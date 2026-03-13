Podnikatel.cz  »  Právo  »  „Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s nepořádkem v evidenci ČSSZ

„Chybí mi tam 9 let, pohoda." Sítě plní zkušenosti s nepořádkem v evidenci ČSSZ

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Zatímco státní správa vyžaduje od podnikatelů a firem digitální preciznost, sama v ní podle zkušeností mnoha lidí pokulhává. Na sociálních sítích se v posledních dnech roztrhl pytel s příběhy uživatelů, kteří při kontrole svých údajů u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) narazili na obří mezery. Chybějící roky studia, nezaevidovaná vojenská služba nebo „ztracená“ léta v první práci nejsou výjimkou. Přitom každá taková chyba může v budoucnu znamenat důchod nižší o tisíce korun.

Ke kontrole údajů České správy sociálního zabezpečení slouží dokument nazvaný Informativní výpis konta, který lidé najdou v ePortálu ČSSZ.

Když stát něco chce

Jeden příspěvek hovořil o tom, že kdyby prasklo, že na ČSSZ blbě evidují důchodové listy a lidi tak nemají 100% vyplacený komplet starobní, invalidní důchod apod., tak to by bylo taky dobré politické téma. Jeho autor zmiňoval, že mu na důchodovém listě chybělo 5 let vysoké školy a měl by případně nižší invalidní důchod. Tento výňatek nasdílela na svých profilech na sociálních sítích Nikola Žítková zabývající se daněmi a ekonomií a na základě toho se jí začali ozývat další lidé.

Nesl jsem letos doklad o studiu. Kdybych se nezeptal, tak ho tam mít nebudu, píše jeden z uživatelů sociální sítě X. Řešil jsem, 3 roky v první práci normálně chyběly. Je to masakr, za 30 let by to už nejspíše nešlo dohledat, přidává další. Nepřekvapivě mi chybí započtená základní vojenská služba. Se mi líbí , jak stát něco chce a sám na to úplně kašle, píše se v jiné odpovědi.

U příbuzného nastal trabl, učil na 3 školách, které na to kašlaly. Zase výhoda je, že všechny fungují, takže to bylo relativně snadné dohnat, zní další zkušenost z X. Podobně to popisuje další uživatel: Každý jeden z našich zaměstnanců musel dodatečně dokládat dva roky práce ČSSZ. Mají záznamy o všem třikrát a stejně je to státu málo. Další hodiny práce, co zaplatí místo státu zákazník. Další osobě bylo na ČSSZ řečeno, že studium se zadá do systému až v momentě, kdy bude o důchod žádat. Do té doby si mám schovávat vysvědčení ze střední a pak je všechny doložit. Tak jsem si zažádal o invalidní, který mi sice zamítli, ale v ČSSZ databázi už dobu studia mám, doplnil.

Spousta mezer a chyb

Na sociální síti LinkedIn jeden z uživatelů v komentáři uvádí, že neví prakticky o nikom, kdo studoval v 90. letech a měl by studium započítané. Samotnému mu z období po studiích chyběly další 2–3 roky. Doporučuju všem si zkontrolovat záznam u ČSSZ, protože dokázat nárok bude každým rokem těžší a těžší, zaměstnavatelé ukončují činnost a pamětníky (potenciální svědky) bude stále obtížnější sehnat, myslí si.

Podobně další zmiňuje, že se nedávno se ženou žádali o výpis, ať se podívají, co tam o nich ČSSZ má a nemá a je tam podle něj tolik mezer, že bude trvat věčnost vůbec zrekonstruovat, co v těch mezerách má být a k tomu doložit potřebné důkazy. A to je vše jen proto, že má/měl nějaký úředník osudy lidí naprosto u pr*dele. Ale běda, když nezaplatíte daně nebo uděláte chybu v DPH – to je pomalu na basu! doplňuje. Manželovi jsem vše zkontrolovala. Mrtě závad – zejména kolem vysoké školy. Opraveno. Docela dřina,“ přiznává další uživatelka. „Chybí mi tam jen 9 let, pohoda, glosuje jiný uživatel LinkedIn.

Za poslední 2 týdny 6 klientů a všichni chyby. Všem chybělo minimálně studium a největší rozdíl i klienta po doplnění byl 5000,–Kč na starobní důchod. To by ovlivnilo podobně ale invalidní důchod. Je to síla, přidává na LinkedIn finanční poradce s tím, že je to základ k tomu, aby s klienti mohli správně nastavit a pracovat s životním pojištěním. Největší paseka je podle něj ve studiu.

Podobné zkušenosti má další uživatelka LinkedIn, která prozrazuje, že s ČSSZ často bojuje z pozice HR. Poslední týden neřeším skoro nic jiného než to, že po mě paní z ČSSZ chce zaslat opravu NEMPRI dopisem, protože to jinak nezaeviduje. Naprostý nesmysl samozřejmě, upřesňuje.

Na kontrolu údajů jsou různé názory

Zatímco někteří lidé nevěděli, že je možné si takové údaje zkontrolovat, někdo nečeká, že něco dostane a jeden z uživatelů přiznává, že si tyto údaje kontroluje obvykle jednou za rok a když nějaký kamarád chce vidět, jak to funguje. Jiný přidává svůj názor v podobě toho, že i kontrola je k ničemu, protože na jejich vlastním portálu má zobrazenou střední školu, ale když tam byl osobně něco řešit, vylezlo na povrch, že oni ji v jejich systému nemají a musí doložit maturitní vysvědčení.

Všechna data souhlasí, IOLDP také. Očekávám, kdy už začne ČSSZ a stát dělat osvětu na doplňování údajů, kontroly dat a zlepšení digitalizace. Je evidentní, že v tom mají xx let bordel, popisuje uživatel LinkedInu s tím, že to podle něj ČSSZ vyhovuje, protože méně dat = menší důchody a výplaty invalidity.

Další uživatelka v komentáři ostatní oslovuje, že neví, jestli to postřehli, hlavně ti co mají dlouhodobě OSVČ, ale popisuje, že sociálka kontinuálně 2 roky uklízí jejich 100letý…. nepořádek, aby se mohli plně digitalizovat což obnáší zpětné dodávaní evidenčních listů za starší datumy, někde měli špatně začátek/konec u zaměstnavatele, špatně vypočítané ne/doplatky atd. Takže mé osobní doporučení je sociálce dýchat za krk a neustále všechno (ideálně online) překontrolovat, radí dále.

Lepší je řešit věci průběžně

Podle Nikoly Žítkové by člověk čekal, že státní systém bude fungovat jinak. Jenže realita bývá jiná. Za mě je lepší řešit věci kolem důchodu průběžně a ne až na stará kolena. I kdyby měl být důchod mizivý, ať vám ho aspoň spočítají ze správných dat, shrnuje v článku na svém webu.

Jak jsme psali, pravidelná kontrola informativního výpisu konta může lidem pomoci předejít nepříjemným překvapením při žádosti o důchod. Pokud se případné nesrovnalosti odhalí včas, bývá jejich doplnění jednodušší. Přehled dob důchodového pojištění tak představuje užitečný nástroj, který umožňuje mít lepší kontrolu nad tím, jaké roky stát pro výpočet důchodu eviduje.

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

