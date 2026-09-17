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„Nedoplatek na sociálce“: Dluh, který vás teď může připravit o vaše úspory

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž v rozepnuté mikině a v bílém tričku stojí se zoufalým výrazem s rukou na čele a s hlavou v záklonu
Autor: Depositphotos.com
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Podvodníci zkoušejí další způsob, jak z lidí vylákat citlivé údaje. Tentokrát se snaží vzbudit dojem, že jde o důležitou zprávu od úřadu. ČSSZ proto varuje veřejnost před aktuálně se šířícími SMS.
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„Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u Vás zjištěn evidovaný nedoplatek.“ Právě taková SMS nyní chodí lidem. Zpráva přitom není od České správy sociálního zabezpečení. Odkaz, který obsahuje, vede na podvodný web a jeho cílem může být získání osobních, přihlašovacích nebo platebních údajů.

Podvodná SMS se snaží vyvolat obavu, že člověk dluží peníze na sociálním pojištění. Součástí zprávy je odkaz, kde si má údajný nedoplatek ověřit.

Právě na něj ale v žádném případě neklikejte. ČSSZ upozorňuje, že uvedená internetová adresa nevede na její oficiální stránky.

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Poznáte je podle odkazu

Aktuálně se šíří například zpráva s textem:

Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u Vás zjištěn evidovaný nedoplatek. Info zde: eportal-cssz-cz.casa.

Na první pohled může odkaz působit důvěryhodně, protože obsahuje název ePortálu. To ale nestačí. Oficiální ePortál ČSSZ má adresu eportal.cssz.cz. Informace o sociálním pojištění je proto bezpečné ověřovat pouze přímo na oficiálních stránkách ČSSZ nebo po přihlášení do ePortálu, nikoli přes odkaz z podobné SMS.

Pokud vám podobná zpráva přijde, nejlepší je ji ignorovat a smazat. Neodpovídejte na ni, neklikejte na odkaz a hlavně na podvodné stránce nezadávejte žádné osobní, přihlašovací ani platební údaje.

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Klikli jste? Jednejte rychle

Pokud jste na odkaz už klikli a zadali své údaje, ČSSZ doporučuje neprodleně kontaktovat banku a řídit se jejími pokyny. Při podezření na podvod je vhodné kontaktovat také Policii České republiky.

A pokud si nejste jistí, zda skutečně nějaký nedoplatek na sociálním pojištění máte, ověřte si informace sami přes oficiální stránky ČSSZ nebo ePortál. Nikdy nepoužívejte odkaz, který vám přišel v podezřelé SMS.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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