak činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a každoročně po skončení zdaňovacího období k 15. únoru potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Rozhodující je, že se jedná o osobu, které byl invalidní důchod přiznán (nerozhoduje okamžik výplaty). Lze přiznat slevu na invaliditu i za předchozí období, aniž by byl důchod vyplácen. Stejný princip se ale uplatní i při odejmutí důchodu. Nárok bude pouze do okamžiku posouzení zániku invalidity, bez ohledu, zda je ještě důchod vyplácen.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Beze změn zůstane i sleva na dani pro osoby, které mají status zdravotního postižení ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Sleva na dítě (daňové zvýhodnění)

Výše slevy (daňového zvýhodnění) na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti zůstane pro rok 2024 na 15 204 Kč ročně. U druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti pak bude činit 22 320 Kč ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 27 840 Kč ročně.

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Od zdaňovacího období 2021 už neplatí žádná maximální výše ročního daňového bonusu.

Zvýhodnění na dítě může využít pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, pro rok 2023 tedy 103 800 korun.

Sleva za zastavenou exekuci

Novinkou letošního roku je sleva za zastavenou exekuci. Jelikož výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, maximálně tak sleva za jednu zastavenou exekuci činí 450 Kč.