Máme aktualizované všechny důležité formuláře pro daňové povinnosti

Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Poplatníci mají před sebou celou řadu daňových povinností. Server Podnikatel.cz proto opět aktualizuje všechny potřebné tiskopisy.

K dispozici jsou aktuální formuláře k dani z nemovitých věcí, k dani silniční a k dani z příjmů pro fyzické osoby a také právnické osoby. 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Aktualizovaný je formulář k vyúčtování daně vybírané srážkou. 

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 2. února 2026. Lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky pak končí 31. května 2025. Stahujte interaktivní formulář, který vyplnění usnadní.

Stahujte Přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani silniční

Na podání přiznání k dani silniční máte čas také do pondělí 2. února 2026. Server Podnikatel.cz nyní nabízí aktualizovaný formulář přiznání k silniční dani za rok 2025. 

Stahujte Přiznání k dani silniční

Kdo musí podat přiznání

Přestože se už nemusí platit silniční daň z vozidel do 12 tun, poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat.

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

  • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Daňové přiznání pro fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví

Daňové přiznání pro fyzické osoby uplatňující paušál 

Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – bez přehledů

Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – jen zaměstnání

Další aktualizované formuláře

