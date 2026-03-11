Zkontrolujte si roky do důchodu: Jeden výpis ukáže, co o vás stát eviduje

Informativní výpis konta je dokument, který obsahuje přehled dob důchodového pojištění evidovaných u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu si může každý zkontrolovat, zda má správně započítané roky práce nebo jiné doby, které se do důchodu počítají.
Výpis je dostupný prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde ho lidé najdou v online službě Přehled dob důchodového pojištění. Po přihlášení pomocí elektronické identity, například bankovní identity nebo datové schránky, si ho mohou kdykoliv zobrazit.
Tento přehled může být důležitý zejména pro ty, kteří se chtějí připravit na budoucí odchod do důchodu a mít jistotu, že jsou jejich údaje v evidenci správné.
Co všechno výpis obsahuje
Informativní výpis konta zahrnuje především přehled dob důchodového pojištění a také takzvaných náhradních dob pojištění. Patří mezi ně například období péče o dítě nebo některé doby evidence na úřadu práce.
Součástí dokumentu jsou také údaje o vyměřovacích základech od roku 1986, které mají vliv na výši budoucího důchodu. Výpis obsahuje rovněž přehled takzvaných vyloučených dob a celkový součet evidovaných let pojištění.
V některých případech může výpis obsahovat i přehled odpracovaných směn u profesí, kde je to pro důchodové nároky důležité, například u zdravotnických záchranářů nebo hasičů.
Výpis může odhalit chybějící období
Velkou výhodou informativního výpisu je, že upozorní i na období, která v evidenci chybí. Dokument totiž ukazuje nejen zaznamenané doby pojištění, ale také takzvané neevidované doby mezi jednotlivými záznamy.
Pokud lidé zjistí, že některé období zaměstnání v přehledu není, mohou se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Ta poradí, jak chybějící dobu doložit, například pomocí pracovních smluv nebo potvrzení od zaměstnavatele.
Kontrola výpisu může předejít problémům ve chvíli, kdy člověk žádá o důchod.
Některé údaje se do evidence dostávají se zpožděním
Je dobré počítat s tím, že některé informace se v evidenci objeví až po určité době. Typicky se to týká například osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Údaje o jejich účasti na důchodovém pojištění se do centrální evidence ČSSZ zapisují zpravidla až v průběhu následujícího roku po zaplacení pojistného. Výpis proto nemusí vždy obsahovat úplně aktuální data.
Podobná situace může nastat i u starších pracovních dob nebo u zaměstnání z období před rozdělením Československa.
Kontrola údajů se může vyplatit
Pravidelná kontrola informativního výpisu konta může lidem pomoci předejít nepříjemným překvapením při žádosti o důchod. Pokud se případné nesrovnalosti odhalí včas, bývá jejich doplnění jednodušší.
Přehled dob důchodového pojištění tak představuje užitečný nástroj, který umožňuje mít lepší kontrolu nad tím, jaké roky stát pro výpočet důchodu eviduje.