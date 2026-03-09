Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Nová EET: Berňák zveřejnil odpovědi na desítky otázek a přidal modelové příklady

Nová EET: Berňák zveřejnil odpovědi na desítky otázek a přidal modelové příklady

Elektronická evidence tržeb v nové podobě se postupně vrací do hry. Takzvaná EET 2.0 byla představena veřejnosti letos v únoru a podle plánu by měla začít fungovat od 1. ledna 2027. Přestože návrh zákona teprve vstoupí do legislativního procesu, finanční správa už nyní zveřejnila odpovědi na nejčastější otázky podnikatelů.

Finanční správa ČR připravila přehled praktických dotazů a vysvětlení. Podnikatelé v něm najdou informace o tom, koho se evidence tržeb týká a kdo může zvolit jiný režim, jaké platby budou evidovány a za jakých podmínek, jak se bude možné do systému přihlásit, jaké údaje o tržbě budou zasílány finanční správě a podobně.

EET 2.0 má být jednodušší

Nová podoba evidence tržeb má být podle úřadů výrazně jednodušší než původní systém. Návrh vychází ze zkušeností z předchozího fungování EET a zároveň zohledňuje technologický vývoj posledních let, především rozšíření digitálních plateb.

Podnikatelé by navíc měli mít možnost využít i pokladní zařízení, která si pořídili při předchozí evidenci tržeb, uvádí finanční správa.

Pro nejmenší podnikatele připraví finanční správa také bezplatnou webovou aplikaci, která umožní evidovat tržby bez nutnosti pořizovat speciální software.

Kde budou podnikatelé spravovat své údaje

Správa údajů bude probíhat v prostředí Daňové informační schránky na portálu MOJE daně, konkrétně v systému DIS+. Ten už dnes podnikatelé využívají například pro komunikaci s finančním úřadem nebo pro správu daňových záležitostí.

Na co se podnikatelé ptají nejčastěji

Finanční správa zveřejnila soubor odpovědí na nejčastější otázky k připravovanému systému. Celkem jich je několik desítek a postupně budou přibývat další.

Podnikatelé se ptají například:

  • Koho se bude nová evidence tržeb týkat?
  • Jaké platby bude nutné evidovat?
  • Bude možné zvolit jiný režim evidence?
  • Jak se podnikatel do systému přihlásí?
  • Jaké údaje o tržbě bude nutné finanční správě odesílat?
  • Jak bude evidence fungovat v běžných situacích z praxe?

Otázky a odpovědi k elektronické evidenci tržeb

Součástí zveřejněných materiálů jsou také modelové příklady, které mají podnikatelům pomoci lépe pochopit, jak bude nový systém fungovat v konkrétních situacích.

Odpovědi bude finanční správa doplňovat

Přehled otázek a odpovědí není konečný. Finanční správa plánuje seznam průběžně aktualizovat podle toho, jaké další dotazy budou od podnikatelů přicházet.

