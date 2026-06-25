Ode dneška se mění datové schránky. Miliony uživatelů čeká nová adresa

Digitální komunikace se státem prochází další změnou. Od 25. června 2026 totiž datové schránky oficiálně přecházejí na novou státní doménu datovka.gov.cz. Důvodem je sjednocení internetových služeb státu pod doménou gov.cz, které má zvýšit bezpečnost, důvěryhodnost i přehlednost elektronické komunikace s úřady.
Pro většinu uživatelů by měl být přechod bezproblémový. Některé změny ale přesto pocítí.
Nová adresa, stejné přihlašovací údaje
Nejdůležitější zprávou pro uživatele je, že změna domény nijak neovlivňuje fungování samotných datových schránek. Přihlašovací jméno i heslo zůstávají stejné a není potřeba zakládat novou schránku ani provádět jakékoliv administrativní úkony.
Po určitou dobu budou fungovat obě adresy současně. Vedle nové adresy datovka.gov.cz zůstává aktivní také původní web mojedatovaschranka.cz.
Od 27. srpna 2026 však bude stará adresa uživatele automaticky přesměrovávat na nový web.
Někteří uživatelé budou muset znovu zadat heslo
Menší komplikace může čekat na ty, kteří mají přihlašovací údaje uložené přímo ve svém internetovém prohlížeči.
Po přechodu na novou doménu totiž nemusí být uložené heslo automaticky rozpoznáno. Při první návštěvě nové adresy tak může být nutné přihlašovací údaje zadat ručně.
Proto odborníci doporučují ověřit si včas, zda uživatel své přihlašovací jméno a heslo zná. V opačném případě by mohl být nucen žádat o vydání nového hesla.
Pozor na změnu e-mailových upozornění
Změna se dotkne také lidí, kteří mají nastavené e-mailové notifikace o nových zprávách v datové schránce.
Dosavadní adresa odesílatele:
notifikace@mojedatovaschranka.cz
bude nahrazena novou adresou:
notifikace@datovka.gov.cz
Pokud mají uživatelé nastavená automatická pravidla, třídění zpráv nebo e-mailové filtry, budou si je muset upravit.
Důvodem je sjednocení státních webů
Přechod na novou doménu vychází z rozhodnutí vlády, podle kterého mají orgány státní správy postupně sjednotit své internetové služby pod doménou gov.cz.
Cílem je zvýšit bezpečnost elektronické komunikace, snížit riziko podvodných webů a usnadnit občanům orientaci mezi státními službami.
Datové schránky přitom patří mezi nejvyužívanější digitální služby státu. V České republice jich bylo dosud zřízeno více než pět milionů, z toho přibližně 1,4 milionu připadá na nepodnikající fyzické osoby.
Od srpna skončí jedna možnost přihlášení na Portál občana
S přechodem na novou doménu souvisí ještě jedna změna, která vstoupí v platnost od 1. srpna 2026.
Od tohoto data již nebude možné přihlašovat se do Portálu občana prostřednictvím datové schránky. Uživatelé budou muset využít některou z metod Identity občana, například bankovní identitu nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Stát tím chce posílit zabezpečení přihlašování pomocí vícefaktorového ověření.