Zkontrolujte si roky do důchodu: Jeden výpis ukáže, co o vás stát eviduje

Zkontrolujte si roky do důchodu: Jeden výpis ukáže, co o vás stát eviduje

Jana Knížková
Dnes
Dnes
1 nový názor

Otylí muž, který se drbe na hlavě a tváří se, že něco neví nebo nepochopil
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Lidí často netuší, kolik let mají skutečně započítaných pro budoucí důchod. Přehled o tom přitom existuje a každý si ho může snadno zkontrolovat. Takzvaný informativní výpis konta ukáže, jaké doby pojištění stát eviduje, a také zda někde nechybí.

Informativní výpis konta je dokument, který obsahuje přehled dob důchodového pojištění evidovaných u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu si může každý zkontrolovat, zda má správně započítané roky práce nebo jiné doby, které se do důchodu počítají.

Výpis je dostupný prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde ho lidé najdou v online službě Přehled dob důchodového pojištění. Po přihlášení pomocí elektronické identity, například bankovní identity nebo datové schránky, si ho mohou kdykoliv zobrazit.

Tento přehled může být důležitý zejména pro ty, kteří se chtějí připravit na budoucí odchod do důchodu a mít jistotu, že jsou jejich údaje v evidenci správné.

Co všechno výpis obsahuje

Informativní výpis konta zahrnuje především přehled dob důchodového pojištění a také takzvaných náhradních dob pojištění. Patří mezi ně například období péče o dítě nebo některé doby evidence na úřadu práce.

Součástí dokumentu jsou také údaje o vyměřovacích základech od roku 1986, které mají vliv na výši budoucího důchodu. Výpis obsahuje rovněž přehled takzvaných vyloučených dob a celkový součet evidovaných let pojištění.

V některých případech může výpis obsahovat i přehled odpracovaných směn u profesí, kde je to pro důchodové nároky důležité, například u zdravotnických záchranářů nebo hasičů.

Výpis může odhalit chybějící období

Velkou výhodou informativního výpisu je, že upozorní i na období, která v evidenci chybí. Dokument totiž ukazuje nejen zaznamenané doby pojištění, ale také takzvané neevidované doby mezi jednotlivými záznamy.

Pokud lidé zjistí, že některé období zaměstnání v přehledu není, mohou se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Ta poradí, jak chybějící dobu doložit, například pomocí pracovních smluv nebo potvrzení od zaměstnavatele.

Kontrola výpisu může předejít problémům ve chvíli, kdy člověk žádá o důchod.

Některé údaje se do evidence dostávají se zpožděním

Je dobré počítat s tím, že některé informace se v evidenci objeví až po určité době. Typicky se to týká například osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Údaje o jejich účasti na důchodovém pojištění se do centrální evidence ČSSZ zapisují zpravidla až v průběhu následujícího roku po zaplacení pojistného. Výpis proto nemusí vždy obsahovat úplně aktuální data.

Podobná situace může nastat i u starších pracovních dob nebo u zaměstnání z období před rozdělením Československa.

AIT26

Kontrola údajů se může vyplatit

Pravidelná kontrola informativního výpisu konta může lidem pomoci předejít nepříjemným překvapením při žádosti o důchod. Pokud se případné nesrovnalosti odhalí včas, bývá jejich doplnění jednodušší.

Přehled dob důchodového pojištění tak představuje užitečný nástroj, který umožňuje mít lepší kontrolu nad tím, jaké roky stát pro výpočet důchodu eviduje.

Již jste kontrolovali doby důchodového pojištění?

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

V informativním výpisu by měla být informace o tom, kolik mi chybí do důchodu. To znamená, že jsou zde brány již 80% hodnoty z úřadu práce a taky jen započítání 1 roku evidence na ÚP bez podpory pro osobu do 55 let? Asi ne. Takže tomu moc nevěřte.
Peknik


