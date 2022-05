Pěstování květin a romantika? Hlavně je to tvrdá práce venku, říkají farmářky

Montana Melicharová začala svou květinovou farmu Zahradní kvítí tvořit v Brně před třemi lety. Dva roky pak hledala nový pozemek a i když mezitím musela přečkat koronavirovou pandemii, letos na nový pozemek farmu se svým týmem stěhuje. Ačkoliv byla pandemie, pozemek jsme vzali. V Brně bylo těžké vhodný pozemek sehnat, je to pro nás velká příležitost a podobná šance už by se nám nenaskytla, vypráví. Během letošního jara sleduje mírný pokles prodejů, projevila se v nich i válka na Ukrajině. Válka začala přesně v tu dobu, kdy nám začaly kvést první květiny, vzpomíná..

Svatebčané si víc hlídají rozpočty

Jednou z aktivit květinové farmy jsou svatební kytice. I svateb se podle podnikatelky týká menší zájem zákazníků. Nevěsty si teď hodně hlídají rozpočty, zatím máme domluvených méně svateb než vloni, i když svatební sezóny se mi zatím špatně porovnávají, když fungujeme teprve třetí rok. Sleduji však, že se nyní svatby domlouvají na poslední chvíli, jde více o malé svatby, o nichž se rozhodne z týdne na týden a neplánují se dopředu, objasňuje, jak se z jejího pohledu svatební branže proměnila.

Zatímco svatebčané tolik neplánují, pro farmu je to organizačně mnohem náročnější, musí být hodně flexibilní, rychle reagovat, což je v době květinové sezóny náročné. Pro letošek proto pro nevěsty chystá i samosběr – květiny si budou moci samy natrhat a bude to pro ně i levnější alternativa. Zároveň otevře u pole samoobslužný stánek a pole zpřístupní veřejnosti. Zákazníci se tak budou moci podívat, jak se květiny pěstují, a domů si zároveň koupit kytici.

Na druhou stranu je nutnost pružně reagovat pro Montaninu práci vlastně typická. Ekologické květinové farmaření vypadá na první pohled romanticky, ale je to zemědělství. Jsme závislí na počasí, musíme hodně plánovat, ale také improvizovat, abychom pružně reagovali na to, co se na farmě právě děje, vysvětluje s tím, že místo romantiky je to spíš tvrdá práce.

K farmařině ji přivedla i nespokojenost s neekologickým dovozem

Montana Melicharová přitom měla ke květinám blízko od dětství. Její tatínek je zahradník, maminka květinářka, od mala u nich brigádně pracovala. V květinářství se jí ale nelíbily květiny, které se dováží z celého světa letadlem a jejich pěstování i dovoz jsou velmi neekologické. Tehdy, před třemi lety, v Brně žádná květinová farma nebyla, tak jsem si začala květiny pěstovat sama na záhonu. Pak se má činnost rozrostla a od loňska už na farmě pracuji naplno, dodává. Nejraději má na své práci proces pěstování od semínka až po květinu, kterou uváže do kytice. A největší radost jí dělá moment, kdy hotové kytice předává zákaznicím a zákazníkům.

Květinové farmy v Česku zažívají boom

Také Tereza Pazderová, která hospodaří na farmě Polní květy nedaleko hory Říp, se květinám věnuje od malička. Už někdy v deseti letech měla své první záhonky a pěstovala si první květiny. Později vystudovala zahradní architekturu, nyní má pátý rok svou květinovou farmu, na které se krok za krokem vše kolem pěstování a podnikání sama naučila. Dá se říci, že květinové farmy v Česku zažívají boom. Sama jsem chytila ještě první vlnu, kdy tu byly farmy tak asi tři, zatímco za poslední dobu jsem viděla snad tři desítky projektů, vypráví. Fakt, že se počet farem rozrůstá, ji ale těší. Zákazníci totiž díky tomu o květinách více ví, jsou více zvyklí nakupovat lokální a ekologicky pěstované rostliny, rozmáhá se i prodej květin v samoobslužných stáncích, které přestávají být podivnou kuriozitou.

Tereza přitom pozoruje, že je letos z hlediska zákaznické poptávky trochu pomalejší rozjezd sezóny, než bývalo obvyklé. Lidé si podle ní méně kupují větší kytice přímo z farmy a více menší kytice ze samoobslužných stánků, které provozuje dva. S jedním letos nově „dobyla Prahu“ a druhý stánek považuje ve svém podnikání za velký krok. I covid se na prodejích trochu projevil, ale není to nic devastujícího. Lidé zkrátka chtějí žít normálně a k tomu květiny patří, říká s tím, že její farma je malá a hodně vypěstovaných květin pojmou právě už její květinové stánky.

Sedm měsíců placené práce

Hlásí se podle ní i lehce méně nevěst, na květnovou až listopadovou svatební sezónu mívala plný kalendář už teď. Jestli se svatebčané budou nakonec domlouvat více na poslední chvíli, je to pro mne v něčem i lepší. Sortiment na farmě se hodně mění, budu jim moci ukázat, co aktuálně kvete. Slibovat předem třeba v zimě, co bude kvést v červenci, není možné, vypráví s tím, že k ní většinou chodí zákaznice, které mají jasnou představu a vědí, co na svou svatbu, co se květin týče, chtějí. Tento rok zároveň plánuje větší množství květinových workshopů, o které je zájem, a trendem také je, že je lidé dostávají jako dárek.

Farmářka se každé jaro nemůže dočkat prvních jarních květů. Když začnou kvést první tulipány, je to pokaždé bomba, směje se podnikatelka, jejíž byznys je sezonní. Jak prozrazuje, vydělává zhruba sedm měsíců, zbytek roku nevydělává, ale dál pracuje. Když nemrzne, i v zimě pořád pracuji venku, jsem venkovní člověk. V zimě například dodělávám, co jsem nestihla na podzim, připravuji záhony, hnojím půdu, vážu kytice ze sušených květů, z nichž dělám také věnce, poukazuje Tereza Pazderová na to, že na květinové farmě se nezastaví ani v době, kdy květiny zrovna nekvetou.

Proč farmaření? Chtěla tvrdou práci venku

Svou Květinovou farmu Pod Smrkem má Lamya Zítková v podhůří Jizerských hor. Proč se rozhodla právě pro květiny? Chtěla jsem farmařit, baví mě tvrdá práce a chtěla jsem pracovat venku, každý den být v přírodě a vidět, jak se mění. Zároveň mám malou farmičku, vlastním 6 hektarů půdy, takže jsem hledala plodinu, se kterou bych byla schopná se na tak malé farmě uživit. A tak jsem přišla ke květinám, vypráví svůj příběh. Připomíná, že květiny jsou velmi náročné na lidskou práci, která se nedá nahradit stroji. Absencí velkého stroje jsem také schopná pěstovat intenzivně, využít každého prostoru. A s druhovou rozmanitostí místo pěstování monokultury diverzifikuji riziko – mám jistotu, že se vždy nějakému druhu květin daří. Zároveň jsem květinám zcela propadla, není krásnější pohled než na právě kvetoucí rostlinu, prozrazuje.

Tehdy, před pěti lety, kdy začínala, zjistila, že lokální květiny jsou trend, který v Americe funguje už třicet let, a připadalo jí jako skvělý nápad nabídnout i v Česku místní a ekologickou alternativu ke květinám z dovozu. Farmu založila v roce 2018, první dva roky vše zkoušela a rok 2020 považuje za svůj první pořádný podnikatelský rok. A přišel covid. V březnu jsem se hrozně lekla. Měla jsem naplánované větší investice, například stavbu fóliovníku a chladicího boxu, bez nichž se žádná květinová farma neobejde, když chce nabízet kvalitní květiny. Rozhodla jsem se přesto do toho jít a bylo to skvělé rozhodnutí, říká dnes s odstupem.





Květiny nejsou luxusní zboží

Lamya vyvrací domněnku, že jsou květiny luxusní zboží. Květiny považuje za něco, co si člověk koupí každý týden nebo měsíc a zkrášlí si jimi domácnost. Květiny nenabízí jen vizuální zážitek, také voní a mají svou strukturu, která je příjemná na dotek. Dám za příklad Holanďany, kteří si každou neděli pořídí čerstvé květiny. A v době, kdy mají lidé v domácnostech spoustu věcí, aniž by věděli, co s nimi, jsou květiny také nejlepší dárek, který je navíc možné zkompostovat, až uvadne, dodává.

Nepociťuje tak ani to, že by s ohledem na turbulentní okolnosti, jako je covid, válka nebo obrovská inflace, lidé měli o květiny menší zájem. I letošní svatební sezónu už má téměř celou obsazenou. Každým rokem zájem o mé květiny roste, říká. A chystá na letošek další aktivity, jako jsou květinové workshopy, na nichž mají zájemci možnost si pod zkušeným vedením květiny sami nastříhat a uvázat si kytici. Připravuje i více možností zážitkového samosběru květin s komentovanou prohlídkou farmy.

I podnikatelka v zemědělství musí zvládat spoustu oborů zároveň