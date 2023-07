Mimořádné odpisy využijete i na majetek pořízený v roce 2023

V době koronavirové pandemie byly v důsledku novely zákona o daních z příjmů do zákona implementovány tzv. mimořádné daňové odpisy. To jako jeden z nástrojů pomoci podnikatelům překlenout toto období.

Na jaký majetek lze mimořádné odpisy aplikovat?

Aplikace mimořádných odpisů se týká majetku, který je zařazen dle zákona o daních z příjmů do první a druhé odpisové skupiny, a to v příloze tohoto zákona. K nákupu takového majetku pak musí nebo muselo dojít v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023.

Díky mimořádným odpisům lze majetek zařazený v odpisové skupině jedna a dva odepsat „rychleji“. Majetek v odpisové skupině jedna se tak odpisuje po dobu dvanácti kalendářních měsíců (jeden rok) a majetek zařazený v druhé odpisové skupině po dobu dvaceti čtyř měsíců (dvou let). Standardní doba odpisování pro majetek v první odpisové skupině činí tři roky, pro majetek zařazený v druhé odpisové skupině pět let.

Podmínky pro využití mimořádných odpisů

Aby mohl být majetek odpisován v rámci mimořádných odpisů, musí být splněno hned několik podmínek. První z podmínek je datum pořízení majetku, a to v době od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023. Zároveň musí platit, že poplatník pořizující tento majetek je zároveň tzv. prvním odpisovatelem.

Pozor však na to, že mimořádné odpisy nelze použít vždy. Zákon o daních z příjmů omezuje využití mimořádných odpisů u majetku, který se dle zákona odpisuje časově nebo výkonově. Typicky se pak jedná například o šablony nebo formy.

Pokud poplatník využije metody odpisování v rámci mimořádných odpisů, zahájí odpisování od měsíce následujícího, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Specifické je také uplatňování odpisů, kdy odpisy lze uplatnit jen ve vypočtené výši – tj. nelze uplatnit odpis v částce nižší. V případě, že by poplatník přestal uplatňovat mimořádné odpisy, tzv. „nevyčerpaná“ výše propadne a již nepůjde uplatnit.

Mimořádné odpisy se stanovují s přesností na celé kalendářní měsíce.

Výpočet mimořádných odpisů

Výpočet mimořádných odpisů se liší v návaznosti na to, do jaké odpisové skupiny je majetek zařazen. Pokud se jedná o majetek zařazený v první odpisové skupině, bude se tento majetek odpisovat bez přerušení po dobu jednoho roku – tj. dvanácti kalendářních měsíců. Oproti standardním pravidlům odpisů majetku se nestanoví výše odpisu ročně, ale s přesností na kalendářní měsíce. Mimořádné odpisy také není možné přerušit.

Majetek zařazený v druhé odpisové skupině se místo standardní pětileté lhůty odpisuje pouze dva roky. I zde je však specifický výpočet výše odpisů, nicméně i pro druhou odpisovou skupinu platí, že odpisování nesmí být přerušeno a odpisy se stanovují s přesností na měsíce.

V prvních dvanácti měsících tak může poplatník uplatnit odpisy ve výši 60 % pořizovací ceny, v následujících dvanácti měsících zbývající část pořizovací ceny – tedy 40 %. Zároveň platí, že se musí jednat o bezprostředně na sebe navazující kalendářní měsíce.

Jak je to s technickým zhodnocením?

Pokud by bylo na majetku, který je odpisován v rámci mimořádných odpisů, provedeno technické zhodnocení, nebude v tomto případě technické zhodnocení zvyšovat vstupní cenu majetku. Takto provedené technické zhodnocení se musí zařadit do příslušné odpisové skupiny dle odpisové skupiny majetku, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno.

Technické zhodnocení tak bude odpisováno samostatně v návaznosti na zákon o daních z příjmů.

Porovnání mimořádných a „standardních“ daňových odpisů

Porovnání standardních daňových odpisů (tj. rovnoměrných a zrychlených) s odpisy mimořádnými je uvedeno na příkladu níže.

Daňový poplatník koupil 10. června 2023 automobil za pořizovací cenu 200 000 Kč bez DPH. Vypočítejte odpisy. Automobil je zařazen do druhé odpisové skupiny dle zákona o daních z příjmů.

Porovnání výše odpisů dle vybrané metody odpisování Rok odpisování Mimořádné odpisy Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy 2023 60 000 Kč 22 000 Kč 40 000 Kč 2024 100 000 Kč 44 500 Kč 64 000 Kč 2025 40 000 Kč 44 500 Kč 48 000 Kč 2026 x 44 500 Kč 32 000 Kč 2027 x 44 500 Kč 16 000 Kč Suma 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Pokud poplatník využije mimořádné odpisy, může tak v kratší době majetek odepsat, a tím snížit základ daně. Pokud využije rovnoměrné odpisy, bude po dobu pěti let (vyjma prvního roku odpisování) uplatňovat odpis ve stejné výši. V případě zrychlených odpisů se umořuje nejdříve vyšší částka odpisů a se zkracující se dobou životnosti se cena odpisu snižuje.