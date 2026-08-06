Papoušci v PET lahvích. I tak vypadá obchod, na kterém se točí miliony

Celníci rozkryli organizovanou skupinu, která měla nelegálně obchodovat s chráněnými exotickými ptáky. Odhalili přes sto papoušků, padělané dokumenty a zvířata pašovaná v taškách, nebo dokonce PET lahvích. Hodnota zajištěných ptáků se pohybuje kolem dvou milionů korun.
Papoušci putovali přes hranice v otřesných podmínkách
Operace s krycím názvem TUKAN postupně odhalila skupinu, která s chráněnými papoušky obchodovala nejen v rámci Evropské unie, ale také mimo její hranice. Způsob, jakým někteří ptáci překračovali hranice, byl přitom mimořádně problematický. Překupníci je podle celníků převáželi v taškách a PET lahvích. Zvířata přitom získávali například na burzách exotického ptactva nebo od soukromých chovatelů a následně s nimi dále obchodovali.
Padělané doklady a kroužky
Organizovaná skupina se podle zjištění celníků nespoléhala pouze na pašování. Aby mohli ptáky prodávat jako legálně získané, padělali doklady o jejich původu, osvědčení CITES, a dokonce i identifikační kroužky.
Právě dokumenty a kroužky jsou přitom u chráněných druhů zásadní. Umožňují prokázat původ zvířete a ověřit, zda bylo získáno a obchodováno v souladu s pravidly ochrany ohrožených druhů.
Celníci během domovních prohlídek v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji zajistili více než stovku ptáků. Jejich celková hodnota se podle dosavadních zjištění pohybuje kolem dvou milionů korun.
Desítky papoušků skončily v péči odborníků
Zajištění takového množství exotických ptáků nebylo jednoduché. Zvířata potřebovala nejen bezpečné umístění, ale také odbornou péči a odpovídající chovatelské podmínky.
Na zásahu proto spolupracovaly zoologické zahrady v Praze, Zlíně a Ostravě. Právě Zoo Ostrava poskytla část potřebného zázemí a pomohla zajistit, aby se papoušci po zabavení dostali do bezpečí.
Celníci předali České inspekci životního prostředí k zabavení 55 papoušků, především arů, kakaduů a amazoňanů. Jde o druhy chráněné mezinárodní úmluvou CITES, která reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.
Každý pták musel projít kontrolou
Odborníci z České inspekce životního prostředí následně určovali, o jaké druhy se přesně jedná, do jakého stupně ochrany spadají a zda předložené dokumenty odpovídají skutečnosti. Součástí práce bylo také odhalení padělaných dokladů.
Právě zoologické zahrady sehrály při zásahu důležitou roli. Pro podobné případy totiž nestačí zvířata pouze zabavit. Je nutné jim zajistit odpovídající podmínky, potravu, veterinární péči a zkušené chovatele.