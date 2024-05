KVÍZ: „Večer chutná, ráno …“ ? Dokážete správně doplnit reklamní slogany?

Server Podnikatel.cz připravil další kvíz na téma reklamních sloganů firem, se kterými jste se mohli (a v některých případech stále ještě můžete) setkávat.

Jak má vypadat správný reklamní slogan

Sdělit vše podstatné o výrobku nebo značce, zaujmout a být dobře a dlouho zapamatovatelný. To vše maximálně v osmi slovech. Tak by měl vypadat dobrý reklamní slogan.

Jak říkají odborníci, správný slogan musí umět produkt nebo službu dobře popsat a dokázat jednoznačně sdělit, proč je to či ono pro zákazníka dobré, užitečné, správné nebo prospěšné. Podnikatel by měl mít představu o významech, hodnotách a emocích, které by měl jeho slogan komunikovat.

Vyzkoušejte si v našem třetím kvízu na toto téma, zda dokážete reklamní slogany správně doplnit.