Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo

Stát tak reaguje na prudký růst cen i extrémní marže na některých čerpacích stanicích a snaží se trh alespoň krátkodobě stabilizovat.
Jaké budou o víkendu limity?
Maximální cena běžného benzinu byla stanovena na víkend na 41,95 Kč za litr, u nafty pak na 45,90 Kč za litr (včetně DPH). Ceny platí na celém území Česka po celý den. Oproti dnešku jde o nárůst o 18 halířů/l u benzinu a o 70 halířů/l u nafty.
K maximům přistupujte jen výjimečně, opakuje ministerstvo
Jde o cenový strop, čerpací stanice mohou prodávat i levněji. Ministerstvo financí zároveň opět vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Reakce na vysoké marže
Stát k regulaci přistoupil kvůli výrazným rozdílům v cenách. U některých pump, zejména na dálnicích, dosahovaly marže až 7 Kč na litr u benzinu a 6,5 Kč u nafty. Nově je proto maximální marže omezena na 2,5 Kč na litr u neprémiových paliv.
Součástí opatření bylo také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 Kč na litr (zhruba 2,35 Kč včetně DPH).
Jak se strop počítá
Maximální ceny vycházejí z velkoobchodních cen distributorů, jako jsou ČEPRO, ORLEN a MOL, doplněných o burzovní kotace Platts. K výsledku se přičítá omezená marže a DPH.
Dodržování cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. V případě porušení hrozí provozovatelům čerpacích stanic pokuty v řádech milionů korun.