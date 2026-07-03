Obchodníci nebudou muset likvidovat zboží, které nesplňuje evropskou zelenou směrnici

Díky dohodě budou moct obchodníci vyrobené zboží, které naskladní před nabytím účinnosti změn, bez problémů doprodat.
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Obchodníci budou moct zboží doprodat
Národní orgány pro ochranu spotřebitele členských zemí EU (tzv. CPC Network) přijaly společnou deklaraci, která napravuje chybu ve směrnici o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace (směrnice ECGT). Původně totiž hrozilo, že by obchodníci museli veškeré ekologicky označené zboží, vyrobené a naskladněné před nabytím účinnosti této směrnice, zlikvidovat, protože nesplňuje požadavky směrnice. Díky deklaraci ale budou moct výrobky doprodat.
Základem dohody je, že při kontrole výrobků nebo obalů uvedených na trh před 27. zářím letošního roku, kdy směrnice nabyde účinnosti, mají dozorové orgány přihlížet k reálným okolnostem jejich výroby i k tomu, jaké kroky podnikatelé podnikli, aby splnili požadavky nové legislativy. Zároveň je v deklaraci zdůrazněno, že by se mělo předcházet nepřiměřeným opatřením, jako je stahování nebo likvidace výrobků pouze kvůli změnám v označení, pokud by takový postup vedl ke zbytečným ekonomickým nebo environmentálním škodám.
Evropská komise i národní dozorové orgány ukázaly, že evropská pravidla lze prosazovat s rozumem. Smyslem nové legislativy je lépe informovat spotřebitele, nikoliv vytvářet zbytečný odpad nebo dokonce nutit firmy likvidovat kvalitní výrobky. Přijaté společné porozumění je proto dobrým příkladem pragmatického přístupu, který prospívá spotřebitelům, podnikatelům i životnímu prostředí, komentoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.
Potřeba jsou i další změny
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ocenil i aktivní zapojení českých zástupců do evropských jednání.
Je dobře, že Česko bylo důležitou součástí řešení, které přináší podnikatelům větší právní jistotu a současně naplňuje cíl předpisu, kterým je poskytovat spotřebitelům spolehlivé a ověřitelné informace o environmentálních vlastnostech výrobků. Přesně takto má vypadat spolupráce evropských institucí, národních úřadů a podnikatelské sféry, podotkl Tomáš Prouza.
Prouza ovšem zároveň dodal, že vedle otázky doprodeje starších zásob firmy potřebují i stejně jasná metodická vodítka také k tomu, jak se budou po 27. září letošního roku posuzovat podle nových pravidel jednotlivá environmentální tvrzení. Právě v této oblasti v současnosti na trhu panuje značná nejistota, která komplikuje přípravu firem na novou legislativu.
Očekáváme proto, že pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu vznikne jasná metodika k praktickému výkladu nových pravidel. Jen díky jednotnému a předvídatelnému postupu bude možné zajistit vysokou ochranu spotřebitelů, férové podmínky na jednotném trhu i skutečnou právní jistotu pro podnikatele, uzavřel Tomáš Prouza.
Kdo zvolí opravu výrobku, získá delší záruku
Požadavky směrnice by do českého právního řádu měla implementovat novela zákona o ochraně spotřebitele. Ta kromě zákazu tzv. lakování nazeleno, kdy podnikatelé už nebudou moct uvádět nepodložená obecná environmentální typu „zelený“, „šetrný k životnímu prostředí“, „biologicky rozložitelný“, „ekologicky šetrný“ nebo „šetrný ke klimatu“, přináší i další změny.
V oblasti záruk a reklamací například dochází k prodloužení záruční doby. Pokud si zákazník při reklamaci zvolí opravu výrobku, záruka se automaticky prodlouží ze dvou na tři roky. Spotřebitelé tak získají jistotu, že jejich výrobek vydrží déle a že se vyplatí oprava namísto nákupu nového.