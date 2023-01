Podniká na Zlínsku a má vlastní značku kávy. Jak se mu daří?

Není to jenom o dobré kávě, ale i o strojích a hlavně o službách. Zákazník musí mít kompletní servis. Říká zlínský prodejce kávy Vít Jurčík.

Káva pod vlastní firemní značkou

Na začátku svého podnikání (v roce 1997) Vít Jurčík netušil, že se jednou stane majitelem vlastní značky kávy. S příchodem převratných let, kdy firmy rychle vznikaly a ještě rychleji zanikaly, zanikla i firma, ve které dosud pracoval. Na základě dobrých obchodních vztahů mu z pražírny, pro kterou jeho zaměstnavatel provozoval vozový park, nabídli možnost obchodního zastoupení. I tam ale časem došlo k personálním změnám a Vít Jurčík začal hledat jinou vhodnou značku či pražírnu. Té stávající se podle jeho názoru nedařilo vytvořit obal, jenž by zároveň prodával.

V té době nebylo jednoduché nabídnout zákazníkům kvalitní zrnkovou kávu. Kromě potravin, kde se tehdy prodávalo sedmdesátigramové balení, se v podstatě nedala koupit. Větší balení se objevilo až s příchodem velkoobchodů a řetězců.

Proto Vít Jurčík ve spolupráci s jednou českou pražírnou vytvořil směs, která se osvědčila u zákazníků. A tak vznikla vlastní značka pod názvem Vítcafé. Příští rok se dočká dvacetiletého působení na trhu.

Není to jen o kávě, ale i o strojích a hlavně o službách

Prvním zákazníkem byla Jihomoravská energetika, kde začínající prodejce dodal v letech 1999 – 2000 zhruba 20 kávovarů. Současně se mu podařilo hned na začátku zkontaktovat známé zlínské firmy. To byl důležitý krok pro jeho podnikání. Nejprve totiž nabízel zboží odběratelům prostřednictvím internetových stránek a současně standardně různé druhy kávy v klasických prodejnách potravin. Časem nabídku služeb rozšířil o gastronomii. Restaurace, cukrárny, bary. Tyto podniky však vyžadovaly stroje, které bylo třeba pořídit. Aby stroje mohly fungovat, musel se je naučit servisovat. V roce 2005 otevřel první prodejnu (troufá si zdůraznit, že první ve Zlíně) na hotelu Moskva. Dva roky poté se stěhoval do nových prostor na ulici Březnická, kde sídlí dodnes.

Aktuálně se kávovary vyskytují nejen ve firmách a v kancelářích, ale pořizují se i do domácností. Největší počet zákazníků tvoří právě domácnosti, avšak největší objem prodeje představují velké společnosti, jako jsou restaurace a kanceláře. Na to již Vít Jurčík sám nestačil. Pomáhají mu dva zaměstnanci. Jak z hlediska technického zázemí a servisu, tak i z hlediska obchodního, včetně zajišťování a vyřizování objednávek. Já mám na starost mimo koordinace obchodu a výroby především komunikaci se stávajícími zákazníky, uvádí podnikatel.

Kvalitní kávu je potřeba hledat v množství 1kg balení

Jakou kávu svým zákazníkům doporučuje? Nákup kávy na kávových burzách je výhradně záležitostí pražírny. Ovšem receptura a složení jsou předem dohodnuty. Vít Jurčík si pochvaluje kvalitu a dlouholetou spolupráci s pražírnou, ve které je dnes již spolupodílníkem. Podle jeho zkušeností je nejoblíbenější kávou káva pro přípravu espressa. Jedná se o směs, kde se poměr arabiky a robusty pohybuje někde mezi 60 – 40 procenty. Nejoblíbenější poměr arabiky a robusty se blíží poměru 80:20. Je to ale otázka smíchání jednotlivých druhů káv. Stále se snaží vysvětlovat lidem, co je arabika a co je robusta. Když někdo přijde a chce arabiku, neznamená to, že ji skutečně chce. Arabika je jako červené víno. Ale jaké červené?

Arabik je celá řada. Rozdělují se dle původu země. Jde o určitý druh kávy. Vyniká tím, že má větší zrno a menší obsah kofeinu, proto se považuje za kvalitnější. Robusta naopak dodává chuť, crému a především výraz. Já preferuji směs. Je chuťově vyváženější. Je možné ji poskládat tak, aby měla začátek, tělo a na konci zůstane to příjemné v ústech, vysvětluje Vít a zdůrazňuje i význam obalu. Čerstvě upražená káva má pouze v množství 1 kilogramu možnost dokonalého rozvinutí harmonie chuti a aroma. Kávu aktuálně plní do profesionálních obalů s aroma ventilem ze speciální třívrstvé fólie. Takto bude vypadat i celá nová série.

Kapslové kávovary jsou stále trendy

Aktuálně se zvyšuje poptávka po „kapslovarech“. Vít Jurčík nebyl od začátku jejich velkým příznivcem. Sám pracuje s kávovary, které kávu čerstvě namelou, jelikož káva namletá delší dobu, pokud není správně vakuově zabalená, ztrácí požadovanou chuť a intenzitu vůně. S nárůstem popularity kapslové kávy však poměrně rychle roste i ekologická stopa tohoto novodobého trendu.





Poprvé se na trhu objevily před několika lety a mezi spotřebiteli se staly velmi oblíbenými. Avšak netrvalo dlouho a začaly se prodávat nové kapslové kávovary se systémem výroby směsi spíše po stránce chemické. Je tedy pravdou, že na trhu se vyskytují kapslové kávovary, které dovedou uvařit výbornou kávu, ale jsou i takové, jejichž káva se chutí podobá kávám z nápojových automatů.

Zákazník musí odcházet spokojený

Pro Víta Jurčíka je nejdůležitější, aby se v jeho obchodě zákazník cítil dobře. Nemusel stát dlouhé fronty s košíkem v ruce, vybral si jen to, co mu bude opravdu vyhovovat, a odcházel spokojený. Spolu se zaměstnanci vytváří přátelský kolektiv a rodinnou atmosféru. Znají jména svých zákazníků, a možná právě proto se sem lidé rádi vracejí a doporučují obchod svým známým. Nejen nakoupit kávu, ale také ochutnat nové druhy v nabídce a oddechnout si od jinak uspěchaného života. Mnoho z nich vlastní již několikátý kávovar, který zde zakoupili, což svědčí o dlouhodobé spokojenosti. Prodejce usiluje o příjemné prostředí, kde může zákazníkům nabídnout osobní přístup a kompletní servis od kávy až k čisticím prostředkům ke kávovarům.

S pořízením kávovaru je spojena i nabídka souvisejících služeb. Od samotného zprovoznění, až po nastavení dle požadavků a preferencí zákazníka. Ten odchází vybaven základními vědomostmi ohledně přípravy kávy a údržby o kávovar. V případě problému jsou schopni pronajmout i náhradní kávovar, tak aby byl zákazník spokojen a měl k dispozici svou kávu.