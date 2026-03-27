OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl v zálohách získat zpět?

U paušální daně si sice rozdíl v zaplacených zálohách nepůjde nechat vrátit, ale o výši přeplatku si půjde snížit následující platbu paušální daně. Stále ovšem není jisté, kdy novela nabyde účinnosti.
Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně
Poslanecká sněmovna schválila tento týden návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti zmíněná novela. Následně pak minimální záloha klesne o 715 Kč na 5005 Kč.
Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit
Zároveň novela počítá s tím, že v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, si půjde nechat vrátit. OSVČ však bude muset podat žádost.
Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.
Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.
Zároveň bude platit, že částka 715 Kč je přitom maximální výší, která se za kalendářní měsíc může OSVČ vrátit jako rozdíl mezi minimální výší zálohy před účinností zákona (tj. záloha stanovená ze 40 % průměrné mzdy, tedy 5720 Kč) a po účinnosti zákona (tj. záloha stanovená ze 35 % průměrné mzdy, tedy 5005 Kč). Pokud bude záloha OSVČ v rozmezí mezi 5720 Kč a 5005 Kč, půjde požádat i o vrácení této nižší částky.
Příklad
Odpovídá-li po účinnosti zákona minimální výše zálohy stanovená částce 5500 Kč, OSVČ může požádat o vrácení částky 220 Kč (5720 – 5500 = 220 Kč) za každý měsíc, který platila vyšší částku.
U paušální daně si půjde snížit jednu platbu
Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění byl však postup vrácení přeplatku stanoven, paušální daň návrh nijak neřešil. Ministryně financí však předložila k novele pozměňovací návrh, který opomenutí ohledně paušální daně napravuje a který byl s novelou schválen.
Oproti zálohám na sociální pojištění však nepůjde požádat o vrácení přeplatku. OSVČ si nicméně bude moct snížit další platbu paušální daně.
O tuto částku bude moci OSVČ snížit platbu svých nadcházejících záloh, čímž fakticky dojde k vrácení rozdílu mezi dosavadní a novou výší záloh již v průběhu roku 2026. V průběhu zdaňovacího období se však nebude jednat o vratitelný přeplatek z důvodu § 38lm odst. 3 zákona o daních z příjmů, poplatník tedy nebude moci požádat o vrácení přeplatku, vysvětluje se ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Příklad
OSVČ bude 5 měsíců letošního roku platit na paušální dani 9984 Kč, od června záloha klesne na 9162 Kč. Přeplatek tedy bude činit 4110 Kč (822 × 5). V červnu tak OSVČ bude moct zaplatit na paušální dani jen 5052 Kč (9162 – 4110). Od července pak bude hradit 9162 Kč.
Co zdravotní pojištění?
Co se týče minimálních záloh na zdravotní pojištění, nic se nemění. I nadále budou muset OSVČ minimálně platit 3306 Kč.
Kdy začne zákon platit? Stále se neví
Zůstává ovšem otázkou, kdy přesně zákon nabyde účinnosti. Novela totiž teď míří do Senátu, kde má většinu opozice a může se tak teoreticky stát, že návrh Sněmovně vrátí, což by znamenalo další zpoždění.