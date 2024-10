Města houfně upravují koeficienty k dani z nemovitostí. Jak se změní na Karlovarsku?

Jaké jsou nyní koeficienty k dani z nemovitostí

Vzhledem ke změně zákona musela řada měst schválit pro rok 2025 novou vyhlášku ohledně koeficientů k dani z nemovitostí. Koeficientů je dnes hned několik:

základní koeficient (dle počtu obyvatel)

koeficient „1,5“ pro podnikatele a různé stavby typu garáží

místní koeficient

inflační koeficient

Jak lze stanovit místní koeficient

Místní koeficient, který lze stanovit pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc. Místní koeficient lze stanovit:

Obecně závaznou vyhláškou. Použije se v případě stanovení místního koeficientu pro území celé obce, jednotlivého katastrálního území, městské části či městského obvodu nebo pro jednotlivou skupinu nemovitých věcí

Opatřením obecné povahy. Použije se v případě stanovení místního koeficientu pro jednotlivou nemovitou věc. Nemovité věci je nutné v opatření obecné povahy označit dle § 12e zákona o dani z nemovitých věcí, tj. nemovité věci nelze již vymezit zákresem v mapě. Pokud nebudou nemovité věci označeny zákonným způsobem, hledí se na ně, jako by pro ně nebyl místní koeficient stanoven.

Výše místního koeficientu se od letoška změnila i co do rozsahu. Nově lze stanovit místní koeficient ve výši od 0,5 do 5,0 a lze tedy daň místním koeficientem i snížit. Nově lze stanovit místní koeficient ve výši od 0,5 do 1,5 pro skupinu vybraných zemědělských pozemků (A = všechny pozemky na území obce druhu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada nebo ovocný sad), trvalých travních porostů (B = všechny pozemky na území obce druhu trvalý travní porost) nebo nevyužitelných ostatních ploch (W = všechny pozemky na území obce druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň), upřesnil serveru Podnikatel.cz Petr Koubovský, vedoucí sekce majetkových daní Komory daňových poradců ČR (KDP ČR).





Základní koeficient už nepůjde snížit

Základní koeficient stanovený dle počtu obyvatel se uplatní pro stavební pozemky (F) a koeficient pro stavby a jednotky pro bydlení (H, I, R, Z). Tento koeficient již od zdaňovacího období 2025 nepůjde snížit o jednu až tři kategorie. Koeficient se ale i nadále dá zvýšit o jednu kategorii, avšak jen pro celou obec, jednotlivé katastrální území nebo jednotlivý městský obvod nebo městskou část, nikoliv však pro jednotlivou část obce (výčet parcel). I v tomto případě platí, že obecně závazné vyhlášky, kterými byl snížen koeficient podle počtu obyvatel o jednu až tři kategorie, se použijí naposled pro zdaňovací období roku 2024. Zamezení navýšení daně u těchto staveb a jednotek lze dosáhnout vydáním nové obecně závazné vyhlášky pro vybrané skupiny nemovitých věcí, ve které stanoví místní koeficient nižší než 1,0, doplnil Petr Koubovský.

Počet obyvatel obcí a měst se nově určuje podle vyhlášky č. 250/2024 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Koeficient 1,5 končí

Koeficient „1,5“ je nyní upravený § 11 zákona o dani z nemovitých věcí a může být dle volby obce aplikován na stavby a jednotky sloužící:

k podnikání (M, N, O, S, T, U),

pro stavby pro rodinnou rekreaci (J, K), a

pro stavby a jednotky garáží (L, V).

Tento koeficient se k 1. lednu 2025 však zcela ruší. Města nicméně mohou pro tyto skupiny nemovitostí schválit zvláštní místní koeficient a tím tak zvýšení de facto zachovat. A jak ukazuje přehled serveru Podnikatel.cz, řada měst tak skutečně učinila.

Inflační koeficient

Od roku 2024 byl zaveden tzv. inflační koeficient, který má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Na zdaňovací období roku 2024 byl inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.

Inflační koeficient se vypočítává jako podíl bazického úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy vždy měsíc květen. Zároveň právní úprava zamezuje meziročnímu snížení inflačního koeficientu, v případě deflace zůstane koeficient stejný.

Vzhledem k tomu, že inflace letos poklesla, zůstane inflační koeficient i pro příští rok stejný a daň se tedy kvůli inflačnímu koeficientu nijak zvyšovat nebude a zůstane na úrovni 1,0.

Jak změní koeficienty města v Karlových Varech?

Karlovy Vary

V Karlovarském kraji se nachází tři okresní města – Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. V Karlových Varech doposud platí základní koeficient dle velikosti obce (zvýšený o jednu kategorii) 4,5, místní koeficient 2 a podnikatelský (pro všechny podnikatele) 1,5. Město sice schválilo od roku 2025 novou vyhlášku, výše daně se však nemění. Základní koeficient zůstane na úrovni 4,5 a končící koeficient 1,5 nahradí pro podnikatele místní koeficient 3. Vzhledem k tomu, že v současnosti po vynásobení podnikatelského a místního koeficientu vychází rovněž 3, daň se tak měnit nebude.

Sokolov

Obdobný postup zvolili také v Sokolově, kde v současnosti činí jak velikostní, tak místní koeficient 2. Ve městě zároveň není stanoven podnikatelský koeficient. V Sokolově vydali novou vyhlášku, ta ale koeficienty nijak nemění.

Cheb

Změny se naopak dotknou řady obyvatel a podnikatelů v Chebu. Nyní zde platí základní koeficient 2,5 pro katastrální území Cheb a koeficient 2 pro všechna ostatní katastrální území. Místní koeficient je pak 2, a pro vybrané podniky dokonce 3 nebo 4. Zároveň platí podnikatelský koeficient 1,5 pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a pro ostatní druhy podnikání s výjimkou podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství.

Nově se základní koeficient sjednotí na 2,5 a občané mimo katastrální území Cheb si tak připlatí. Místní koeficient pak sice zůstává na 2, ruší se ale diferenciace dalších místních koeficientů dle jednotlivých parcel. Nově bude platit místní koeficient 4 pro všechny zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě. To znamená, že ostatní podnikatelé ušetří, jelikož se pro ně ruší podnikatelský koeficient.

U průmyslu a stavebnictví pak bude záležet, jaký v současnosti mají místní koeficient. Pokud 3 nebo 4, opět ušetří, jelikož i pro ně už nebude nově podnikatelský koeficient 1,5 platit a 1,5 × 3 či 1,5 × 4 je vyšší než nový místní koeficient 4. Jestliže v současnosti mají místní koeficient 2, naopak si připlatí.

Mariánské Lázně

Z dalších větších měst v regionu mění koeficienty Mariánské Lázně, které v současnosti mají tři různé základní koeficienty pro jednotlivé části města – a to, 1,6, 2,5 a 3,5, místní koeficienty od 2 do 4 a podnikatelský ve výši 1,5. Nově bude základní koeficient ve městě činit 4,5, přičemž v Chotěnově a Stanovišti bude 3,5. Pro obytné budovy, byty a stavební pozemky klesne místní koeficient na 1,2 a u dopadů na občany tak bude záležet, v jaké části města bydlí.

U všech podnikatelů pak bude nově místní koeficient činit 3, což odpovídá součinu současného podnikatelského a místního koeficientu. Zároveň však město schválilo v červnu opatření obecné povahy, které pro brownfieldy, průmyslové areály či areály rekreačního bydlení stanovilo místní koeficient 4,5 či 5, a to dle toho, kde se nemovitost nachází.

Aš

V Aši pak v roce 2025 končí rozdělení základního koeficientu 2,5 pro Aš a 1 pro ostatní části města, přičemž nově bude základní koeficient činit 2 pro všechny. Pro katastrální území Aš pak místní koeficient klesne z 2 na 1,9, u ostatních katastrálních území dokonce na 1,2. Zároveň město ruší stávající podnikatelský koeficient 1,5. Pro katastrální území Aš se tak daň sníží, pro majitele rodinných domů na ostatních katastrálních územích daň vzroste a pro rekreační klesne.

Chodov

U Chodova sice při předkládání návrhu nové vyhlášky tvrdili, že koeficienty se nemění, ale není to tak úplně pravda. V současnosti totiž pro katastrální území Stará Chodovská a Dolní Chodov – část Chranišov-Osada platí snížený základní koeficient 1,6. Nově však bude 2. Podnikatelský koeficient ve výši 1,5 pak nahradí místní koeficient pro stavby určené pro podnikání. Pro podnikatele se tak nic nemění. Zároveň však město stanovilo nově místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy, obyvatelům tak daň vzroste.

Ostrov

V Ostrově pak mají v současnosti stanovený základní koeficient od 1 do 2 v závislosti na konkrétním katastrálním území. Zároveň v Ostrově nyní platí podnikatelský koeficient 1,5. Nově bude po celém městě základní koeficient 2. U podnikatelů, kromě zemědělské prvovýroby a lesního a vodního hospodářství, bude platit místní koeficient 3. U zemědělské prvovýroby a lesního a vodního hospodářství bude platit koeficient 1. U podnikatelů tak bude záležet, v jakém oboru podnikají.

V dalším díle seriálu se zaměříme na města v Plzeňském kraji.

Daň z nemovitých věcí je podle vás ve vaší obci... akorát.

nízká.

vysoká.