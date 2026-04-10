Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo

Daniel Morávek
Dnes
Maximální ceny pohonných hmot, které určuje od úterý vláda, budou pro víkend vyšší, než jak jsou stanoveny pro dnešek. Ministerstvo financí opět oznámilo konkrétní limity, které budou o víkendu určovat horní hranici cen na čerpacích stanicích.

Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Jaké budou o víkendu limity?
  2. K maximům přistupujte jen výjimečně, opakuje ministerstvo
  3. Reakce na vysoké marže
  4. Jak se strop počítá

Jaké budou o víkendu limity?

Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na víkend na 41,95 Kč za litr, u nafty pak na 45,90 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den. Oproti dnešku jde o nárůst o 18 halířů/l u benzinu a o 70 halířů/l u nafty.

K maximům přistupujte jen výjimečně, opakuje ministerstvo

Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň opět vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.

Reakce na vysoké marže

Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.

Součástí opatření bylo také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).

Jak se strop počítá

Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.

Dodržování cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

