Letní teploty koupalištím přejí. Je v nich hlava na hlavě? A jak je to s cenami?

Správci a majitelé koupališť hledají cesty, jak ušetřit na provozu. A zároveň, jak návštěvníkům přinášet stále něco nového.

Některá koupaliště jsou letos v novém

Hned několik koupališť přistoupilo v letošním roce k modernizaci. Někde to sice znamenalo posun začátku sezóny, ale vždy se jednalo o změny prospěšné pro návštěvníky. Například ve Slavičíně bylo pro zvýšení komfortu návštěvníků pořízeno nové vybavení v podobě velkých slunečníků, nových lehátek a posezení u bufetu. Kromě toho zde zavedli nový závlahový systém travních ploch využívající odpadní vodu z bazénu. Jedná se o ekologický, ale také ekonomicky výhodný krok. Slavičínský starosta Tomáš Chmela k tomu doplnil, že využití odpadní vody na zavlažování umožňuje šetřit cennou pitnou vodu a snižovat náklady na provoz. Navíc důkladná závlaha v horkých dnech udržuje trávníky na koupališti v dobré kondici. Další novinkou zde byla také technologie na úpravu vody.

U České Lípy je nově zrekonstruovaný areál Venkovního koupaliště Dubice. Ten nabízí venkovní koupaliště o třech vodních plochách, minigolf, nově zrekonstruované 3D Bludiště, ale také plochu pro stanování a provizorní stání pro karavany nebo písečnou pláž. Jak uvádí na webu, koupaliště s maximální kapacitou 855 osob se skládá ze čtyř objektů – pokladna, technická budova s šatnami a administrativní částí, občerstvení a budova pro Wake sport. „Vodní plocha pro naše nejmenší se nachází hned při vstupu na koupaliště = brouzdaliště s hloubkou od 5 cm – 40 cm. Největším bazénem je atrakční bazén s rozlohou přes 900 m2 a dvěma plaveckými drahami s délkou 25 m. Hloubka je 120 cm. V zadní části se nachází dojezdový bazén se skluzavkami a tobogánem o hloubce 110 cm,“ vyjmenovávají.

Vždy je to o počasí

Především venkovní koupaliště jsou hodně závislá na počasí. V roce 2021 se musela potýkat s deštivým a chladným srpnem a jak jsme psali, například ve Zlíně bylo z možných 92 dní (červen, červenec, srpen) Panorama otevřena 62 dní a koupaliště Zelené 50 dní. Podle ředitele Plaveckého stadionu Podolí Jana Bezděka však nejsou venkovní koupaliště ohroženým druhem, a to ani přes nevyzpytatelné počasí. Myslí si, že lidé stále chtějí chodit za vodou a sluníčkem, ale musí se rozlišovat, jestli se jedná o aquapark, rybník nebo plavecký areál. Návštěvnost přitom není ani tak o teplotách, ale spíše sluníčku. Stačí i 25 stupňů a návštěvníci se hrnou, i když návštěvnost je samozřejmě nižší. Když jsou venku tropické třicítky, tak je to tady, jak se říká, hlava na hlavě. Může se zde vystřídat deset i jedenáct tisíc lidí za den. A to je pak opravdu značný nápor, prozradil pro server Podnikatel.cz.

Někde potrápila voda

Právě přírodní živly v podobě přívalových dešťů ovlivnily v červnu a na začátku července provoz několika koupališť v České republice. Například v Rokycanech museli odsunout oslavy 90. let existence přírodního koupaliště, kam se dostala spousta nečistot. Vodou se zaplnilo také koupaliště ve Valašských Kloboukách nebo Zelené ve Zlíně. Tam došlo k vyplavení a poškození šesti čerpadel, ale vše bylo brzy opraveno. Zahltila se kanalizace a v jímkách, kde jsou čerpadla, hladina vystoupala na 70 cm. Bohužel zaplavila oběhová čerpadla, upřesnil Pavel Novák, vedoucí údržby koupaliště.

Zpátky do provozu se do několika dní i díky pomoci hasičů dostalo také koupaliště v Sazovicích. Po bouřce se zde vylil místní potok a v celém areálu bylo 30 centimetrů vody a také spodní voda vše znehodnotila. Jako první bylo zprovozněné fotbalové a hokejbalové hřiště s atletickým oválem. Horší to bylo s bazénem, který jsme museli kompletně vypustit, tedy nějakých čtyři sta kubíků, ručně vyčistit všechny kanálky, technickou část, filtry, stejně jako servrovnu, popsal pro Zlínský deník provozovatel areálu Petr Kučera.

Nahlédněte na koupaliště

Provoz koupališť je nákladný

Josef Trčka, správce koupaliště Duha v Pozlovicích, loni uvedl, že nárůst nákladů nejvíce pociťují na elektrických energiích a také chemikáliích pro ošetření vody. Také Iva Rokosová, zástupkyně ředitele společnosti STEZA Zlín, provozující místní lázně a koupaliště, souhlasila, že provoz koupališť a bazénů je nákladný, ať už je to lidská práce, energie (elektrika, voda, pára) nebo chemické látky, kterými mají povinnost vodu upravovat tak, aby odpovídala přísným hygienickým normám. Jedinou možností, jak ušetřit, je snažit se optimálně využívat energie – šetřit vodou, zaměřit se na recyklaci použité vody, využít odpadní teplo z provozu technologií. A o to se ve Zlíně snažíme, dodala.

V létě nejraději navštěvuji přírodní koupaliště.

venkovní koupaliště s bazénem.

aquapark.

pouze vnitřní bazény.

Kolik stojí vstupné?

Ze srovnání celodenního vstupného pro dospělého v různých koupalištích napříč Českou republikou vyplynulo, že se ceny pohybují od 100 do 250 korun. Průměrná cena činí 163 Kč. Ušetřit na vstupném je možné například díky permanentkám, čipovým kartám nebo při návštěvě koupaliště až v odpoledních hodinách – nejčastěji od 16 hodin nabízí koupaliště snížené vstupné.

Přehled cen na vybraných koupalištích Koupaliště Celodenní vstupné pro dospělého Koupaliště Brná 150 Kč Koupaliště Duha Pozlovice 150 Kč Koupaliště Flošna 180 Kč Koupaliště Klánovice 170 Kč Koupaliště Kolovraty 210 Kč Koupaliště Ládví 220 Kč Koupaliště Moravské Budějovice 150 Kč Koupaliště Petynka 250 Kč Koupaliště Sazovice 100 Kč Koupaliště Zábrdovice 195 Kč Letní koupaliště Ameryka 140 Kč Letní koupaliště Břeclav 120 Kč Letní koupaliště Hranice 110 Kč Letní koupaliště v Třinci 130 Kč Letní koupaliště Valašské Meziříčí 150 Kč Letní koupaliště Sletiště 120 Kč Městské koupaliště Hluboká nad Vltavou 200 Kč Městské koupaliště Mladá Boleslav 170 Kč Venkovní koupaliště Dubice 150 Kč Vodní areál Jih v Ostravě 200 Kč