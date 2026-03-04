Nákup v zahraničních e-shopech? U Čechů jednoznačně dominuje Čína

Průzkum se zaměřil také na nákupní chování generace Z. Celkem 58 % těchto zákazníků nakupovalo v loňském roce přímo přes sociální sítě a 93 % z nich je využívalo alespoň jako inspiraci k nákupu.
Počet doručených balíků neustále roste. Společnost DPD přepravila v Česku téměř 52 milionů zásilek, přičemž objem balíků doručených do zahraničí vzrostl o 20 %.
Většina zásilek doručených do 24 hodin
Rok 2025 pro nás byl úspěšný v mnoha ohledech. Jedna věc jsou samotné objemy, ale druhá je široké pokrytí výdejními místy a boxy. Aktuálně doručujeme více než 96 % zásilek do 24 hodin od převzetí a celková úspěšnost doručení se pohybuje kolem 99 %, říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.
Společnost DPD (Direct Parcel Distribution) je součástí skupiny Geopost (dříve DPDgroup), největší sítě balíkové přepravy v Evropě. Se svými 1 700 kurýry a sítí více než 15 000 výdejních míst Pickup a samoobslužných boxů je DPD předním doručovatelem v České republice.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.