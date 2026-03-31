Moje konto od ČSSZ odhaluje obrovské díry v evidenci pro nárok na důchod

Moje konto na ePortálu ČSSZ je elektronická služba, která má lidem usnadnit přehled o dobách důchodového pojištění. Umožňuje zobrazit evidované doby, doplnit chybějící, podat žádost o prověření nebo upravit již evidované údaje.
Teoreticky jde vše vyřídit online bez osobní návštěvy úřadu. V praxi však celá řada uživatelů zjišťuje, že některé roky, zejména během studia nebo zaměstnání, prostě v evidenci chybí. Ty je třeba následně doložit.
Problém s chybějícími doklady
Největší komplikací je situace, kdy již zaměstnavatel neexistuje. Pro doložení dob pojištění je totiž většinou potřeba evidenční list důchodového pojištění od zaměstnavatele.
Stejně komplikované je doložení dob studia, péče o dítě, vojenské služby či samostatné výdělečné činnosti, pokud k nim chybí patřičné potvrzení. Lidé se tak často ocitají v paradoxní situaci: jsou přesvědčeni, že stát jejich doby eviduje, ale realita je jiná.
Jak postupovat
Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje obrátit se na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště a zjistit, zda je možné získat alternativní doklady. Kontaktovat úřad je tak možné prostřednictvím právě samotného konta.
V některých případech lze doložit např. vysvědčeními, diplomy, potvrzeními školy, vojenskou knížkou, výplatními doklady nebo rozhodnutími soudu. Dobrovolné pojištění nebo zahraniční pojištění se zase prokazuje potvrzením cizozemského nositele pojištění.
Pokud údaje v přehledu neodpovídají skutečnosti, je možné navrhnout prověření evidovaných údajů právě prostřednictvím služby Moje konto. I zde bude ale nutné doložit příslušné doklady.
Prokazování dob pojištění
- Zaměstnání: evidenční list důchodového pojištění
- Podnikání (OSVČ): potvrzení o výkonu činnosti a účasti na pojištění
- Úřad práce: potvrzení o evidenci uchazeče
- Péče o dítě/osobu: rozhodnutí OSSZ nebo čestné prohlášení
- Studium: vysvědčení, diplom nebo potvrzení školy
- Vojenská/civilní služba: vojenská knížka nebo potvrzení úřadu
- Dobrovolné pojištění: potvrzení o účasti nebo úhradě
- Dávky (např. nemocenská, důchod): rozhodnutí nebo potvrzení o výplatě
- Pěstounství: rozhodnutí soudu nebo úřadu
- Doby pojištění ze zahraničí evidují zahraniční instituce a řeší se při důchodovém řízení
Kontrolujte evidované doby průběžně
Pro každého, kdo plánuje důchod, je zásadní kontrolovat své konto na ePortálu ČSSZ pravidelně a řešit nesrovnalosti hned, jakmile je zjistí. Pokud zaměstnavatel neexistuje a chybí doklady, doporučuje se obrátit na ČSSZ a získat alternativní potvrzení. Jedině tak lze zajistit, aby při odchodu do důchodu nebyly roky „ztracené“ a aby stát nepřehlížel práva svých pojištěnců.
Chyba na straně úřadů?
Server Podnikatel.cz se problematice chybějících údajů v evidenci ČSSZ věnoval již dříve, a to právě na základě reakcí samotných pojištěnců. Ti si po nahlédnutí do Informativního výpisu konta na ePortálu ČSSZ často všimli, že jim v evidenci chybí celé roky, typicky studium, první zaměstnání nebo třeba vojenská služba. Mnozí přitom automaticky předpokládají, že jde o chybu na straně úřadů, které mají v agendě chaos.
Někteří lidé zjistili chybějící roky náhodou, jiní museli dodatečně dohledávat staré dokumenty nebo potvrzení od zaměstnavatelů. Objevují se případy, kdy v evidenci chybí i několik let, což může mít reálný dopad na výši budoucího důchodu. Právě proto odborníci dlouhodobě upozorňují, že kontrolu údajů se nevyplácí odkládat – čím dříve se nesrovnalosti odhalí, tím snazší je je napravit.