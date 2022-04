Papírově už přiznání nepodáte, elektronicky ještě ano

Kdo totiž podá přiznání elektronicky, má na podání přiznání o měsíc více času. Letos se navíc díky rozhodnutí vlády posunul termín pro přiznání ještě o jeden měsíc. Termín pro elektronické podání přiznání tak letos vyprší až zítra, tedy 1. června.

Standardně se sice daňové přiznání k dani z příjmů podává do začátku dubna, letos však platí hned několik novinek. Vláda na začátku března posunula lhůtu pro přiznání pro všechny o jeden měsíc. K prodloužení lhůt opět, stejně jako v loňském roce, došlo skrze prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a také doplatek daně z příjmů. Pozor tedy na to, že odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihnete v náhradním termínu podat a zaplatit. Pokud nikoli, sankce se vám budou počítat už od dubna.

Od letoška navíc platí další novinka. Ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihl květnový termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud formulář podá do 1. června. Kdo nepodá přiznání ani do tohoto úterý, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další měsíc do 1. července. Od letošního roku už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Nově stačí, když je dodána až s přiznáním.

Přiznání lze beztrestně podat už jen elektronicky

Daňové přiznání lze nyní, jak již bylo řečeno, podat bez sankcí pouze elektronicky. Nově lze využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.





Tu v současné době nabízí 5 bank:

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

Air Bank

Moneta

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Kdo musí přiznání podat?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání se týká také poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

Přiznání musí řešit i poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí. Přiznání vyplňují i lidé, kteří platí solidární daň. Povinnost podat přiznání mají ale pouze ti, jejichž příjmy za rok 2020 překročily limit 1 672 080 Kč. Komu se zvýšily pouze zálohy na daň, ale nikoli samotná daň, ten přiznání podávat nemusí a může si nechat udělat roční zúčtování záloh.

V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Daňové přiznání musí za rok 2020 podat i OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021 a živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.

Psali jsme: Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2020? A komu se to vyplatí, i když nemusí?

Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje:

daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví,

účetní závěrku,

přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje:

daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci,

přehledy pro správu sociálního zabezpečení

přehled pro zdravotní pojišťovny

Jak daň zaplatit

Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

bankovní převod

zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)

platba poštovní poukázkou typu „A“, fyzické osoby mohou u daně z příjmů využít také bezplatnou daňovou složenkou

hotově na pobočkách České národní banky

hotově na pokladně finančního úřadu

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710 FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710 FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710 FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710 FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710 FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710 FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710 FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710 FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710 FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710 FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710 FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710 FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710 FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710 Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 – 713–77620021/0710

Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít

Co se týče samotného výpočtu daně, nic se neměnilo. U slev na dani a nezdanitelných částek došlo k několika drobným změnám. Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo tzv. školkovné na 14 600 Kč a u bezúplatných plnění se zvýšil limit pro využití na 30 % základu daně.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2020 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

Základní sleva na poplatníka

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Sleva pro studenta

Sleva za umístění dítěte (roční sleva)

Sleva na evidenci tržeb (pouze v daňovém přiznání)

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),

úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,

pojistné na penzijní připojištění,

pojistné na soukromé životní pojištění,

členské odborové příspěvky,

příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Jak zdanit covidové podpory

Poplatníci často řeší, které z podpor se počítají do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce: