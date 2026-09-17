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O papír k vašemu důchodu nemusíte žádat ani za něj platit. Je tu jednodušší cesta

Jana Knížková
Dnes
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Starší žena s šedivými vlasy v drdolu stojí s rozpřaženýma rukama a kouká se udiveně
Autor: Depositphotos
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Senioři v posledních týdnech slyší hlavně o tom, že pokud chtějí mít po lednové valorizaci novou výši důchodu na papíře, musí si o něj včas požádat. ČSSZ totiž nově papírová oznámení automaticky neposílá. Jenže existuje i jednodušší možnost.
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Od ledna 2026 už ČSSZ valorizační oznámení automaticky v listinné podobě nerozesílá. Každý důchodce ho může získat elektronicky, přes ePortál ČSSZ nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Dokument si lze na ePortálu uložit nebo vytisknout. Česká správa sociálního zabezpečení potvrzuje, že takto vytištěný dokument má stejnou platnost jako papírová verze zaslaná poštou. 

O papírové oznámení o zvýšení důchodu, které má dorazit do poštovní schránky, se musí nově žádat. Za běžné zaslání poštou se přitom platí 26 korun.

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To ale pořád neznamená, že musí senior vyplňovat formulář, přihlašovat se na ePortál nebo platit za dopis. Nabízí se totiž ještě jedna mnohme snadnější cesta, která je bez povinností podávat žadost či platiti za zaslání dokumentu. 

Jak potvrzuje úřad, stačí zajít na kteroukoli správu sociálního zabezpečení. Tam si může senior papírové oznámení vyžádat a vyzvednout osobně. Nic za to neplatí. Tištěné valorizační oznámení je možné získat také osobně na kterékoli správě sociálního zabezpečení, a to zdarma, uvádí ČSSZ v tiskové zprávě

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Stejný papír, jen bez placení

Pro člověka, který nechce řešit důchod přes internet, může být osobní návštěva úřadu nejjednodušší cestou. Nemusí si předem objednávat zasílání dokumentu ani hlídat, zda mu přijde poštou. Na úřadě může požádat o vytištění valorizačního oznámení a mít novou výši svého důchodu v ruce.

Papír může být praktický hlavně pro seniory, kteří si chtějí přesnou částku po valorizaci založit a mít ji kdykoli k dispozici. Elektronická varianta je sice dostupná zdarma na ePortálu ČSSZ a lidem s datovou schránkou fyzické osoby ji ČSSZ doručuje automaticky, ne každý ale chce nebo umí všechno řešit online.

Oznámení poštou přijde jen na žádost

Kdo naopak chce oznámení dostávat poštou, měl by si pohlídat 30. září 2026. Žádost podaná do tohoto termínu se vztáhne na lednovou valorizaci v roce 2027. Pokud už člověk o zasílání papírového oznámení požádal při některé z předchozích valorizací, nemusí žádost podávat znovu.

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A ještě jedna důležitá výjimka. Lidé narození před 1. lednem 1955 za zaslání papírového oznámení poštou neplatí. Zdarma je také osobní vyzvednutí na správě sociálního zabezpečení.

Takže kdo chce mít novou výši důchodu skutečně černou na bílém, má několik možností. A pokud nechce nic řešit přes internet ani platit za poštovní zásilku, může zvolit tu nejjednodušší: udělat si jednu cestu na sociálku a papír si vyzvednout osobně.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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