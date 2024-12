Místo 25 formulářů budou firmy dávat jen jedno hlášení. Kterých podání se to dotkne?

Hlášení bude nutné podávat elektronicky, a to vždy do 20. dne v měsíci. Víme, které všechny formuláře jednotné hlášení nahradí.

Jednotné měsíční hlášení nahradí desítky formulářů

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které by mělo nahradit až 25 různých měsíčních hlášení, která musí zaměstnavatelé nyní pravidelně odesílat na řadu úřadů. Hlavní cílem je zjednodušení nepřehledného systému hlášení různým státním orgánům v různých termínech a odstranění administrativní zátěže zaměstnavatelů vyplývající z vícečetného hlášení stejných údajů.

Hlášení bude zasíláno jednomu subjektu, kterým bude MPSV, jež se současně stane jediným správcem IT a databázových systémů resortu práce a sociálních věcí. Z databázových systémů MPSV budou prostřednictvím ISSS – Informačního systému sdílené služby zprostředkována příslušná data jednotlivým orgánům veřejné moci, které mají zákonná zmocnění data získávat, a tito další uživatelé údajů si budou pro ně připravené údaje potřebné pro výkon svých agend automatizovaně přebírat, doplňuje se v důvodové zprávě.

Hlášení pomůže zaměstnavatelům i zaměstnancům

JMHZ by nemělo přinést výhody jen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. Nově budou moct díky němu například využít předvyplněné daňové přiznání ze strany finanční správy. V případě souhlasu zaměstnanců budou také moci poskytovatelé služeb či produktů, které mohou být uplatněné v rámci daňových odečtů, posílat příslušná potvrzení přímo správci daně a zaměstnanec ani zaměstnavatel je tedy nebudou muset přeposílat. Úřady navíc budou mít k dispozici údaje zaměstnanců pro jejich žádosti (např. v případě podpory v nezaměstnanosti nebo dávky státní sociální podpory), čímž by se měla zjednodušit jejich komunikace se státem.





Jaké formuláře hlášení nahradí

Plně zařazena do JMHZ budou tato podání:

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

Odhláška z registru zaměstnavatelů

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech

Přehled o výši pojistného od ledna 2023

Přihláška do registru zaměstnavatelů

ISPV (MPSV) V 1–02, Pololetní šetření o průměrném výdělku – (mzdová sféra)

Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele uznaného na CHTP

Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání (webový formulář)

Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění (webový formulář)

Sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení (webový formulář)

Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince, držitele pracovního oprávnění (webový formulář)

Přehled o činnosti agentury práce za rok 2023 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (webový formulář)

Vyúčtování mzdových nákladů – VPP

Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené

Vyúčtování mzdových nákladů – Sdílené pracovní místo

Počet zaměstnanců (§ 38j odst.6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) – příloha č. 1 Vyúčtování

Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů – příloha č. 2 Vyúčtování

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Částečně budou do JMHZ zařazena tato podání:

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)

ÚNP 4–01, Výkaz o úplných nákladech práce

Práce 2–04, Čtvrtletní výkaz o práci

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Monitorovací dotazník

Oznámení plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Hlášení se bude podávat elektronicky

Jednotné hlášení se bude muset podávat elektronicky a data tak budou zpracovávána automaticky. Formulář bude nutné podat nejpozději 20. den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který je věcným obsahem hlášení. „Část hlášení, která není zasílána v pravidelných termínech, ale v ad-hoc termínech navázaných na určité skutečnosti, bude tam, kde je to možné, zahrnuta do JMHZ. Údaje potřebné pro výkon agend tak budou sbírány průběžně a nebude třeba zaměstnavatele zatěžovat hlášeními v okamžiku vzniku určitých událostí,“ upřesňuje se v důvodové zprávě.

Hlášení půjde podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ, na kterém bude JMHZ přímo vyplňováno nebo nahráváno jako XML soubor nebo jako přílohu datové zprávy (xml, nikoliv pdf) zaslané do určené datové schránky ČSSZ nebo prostřednictvím automatizovaného rozhraní (APEP/VREP).

Do evidence se bude muset hlásit do 8 dnů

Nově rovněž vznikne evidence zaměstnavatelů a evidence zaměstnanců. Zaměstnavatel se bude přihlašovat do evidence zaměstnavatelů, kterou vede ČSSZ, obdobně jako dosud podle § 93 zákona o nemocenském pojištění do registru zaměstnavatelů, tj. do 8 dnů od svého vzniku.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví PhDr. Dagmar Kučerová mzdový poradce Položit dotaz

Stejně jako bude probíhat i přihlašování zaměstnanců, tj. podobně jako nyní podle § 94 zákona o nemocenském pojištění, a to do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Hlášení by mělo fungovat od roku 2026

Jednotné hlášení by mělo začít platit v roce 2026, přičemž od července 2025 by se měl spustit pilotní provoz. V této fázi se do projektu zapojí jako zaměstnavatel i finanční správa, která si od toho slibuje poznání všech souvisejících procesů a nastavení technického řešení na své straně.

Jak nicméně už v důvodové zprávě upozorňuje ministerstvo, vzhledem k času potřebnému na přípravu informačních systémů orgánů finanční správy se pro oblast daní z příjmů projekt rozdělí do několika fází.

V rámci první fáze změn pro oblast daní z příjmů, s navrženou účinností od 1. ledna 2026, by mělo dojít k úpravě v následujících oblastech:

zavedení dočasné oznamovací povinnosti ohledně individualizovaných údajů týkajících se jednotlivých poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců) v rozsahu údajů obsažených v jednotném měsíčním hlášení relevantních pro oblast daně z příjmů ze závislé činnosti, zrušení registrační povinnosti plátce příjmů ze závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů, sjednocení lhůty pro odvod záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti správci daně, částečná redukce institutu tzv. srážkové daně vybírané zvláštní sazbou u příjmů ze závislé činnosti.

Po dosažení cílového stavu bude finanční správa využívat data z jednotného měsíčního hlášení pro předvyplnění daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob údaji, které se týkají daně ze závislé činnosti, což sníží administrativní náročnost u poplatníků daně z příjmů při vyplňování daňových přiznání. Zároveň na straně zaměstnavatelů dojde ke zrušení dalších povinností, např. podávat roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, uzavírá důvodová zpráva.

Sníží podle vás projekt Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů administrativu firem? Určitě ano.

Spíše ano.

Spíše ne.

Určitě ne.