Obohaťte život vůněmi. Pomohou vašemu tělu, duši i obchodu

Jde vůbec spojit ezoteriku s nesmlouvavým světem podnikání? O tom, jak snadné to je, dokáže přesvědčit pardubická podnikatelka Hanna Maria Tomášková. Pracuje s energiemi, čakrami, ale také se věnuje chemii a pochopitelně má jasno i v byznysových záležitostech. Je zakladatelkou firmy Tomexo, v níž se věnuje sestavování stoprocentně čistě přírodních éterických olejů pro vyvážení životní energie.

Nesmíte se plést, já jsem tvrdý ekonom. Mám ekonomickou školu, miluju fyziku, chemii a podobné věci. Přesto ale věřím na energie a osud. I k mému oboru podnikání jsem se dostala osudově. Všechno to vlastně začalo v mých osmi letech, jen jsem to v sobě musela znovu objevit až v dospělosti. Jako dítě jsem se málem utopila, viděla jsem různé věci a najednou jsem začala předvídat, kdo kdy zemře a tak podobně. Smrt mě fascinovala. Postupem času jsem tuto schopnost přestala vnímat a energie nechala být. Vrátila jsem se k nim znovu až ve třiceti letech, začíná vyprávět Hanna Maria Tomášková. Než se postavila na vlastní nohy, prošla si několika zaměstnáními. K práci s vůněmi se dostala náhodou. Do oboru ji přivedl jistý švýcarský obchodník, kterého svou energií a výřečností zaujala coby překladatelka na jedné obchodní schůzce. Když jí řekl, že se pro ni za dva měsíce vrátí a nabídne jí práci v parfumářství, smála se tomu. Ten muž se ale skutečně vrátil. Díky firmě, ve které jsem tehdy pracovala, jsem dost často jezdila po světě. Navštěvovala jsem naše evropské filiálky a víkendy trávila v Paříži, kde mě ten Švýcar zasvěcoval do vůní. Pak jsem přišla o místo a Švýcaři mi okamžitě nabídli práci. Trvalo to přesně týden, než jsem s manželem a pracovním kontraktem v ruce odjížděla z Česka. Dělala jsem pak obchodního zástupce a dál se vzdělávala v parfumářství. Jsem v tomto oboru výjimka, většinou parfémy ladí muži. V Evropě jsme na to jen dvě ženy, líčí své začátky Hanna Maria Tomášková.

Z ezoterické stránky začala na vůně nahlížet až později, když znovu přišla o práci. Výpověď tehdy psychicky neunesla a onemocněla. Pomohl jí až léčitel a navíc jí nabídl, že jí předá něco ze svých vědomostí a umění. To byl okamžik, kdy si vzpomněla na prožitek z dětství, začala v sobě probouzet své schopnosti a používat je k sestavování léčivých a blahodárných vůní. Než se ale dostala k nějakému rozumnému výsledku, trvalo to osm let. Musela totiž studovat medicínu, fyziku, parfumářství i práci s bylinami. Všechny tyto obory mají souvislost s energiemi, které jsou základem jejích esencí. Nedělá klasickou aromaterapii. Tvrdí, že se tím nemůže zdržovat a pracuje s vibracemi rostlin. Čistě chemické procesy tvorby pak nechává na laboratoři.

Začít podnikat v takovém oboru je těžší než v kterémkoli jiném hlavně kvůli nedůvěře. Když jsem metodou pokus – omyl tvořila své první oleje, manžel byl naštvaný a říkal, že už nic takového nechce vidět. Že bych se radši měla pořádně věnovat dovozu ryb, který nás tehdy živil. Lidé energie často nechápou, nevidí je a nemohou si je ohmatat. Skrze moje oleje se ale ohmatat dají, ucítíte to na svém těle a na své mysli i duši, říká podnikatelka. A že nemáte duši? Hanna Maria Tomášková má snadný návod, jak ji ucítit.

Já na duši nevěřím a tak na mě vaše oleje nemohou fungovat, řekl jí jeden z návštěvníků obchodu.

Vy nemáte duši? To jste tedy pěkný vůl, poznamenala.

Co si to dovolujete! obořil se na ni návštěvník obchodu.

Tak vidíte, že ji máte. Právě jsem se jí dotkla, prohlásila s omluvným úsměvem Hanna Maria Tomášková.

Naše tělo a duše jsou podle ní jako ledovec. Z něj je na první pohled taky vidět jen špička. Ta hlavní část je skryta pod hladinou.

Vůně jako marketingový tah

Opusťme teď čistě ezoterickou stránku věci. S vůněmi se totiž dá pracovat i marketingově, i když i tady je souvislost s energiemi a čakrami. Směsi značky Hanna Maria používají renomované firmy a banky, dopravci, pořadatelé kulturních akcí. Využívá se toho, že otisk vůně v naší paměti je nezapomenutelný. Reklamu z plakátu nebo televize si za nějaký čas vybavit nedokážeme, odér ve vlaku, hotelu nebo obchodě ale v našem mozku zůstává prakticky na vždy. Dokážeme si ho s daným místem a momentem spojit kdykoli ho zase ucítíme. Vůně dokážou lidi přivést do úplně jiné atmosféry. Například v bankách využívají jejich zklidňujících efektů, aby jednání s klientem probíhalo co možná nejhladčeji. V obchodě zase vůně dokáže povzbudit touhu po nákupu. Opět stačí jen povzbudit čakrální systém a vytvořit v člověku pozitivní náladu. Existují na to celé studie a musím potvrdit, že to má obrovský efekt, říká podnikatelka. Její zkušenosti potvrzují zahraniční obchodníci, kteří voňavý marketing vyzkoušeli. Rozdíl mezi prodejem stejného zboží jedné značky ve dvou stejně zařízených obchodech, z nichž jeden byl provoněný a druhý ne, byl vidět na první pohled. Vůně dokáže vyvolat pocit, že je obchod více čistý a má o zákazníka péči. Vůně se dá využít nejen v samotném obchodním prostoru, ale také na firemních papírech nebo reklamním zboží. Navonět se dá prakticky všechno. Vůně dává zboží podtext luxusu a vzbuzuje touhu ho vlastnit.

Práce s vůněmi je skutečnou alchymií. Je dokázáno, že chuť do nákupů povzbuzují svěží citrusové tóny. Naopak ji úplně zabíjí sladké a bonbónové vůně, a to zvlášť v létě, kdy vyvolávají těžké a ulepené pocity. Na někoho může být příliš hutná i růže. Ideální je naslouchat přírodě a následovat roční období. V létě vám vánoční vůně příliš libé nebudou, bude tam chybět energetické propojení. Teď koncem roku naopak atmosféru v obchodě pozdvihnou. Mrzí mě, že hodně opomíjíme podzim. To je krásné a voňavé období s velkým potenciálem, komentuje podnikatelka.

Své obchodní aktivity směřuje Hanna Maria Tomášková hlavně do zahraničí, kde jsou této formě marketingu více nakloněni. S několika firmami ale pracuje i v České republice. Své autobusy má provoněné například rychnovský dopravce Audis Bus. Řidiči se na začátku bouřili, ale teď se těší na každou novou zásilku. Dělá jim to dobře, protože nemusí vnímat pachy vycházející z cestujících. Působí to pozitivně na jejich mozek. A vliv to má i na cestující. Lidé rádi jezdí čistými vlaky nebo autobusy. Do dobytčáku se vám nikdo dvakrát nepohrne. Ve voňavém prostředí lidé navíc dbají na udržování čistoty a pořádku, takže se sníží i náklady na úklid, říká Hanna Maria Tomášková. Několikaleté zkušenosti má s vůněmi také autopůjčovna Europecar. Voní jí nejen vozový park, ale i pobočka na pražském letišti.

Východočeská podnikatelka chce provonět i letadla nebo metro v Londýně, Vídni či Moskvě. Její plány ale zatím komplikují bezpečnostní otázky. Do starých vagonů tuhé polymery, které jsou nositeli vůně, není možné instalovat. Čeká proto na to, až vzniknout vozy, které budou s tímto počítat. Rozhodně ale nezahálí a řešení, se kterým by už teď prošla bezpečnostní kontrolou, našla v pražském metru. Kromě toho se podílela na vývinu malých USB nosičů vůně, které chce nabídnout například recepcím hotelů. Žádná z věcí nevzniká lehce. Teď například pomalu uvádím na trh produkty, které mají působit na těžkou psychiku. Trápila jsem se s nimi šest let. V laboratořích se pak diví, co všechno dokážu nakombinovat. Musím říct, že někdy ani sama nevím co dělám, což je u podnikatele trochu riskantní, dodává s úsměvem Hanna Maria Tomášková. Kromě vůní pracuje i s neutralizátory pachu, které se osvědčily v nemocnicích, domovech důchodců a podobných zařízeních.





Suroviny pro její produkty pochází z přísně kontrolovaných ekologických plantáží z celého světa a podle jejích požadavků je zpracovává renomovaná laboratoř ve Velké Británii. Pracuje se s živým materiálem, který vyžaduje speciální zacházení v přísně dodržovaných podmínkách. Některé oleje a esence se musí uchovávat ve zkumavkách, jiné na britských ostrovech několik let zrají. Pak putují do České republiky a na trh se dostanou až po dalším roce. Oleje uchováváme ve sklepení, kam mám přístup jen já a jedna moje kolegyně. Nejde o nic záživného, je tam tma a celoročně stálá teplota. Je ale důležité udržet tyto podmínky pro úspěšné skladování a zrání. Pak náš materiál vydrží i roky. Je to jako s vínem. Nepovolaní lidé ho dokážou během chvíle zkazit, komentuje Hanna Maria Tomášková jedno ze svých výrobních tajemství.

Spolupráce s obchodním řetězcem ji málem položila

Spolupráce s obchodními řetězci je pro malé producenty vždycky sázkou do loterie. A tak jen málokdy vyjde. Takovou zkušenost udělala i podnikatelka s vůněmi. Spolupráce s drogistickým řetězcem ji připravila nejen o miliony korun, ale skoro i o střechu nad hlavou. Řetězec odebral zboží a začal vyžadovat smluvní poplatky z obratu. Nakonec chtěl zboží vrátit. Majitelka firmy zaplatila statisíce za právníky a soudní výlohy, ale vyhráno nemá. A čekají ji ještě tři roky splácení. V začátcích jsem se orientovala na řetězce a to byla chyba. Teď mám byznys postavený na malých obchodnících a jsem spokojená. Peníze vám sice chodí po menších částkách, ale malí obchodníci dopřejí mému zboží náležitou péči. Nedegradují ho tak, jak se to někdy dělo v řetězcích. Navíc je s nimi řeč, s řetězci se nejedná, říká Hanna Maria Tomášková. Přesto ale dodává, že není řetězec jako řetězec. Díky jednomu německému drogistickému řetězci naopak celou lapálii zvládla.

Své vonné oleje a další zboží prodávala léta jen přes internet. U takového sortimentu se to může zdát až nemožné, ale zákazníkům vždy stačilo detailně popsané zboží. Nešlo o to popsat vůni nebo složení, ale především to, k čemu jaký olej slouží. Opět jsme u energií a vlivu vonných olejů na naše zdraví a psychické rozpoložení. Je to úplně jednoduché. Pokud potřebujete olej, který pomáhá například odbourat stres, bude vás přitahovat. Tělo si o něj samo řekne. A pokud budete mít nějaký problém vyřešen, olej, který je na něj připraven, vám naopak vonět nebude. Funguje to dokonale. Ještě se mi nestalo, že by někdo přišel lahvičku reklamovat, vysvětluje podnikatelka.