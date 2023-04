Nezapomeňte na oznámení osvobozených příjmů nad 5 milionů korun

Osoby povinné hlásit osvobozený příjem

Oznámení se týká těch osob, které obdržely příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Zároveň musí být tento příjem vyšší než 5 milionů korun. Pozor však na to, že se každý příjem posuzuje jednotlivě. V roce 2021 se například hlášení osvobozených příjmů mohlo týkat některých osob, které byly zasaženy tornádem a přijaly plnění například z pojištění majetku nebo veřejného rozpočtu.

Příjmy podléhající ohlašovací povinnosti

Povinnost hlášení osvobozených příjmů se týká nejen příjmů, které jsou definované v §4 a §4a zákona o daních z příjmů v ustanovení o osvobozených příjmech, ale také osvobozených příjmů uváděných v § 6 nebo § 10. Výjimku tvoří ty příjmy, které si správce daně může sám zjistit z rejstříků a evidencí, ke kterým má správce daně přístup nebo jsou zveřejněny na úřední desce, příp. jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup.

Oznamovací povinnost se tak nevztahuje například na příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a jsou zapsané v katastru nemovitostí České republiky. Hlášení osvobozených příjmů se rovněž netýká příjmu z prodeje nemovitých věcí, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí.

Náležitosti oznámení

Oznámení osvobozených příjmů musí obsahovat výši příjmů a popis všech okolností, za kterých byl osvobozený příjem nabyt. Dále se uvádí datum, kdy příjem vznikl. Oznámení také musí obsahovat odkaz na zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozený.

Pro oznámení osvobozených příjmů můžou poplatníci využít nepovinný tiskopis, který je dostupný v databázi daňových tiskopisů finanční správy. Využití tiskopisu je však jen možností, není povinné. Oznámení se musí učinit buď v listinné podobě, nebo elektronicky. Poplatníci však mohou příjmy ohlásit také ústně do protokolu.

Místně příslušný finanční úřad

Pokud poplatníkovi vznikne povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech, podává toto oznámení místně příslušnému správci daně. Místní příslušnost u fyzických osob se určuje podle trvalého bydliště fyzické osoby. Poplatníci tak podávají oznámení na stejné územní pracoviště finančního úřadu jako své daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Lhůta pro oznámení

Fyzické osoby mající povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech tak musí učinit ve stanovené lhůtě. Lhůta pro podání pak koresponduje se lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to za zdaňovací období, ve kterém došlo k obdržení příjmu.

Pokud poplatník obdržel osvobozený příjem v roce 2022, musí tak oznámení podat do lhůty pro podání přiznání. Poplatníci podávající daňové přiznání v tištěné podobě tak museli oznámit osvobozené příjmy do 3. dubna. Mnoho poplatníků však podává daňové přiznání elektronicky v prodloužené lhůtě do čtyř měsíců od konce zdaňovacího období, a proto je i v tomto případě možné podat oznámení o osvobozených příjmech do 2. května 2023.

V případě, kdy je přiznání podáváno poradcem (tj. daňový poradce nebo advokát), je zde prodloužená lhůta do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období. Tzv. přiznání s odkladem je tak možné podat za rok 2022 do 3. července 2023.

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu

Pokud poplatník neoznámí příjem osvobozených příjmech, ačkoli mu tato povinnost vznikla, ukládá mu tak zákon pokutu za porušení povinností. Pokuty za neoznámení příjmů jsou poměrně vysoké a mohou dosahovat až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Dle zákona je však pokuta stanovena v následujících výších: