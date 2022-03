Nezapomeňte na možnost využití mimořádných odpisů v roce 2021

Pokud jste v roce 2021 nakoupili do podnikání majetek, který je svým charakterem považován dle zákona o daních z příjmů za dlouhodobý hmotný majetek, můžete využít daňové mimořádné odpisy . Jejich využití má však svá úskalí. Kdy se uplatnění mimořádných odpisů vyplatí a na co při jejich využití musíte pamatovat?

Daňový balíček 2021

V rámci daňového balíčku v roce 2021 byla zavedena mimo jiné také možnost uplatnění mimořádných daňových odpisů. Mimořádné daňové odpisy však nebyly žádnou novinkou. Mimořádné daňové odpisy bylo možné uplatnit již historicky, například v letech 2009 a 2010.

Ačkoli se zavedení mimořádných odpisů dostalo do znění zákona až v roce 2021, možnost jejich uplatnění platila zpětně již pro majetek, který se pořídil v roce 2020.

U jakého majetku lze mimořádné odpisy využít?

Hlavní výhodou mimořádných odpisů je zkrácení doby odpisování majetku. Zatímco při využití rovnoměrných nebo zrychlených daňových odpisů je doba odpisování 3–5 let v závislosti na odpisové skupině, při mimořádných odpisech je doba odpisování zkrácena na 12 měsíců, případně 24 měsíců.

Aby bylo možné majetek odpisovat v rámci mimořádných odpisů, musí se jednat o hmotný majetek, který je zařazen do odpisové skupiny 1 nebo 2. Typicky se pak jedná o různá zařízení – počítačové stroje, kancelářské stroje, nábytek nebo vozidla. Rozdělení majetku podle skupin je definováno v příloze k zákonu o daních z příjmů.

Uplatnění mimořádných odpisů však stanovuje několik podmínek. Mimo vybraných odpisových skupin se musí jednat o takový majetek, u kterého je poplatník prvním odpisovatelem.

Jak dlouho budu majetek při mimořádných odpisech odpisovat?

Pakliže budou využity mimořádné odpisy u majetku, který je zařazen v odpisové skupině 1, doba odpisování je stanovena na 12 měsíců. U majetku, který je zařazen v odpisové skupině druhé, je doba odpisování stanovena na 24 měsíců. Majetek se tedy neodpisuje ročním odpisem, tak jak je tomu při rovnoměrných nebo zrychlených odpisů, ale s přesností na měsíce.

Při využití mimořádných odpisů u majetku zařazeného v první odpisové skupině se majetek bude odpisovat rovnoměrně bez přerušení po dobu dvanácti měsíců. Pokud by došlo k pořízení majetku v průběhu roku, budou odpisy poměrně rozděleny pro rok 2021 a 2022.

Při využití mimořádných odpisů u majetku zařazeného v druhé odpisové skupině je výpočet trochu složitější. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odpisuje bez přerušení po dobu 24 měsíců, přičemž za prvních dvanáct měsíců se uplatní odpisy ve výši 60 % vstupní ceny majetku a za dalších bezprostředně následujících dvanáct měsíců se odepíše zbývajících 40 % vstupní ceny majetku.

Jaká jsou úskalí využití mimořádných odpisů?

Mimořádné odpisy se stanovují s přesností na celé kalendářní měsíce. Odpisování majetku se zahájí od měsíce následujícího, ve kterém byl majetek zařazen do užívání, resp. byly naplněny podmínky pro odpisování. Pokud tedy došlo k pořízení majetku v květnu 2021 a tento majetek byl i ve stejném měsíci zařazen, může jej začít odpisovatel odpisovat od června 2021. V rámci zdaňovacího období za rok 2021 tak uplatní odpisy za sedm měsíců.

Při uplatnění mimořádných odpisů je však potřeba pamatovat na to, že na rozdíl od rovnoměrných nebo zrychlených odpisů nelze odpisy přerušit ani uplatnit v nižší hodnotě. Pokud se tedy pro mimořádné odpisy podnikatel rozhodne a v následujícím roce je nebude chtít uplatnit, neuplatní je už nikdy a nevyužité odpisy propadnou.

Pokud by bylo na majetku, na kterém je aplikováno uplatnění mimořádných odpisů, provedeno technické zhodnocení, nezvyšuje toto technické zhodnocení vstupní cenu majetku. Provedené technické zhodnocení bude zařazeno do odpisové skupiny, do které je zařazen majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno po jeho dokončení, a následně bude odpisováno podle zákona o daních z příjmů.

Kdy nelze mimořádné odpisy použít?

Mimořádné odpisy lze využít u majetku, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Zároveň platí, že se musí jednat o poplatníka, který je prvním odpisovatelem.

Existují však případy, kdy nelze mimořádné odpisy využít. Mimořádné odpisy nelze využít u majetku, u kterého jsou odpisy jako tzv. časové nebo výkonové odpisy. Typicky se jedná například o otvírky nových lomů, právo stavby, formy, modely nebo šablony.

Jak se projeví mimořádné odpisy v účetnictví?

Při stanovení odpisů je nutné rozlišovat účetní a daňové odpisy. To se ovšem týká jen podnikatelů, kteří vedou účetnictví. Pakliže podnikatel vede účetnictví, musí si stanovit zvlášť odpisy daňové, které zajišťují snižování základu daně prostřednictvím daňových odpisů, a odpisy účetní, které vyjadřují opotřebení majetku v korunách.

Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama ve svých vnitrofiremních předpisech. Podnikatel tak při pořízení majetku stanoví odpisový plán, ve kterém zohlední předpokládanou dobu životnosti majetku a jeho opotřebení. Celkové opotřebení majetku se v účetnictví zachycuje na účtu oprávek.

Mimořádné daňové odpisy se zohlední až v daňovém přiznání, kdy se porovná hodnota účetních a daňových odpisů, kdy se rozdíl zohlední na příslušném řádku daňového přiznání.

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci upravují základ daně o odpisy až v daňovém přiznání, prostřednictvím částek upravujících základ daně.