Od července se zkomplikuje nábor zaměstnanců, bude je nutné evidovat před nástupem

Nová pravidla se navíc týkají i pracovníků na dohody, což může řadě podnikatelů zkomplikovat činnost.
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Zaměstnance bude nutné registrovat před nástupem do práce
Zatímco v současnosti mají zaměstnavatelé na nahlášení tuzemského zaměstnance České správě sociálního zabezpečení 8 dnů ode dne jeho nástupu do zaměstnání, nově bude nutné pracovníky přihlásit do evidence nejpozději před okamžikem jejich nástupu k výkonu práce. Doposud tato povinnost platí jen pro zahraniční pracovníky.
Na výběr bude ze dvou možností registrace
Zaměstnavatelé si budou moct vybrat ze dvou možností, jak přihlásit zaměstnance do evidence zaměstnanců. A to buď jedním úkonem před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce (plné přihlášení do evidence zaměstnanců), nebo ve dvou na sebe navazujících úkonech, kdy alespoň první úkon musí učinit před okamžikem nástupu zaměstnance k výkonu práce (částečné přihlášení do evidence zaměstnanců s následným dohlášením, tzv. předregistrace).
Zaměstnavatel při částečném přihlášení zaměstnance může ohlašovat pouze vybrané základní údaje pracovníka. Zaměstnavatel může zaměstnance přihlásit nejdříve 8 kalendářních dnů přede dnem nástupu do zaměstnání, další požadované údaje dohlásí do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Teprve tím je formálně dokončen proces přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců, avšak materiálně je zaměstnanec přihlášen již na základě částečného přihlášení. Pro částečné předběžné přihlášení zaměstnance byla vytvořena nová on-line služba ePortálu ČSSZ Předregistrace zaměstnance.
Částečné přihlášení nicméně nejde využít u zahraničních zaměstnanců, u kterých bude muset zaměstnavatel oznámit ještě před jejich nástupem k výkonu práce plný rozsah údajů potřebných pro jejich přihlášení do evidence zaměstnanců.
Změny se týkají i dohodářů
Jak u plného, tak i u částečného přihlášení bude platit, že zaměstnavatel bude muset v případě, že pracovník nakonec nenastoupí, do 8 dnů ode dne předpokládaného nástupu učinit storno. Pokud to zaměstnavatel v termínu neudělá, bude moct dostat pokutu až 20 tisíc korun. Stejně vysokou sankci půjde dostat i tehdy, pokud do 8 dnů od nástupu zaměstnance do práce nedoplníte částečné přihlášení na plné.
Oznámení se provádí v případě úplného přihlášení prostřednictvím Registrace zaměstnance – Akce 8 (storno) a v případě částečného přihlášení prostřednictvím Předregistrace zaměstnance – Akce 2 upřesnila ČSSZ v tiskové zprávě.
(oznámení o nenastoupení),
Změny lhůt se navíc týkají všech pracovníků, tedy i těch na dohody o provedení práce či pracovní činnosti. To může zaměstnavatelům značně zkomplikovat byrokracii spojenou s letními brigádami, jelikož u brigádníků se často stává, že nakonec nedorazí a podnikatelé tak budou muset posílat storna.