Na mateřskou nově dosáhne více žen. Změna platí od července

Získat nárok na mateřskou bylo dosud možné především při splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění. Od července ale začíná platit výjimka, která může pomoci ženám čekajícím další dítě.
Od 1. července 2026 se rozšiřuje okruh žen, které mohou získat peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Jak informuje Česká správa sociálního zabezpečení, nově na ni mohou dosáhnout i některé maminky, které v době nástupu na mateřskou nejsou zaměstnané ani nemocensky pojištěné.
Kdo může nově získat mateřskou
Nová pravidla se týkají žen, které čekají další dítě do čtyř let od předchozího porodu.
Pokud nesplní běžné podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, například už nejsou zaměstnané, nejsou nemocensky pojištěné nebo jim neplyne ochranná lhůta, mohou mít na dávku přesto nárok. Podmínkou je, aby při předchozím dítěti peněžitou pomoc v mateřství pobíraly a před jejím nástupem byly v posledních čtyřech letech účastny nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dnů.
Jak se bude mateřská vypočítávat
Výše nové peněžité pomoci v mateřství se bude odvíjet od denního vyměřovacího základu, který byl použit při výpočtu předchozí mateřské. Použijí se však aktuálně platné redukční hranice. Nárok na dávku naopak nevznikne ženám, které pobírají obdobnou dávku v jiném členském státě Evropské unie.
Nová pravidla se vztahují na ženy, které na peněžitou pomoc v mateřství nastoupí nejdříve 1. července 2026.
Jak o dávku požádat
Způsob podání žádosti závisí na aktuální situaci žadatelky.
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Zaměstnankyně nebo ženy v ochranné lhůtě žádají prostřednictvím zaměstnavatele.
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Osoby samostatně výdělečně činné využijí formulář pro nemocenské dávky OSVČ.
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Ženy, kterým už zaměstnání netrvá nebo nejsou nemocensky pojištěné, podávají speciální formulář určený pro ženy bez účasti na pojištění.