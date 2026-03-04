Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Nákup v zahraničních e-shopech? U Čechů jednoznačně dominuje Čína

Nákup v zahraničních e-shopech? U Čechů jednoznačně dominuje Čína

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Čeští zákazníci si objednávají zboží ze zahraničí nejčastěji z Číny. V tamních e-shopech nakupuje více než polovina z nich. Následují online nákupy v německých a polských e-shopech. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu DPD E-shopper Barometer.

Průzkum se zaměřil také na nákupní chování generace Z. Celkem 58 % těchto zákazníků nakupovalo v loňském roce přímo přes sociální sítě a 93 % z nich je využívalo alespoň jako inspiraci k nákupu.

Počet doručených balíků neustále roste. Společnost DPD přepravila v Česku téměř 52 milionů zásilek, přičemž objem balíků doručených do zahraničí vzrostl o 20 %.

Většina zásilek doručených do 24 hodin

Rok 2025 pro nás byl úspěšný v mnoha ohledech. Jedna věc jsou samotné objemy, ale druhá je široké pokrytí výdejními místy a boxy. Aktuálně doručujeme více než 96 % zásilek do 24 hodin od převzetí a celková úspěšnost doručení se pohybuje kolem 99 %, říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.

Společnost DPD (Direct Parcel Distribution) je součástí skupiny Geopost (dříve DPDgroup), největší sítě balíkové přepravy v Evropě. Se svými 1 700 kurýry a sítí více než 15 000 výdejních míst Pickup a samoobslužných boxů je DPD předním doručovatelem v České republice.

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

