Vyplňujete přiznání a přehledy za rok 2026? Pozor na tyto časté chyby

U přehledů se zase často chybuje u počtu měsíců u vedlejší činnosti. Sestavili jsme přehled častých chyb, kterých se poplatníci dopouštějí.
Co se dozvíte v článku
Nepodání daňového přiznání
Základní chybou je, že poplatník, který to má za povinnost, daňové přiznání vůbec nepodá. Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Na podání daňového přiznání by neměly zapomenout ani některé OSVČ v paušálním režimu. Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2025 podat daňové přiznání, pokud u něj nastala loni některá z následujících situací:
- V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
- Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 4500 Kč za měsíc.
- Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.
- Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
- Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 50 000 Kč.
- Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 50 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.).
- Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 50 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 50 tisíc Kč.
Jestliže OSVČ v paušálním režimu loni dosáhla příjmů přes 2 miliony korun nebo se stala plátcem DPH či vůči ní bylo zahájeno insolvenční řízení, musí daňové přiznání také podat a paušální režim jí byl navíc ukončen.
OSVČ, které se rozhodly vstoupit do paušálního režimu až letos, musí rovněž podat přiznání za rok 2025.
Nepodání přiznání elektronicky
Chybou, která vás může přijít na 1000 Kč, je nepodání daňového přiznání elektronicky, přestože to tak dle zákona máte učinit. Vzhledem k tomu, že datové schránky mají zřízeny všechny OSVČ s IČO, elektronické podání přiznání je tak povinné skoro pro všechny OSVČ.
Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.
Jaké jsou možnosti elektronického podání
Možností elektronického podání existuje hned několik. Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedane.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.
Nepodání přehledů
Některé OSVČ, které neměly za povinnost podat daňové přiznání, zapomínají, že přehled podat musí i tak. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a také ČSSZ musí podat každý podnikatel, který alespoň po část kalendářního roku vykonával samostatnou výdělečnou činnost. I OSVČ s nulovými příjmy tak musí přehled odevzdat. Přehled se v takovém případě vyplní a odevzdá jako tzv. “nulový”, příjmy i výdaje se vyplní jako nulové.
Přehledy musí řešit i OSVČ, které až pro letošní rok vstoupily do paušálního režimu. Stejně tak musí přehledy podat i některé OSVČ, které byly v paušálním režimu už loni.
Oba přehledy je třeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce, která podá přiznání v původním termínu do začátku dubna, musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu, letos tedy 4. května. Pokud ale OSVČ využije možnosti podat přiznání později elektronicky, prodlužuje se jí i lhůta pro podání přehledů o měsíc. OSVČ, které nepodávaly přiznání, musí přehled pro zdravotní pojišťovnu podat už do 8. dubna.
Krácení slevy na poplatníka jen za část ročního období
Základní sleva na poplatníka se nekrátí a v daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plném rozsahu, bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pro rok 2025 činila 30 840 Kč.
Chyby u daňového zvýhodnění na dítě
Největší část chyb se pojí s uplatněním odčitatelných částek a slev na dani. Značně se chybuje u daňového zvýhodnění na dítě. Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí pro rok 2024 15 204 Kč ročně na první dítě, 22 320 Kč ročně na druhé a 27 840 Kč ročně na třetí a každé další.
Na daňové zvýhodnění má nárok poplatník, který vyživuje dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.
Pokud v jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje dítě více poplatníků, nárok může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden z nich. Právě v tomto poplatníci často chybují, kdy zvýhodnění uplatňují oba rodiče. Zvýhodnění občas také bývá uplatňováno ve špatném poměru měsíců, a to především v případě střídavé péče.
Od roku 2021 se rovněž zrušil maximální roční limit pro uplatnění daňového bonusu 60 300 Kč. Rodinám s více dětmi se vyplácí již bez omezení.
Co se počítá do příjmů manžela/manželky?
Problémy způsobuje i sleva na manžela či manželku. Slevu na dani ve výši 24 840 Kč lze od daně odečíst na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud její/jeho vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Příjmy, které se do vlastního příjmu manželky/manžela nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů.
Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období.
Naopak příkladem částek, které se zahrnují, jsou dávky z nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství). Právě na ně se často zapomíná. Stejně tak někteří poplatníci do příjmů chybně nezapočítávají podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou. Navíc nezapomeňte, že limit 68 tisíc korun platí pro hrubý příjem, tedy pro úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje.
Od roku 2024 navíc může slevu uplatnit jen poplatník žijící ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Vyživovaným dítětem pro možnost uplatnění daňové slevy je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů. Podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku je u vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů splněna pouze tehdy, pokud jsou takové děti v péči, která nahrazuje péči rodičů.
Sleva se prokazuje plátci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela a nově také dokladem totožnosti dítěte (totožnost a věk dítěte).
Chybné nárokování odpočtu úroků z hypotéky
Častou chybou také bývá, že úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu. Abyste totiž mohli úroky odečíst, musí hypotéka financovat bytovou potřebu - § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
Pozor též na to, že od roku 2021 se maximální limit pro odpočet úroků snížil z 300 000 Kč na 150 000 Kč ročně, avšak pouze pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 zůstává limit 300 000 Kč. Speciální pravidla pak platí pro refinancování úvěru. Pokud se jedná o bytovou potřebu obstaranou před 1. lednem 2021, zůstává 300tisícový maximální možný limit. Jestliže by se ale úvěr rozšiřoval o další prostředky, uplatní se již nový maximální limit 150 000 Kč.
Zapomenuté přílohy
Spolu s přiznáním se podávají jak povinné přílohy samotného formuláře, tak i různé dokumenty, kterými poplatník dokládá různé nároky v přiznání.
Nejčastější přílohy, které se s daňovým přiznáním podávají:
- Účetní závěrka
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti či jiné samostatné výdělečné činnosti
- Doklad o poskytnutém daru
- Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
- Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
- Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
- Čestné prohlášení o příjmu manželky
- Samostatný list s důvody pro dodatečné přiznání
- Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění
Pokud splňujete podmínky a chcete možnost, aby za vás účetní závěrku vložil do veřejného rejstříku finanční úřad, musíte podat přílohu k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně pak „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“.
Chybějící podpisy
Před odevzdáním přiznání by se neměl daňový poplatník zapomenout na všechny formuláře ještě jednou podívat a zkontrolovat je. Pokud žádá v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, je nutné podepsat přiznání i žádost o vrácení přeplatku. Jedná se totiž o dvě podání a obě musí být podepsána. Právě na žádosti o vrácení přeplatku podpis často chybí.
Jakým způsobem podáte/jste podal(a) letos přiznání?
U sociálního pojištění není variabilní symbol rodné číslo
U přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se nejvíce chybuje v nevyplnění některého povinného údaje v přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Jedná se například o nevybrání způsobu použití přeplatku nebo nejsou správně vyplněny počty či dodržen správný formát znaků. Pozor též na to, že variabilním symbolem není rodné číslo, ale číslo, které vám při registraci přidělila ČSSZ.
Problémy dělají i měsíce u vedlejší činnosti
OSVČ dále často chybují u uvedení počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a také v úhrnu zaplacených záloh na pojistné. Zatímco do trvání samostatné výdělečné činnosti se počítá i měsíc, ve kterém OSVČ začala podnikat třeba tři dny před koncem měsíce, do měsíců, kdy se OSVČ netýkal minimální vyměřovací základ, se počítají jen měsíce, kdy některá z uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc.
Mezi méně časté chyby, které ale mají zásadní dopad pro OSVČ, patří i neuvedení skutečnosti, že OSVČ chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V přehledu totiž nejsou označeny měsíce vedlejší činnosti včetně důvodu. Stává se i, že se OSVČ vedlejší omylem přihlásí k pojištění, i když nepřekročila rozhodnou částku.
Pozor na povinné elektronické podání
Od loňského roku navíc platí pro OSVČ, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, povinnost podávat přehled pro ČSSZ elektronicky. Možností, jak tak učinit, ale mají OSVČ několik:
- Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ, do které se přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce nebo identity občana (tj. např. bankovní identita, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu), případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS. Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) přes svou datovou schránku (tedy bez přihlášení se do ePortálu). Vyplněný interaktivní formulář pak přímo odešle do datové schránky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo do datové schránky pro e-Podání (ID: 5ffu6×k).
- Odesláním vyplněného formuláře (ve formátu XML) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu na adresu podatelny příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e-Podání, tzv. VREP/APEP).
Také u zdravotního pojištění dělají problémy měsíce
Také v přehledech pro zdravotní pojišťovny se nejčastěji chybuje v počtech měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ. Při souběhu se státní kategorií často OSVČ chybně uvádějí SVČ jako hlavní zdroj příjmu.
Dále se stává, že OSVČ chybně vyplní úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2025 na účet pojišťovny. Tato situace může nastat v případech, kdy si OSVČ nezapočítá přeúčtovanou částku přeplatku z předchozího rozhodného období, případně byl v průběhu daného rozhodného období vrácen přeplatek na základě žádosti a OSVČ si při podávání přehledu tuto skutečnost neuvědomila a do ř. 41 uvedla celou částku zaplacených záloh, tedy včetně vráceného přeplatku.
OSVČ zapomínají přiložit doložit doklady
OSVČ rovněž zapomínají přiložit doklady o svém případném souběžném zařazení mezi státem hrazené pojištěnce, např. potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku. Poměrně frekventovanou chybou rovněž je, že OSVČ nedoloží doklady o nároku na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Pokud tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, mají vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců.
Nechtěné přihlášení k důchodovému pojištění
OSVČ, které vykonávaly SVČ jako vedlejší a jejich příjem nedosáhl takové částky (částky rozhodného příjmu pro daný rok), aby vznikla účast na důchodovém pojištění, se mohou k tomuto pojištění prostřednictvím přehledu dobrovolně přihlásit. Stává se ovšem, že se k tomuto pojištění OSVČ dobrovolně přihlásí v přehledu, přestože tak ve skutečnosti učinit nechtěla. Přihlášku ale nelze vzít zpět a OSVČ je stanoveno pojistné.
Pozor na povinné elektronické podání u zdravotního pojištění
Od letošního roku navíc platí u zdravotního pojištění nová povinnost pro OSVČ, a to podat přehled elektronicky. Oproti daňovému přiznání a přehledu pro ČSSZ se navíc tato novinky týká všech OSVČ a nikoli jen těch s datovou schránkou.