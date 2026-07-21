Podnikatelé na cestách: Jak se vyhnout předraženým výběrům z bankomatů

Přinášíme přehled tipů a doporučení odborníků pro bezstarostné placení na dovolené a také srovnání cen za výběr z bankomatu v zahraničí.
Co se dozvíte v článku
Platby kartou v zahraničí trhají rekordy
Objem karetních plateb v zahraničí v průběhu letních měsíců podle údajů Komerční banky každoročně výrazně roste. Ve srovnání s jinými obdobími roku je až dvojnásobný. Nesouvisí to jen s pohodlím a zvyklostmi klientů, ale důvodem také je, že se v řadě destinací bezhotovostní platby stávají standardem.
Přibývá míst, kde hotovost nestačí vůbec – od národních parků, zábavních či odpočinkových areálů s bezhotovostním provozem přes veřejnou dopravu až po světově známé atrakce či památky, u nichž je nutné vstupenku předem zakoupit nebo rezervovat online a zaplatit kartou, vyjmenovala Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.
Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace na platební styk, podotýká, že velmi záleží na tom, kam chce člověk cestovat. Pohybujeme-li se podle něj po Evropě (a nejen po Evropské unii), minimálně její střední a západní části, určitě bezhotovostně můžeme platit.
Na druhou stranu, vydáme-li se do více exotických krajin, a tady mluvím zejména třeba o afrických zemích, tak můžeme narazit na to, že zejména mimo velká centra můžete být závislí více na hotovosti jako takové, uvedl v rozhovoru.
Debetka, nebo kreditka? Zabalte si obě
Debetní karta při placení čerpá peníze z běžného účtu, zatímco kreditní karta má využití především tam, kde obchodník vyžaduje garanci či zálohu.
Debetní karta se hodí pro výběry hotovosti z bankomatů nebo pro platby u obchodníků. Naopak kreditní karta při placení využívá peněz půjčených od banky. Peníze tak můžete čerpat, i když zrovna nemáte vlastní úspory. Často se hodí například při placení ubytování nebo v půjčovnách aut, vysvětluje rozdíl Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.
Komerční banka doporučuje vzít si na cestu alespoň dvě platební karty, ideálně tedy debetní i kreditní. A jednu z nich mít uloženou odděleně jako zálohu.
U některých služeb v zahraničí, například při půjčení auta, lodi nebo platbě v hotelu, se navíc může stát, že obchodník bude preferovat kreditní kartu, připomínají.
Pozor na chyták jménem DCC
V zahraničí je možné se setkat s dynamickou měnovou konverzi (DCC). Tu může nabídnout při platbě kartou bankomat nebo také platební terminál. Konkrétně místo platby v místní měně (například eurech) nabídne možnost platit v českých korunách. To se na první pohled zdá praktické, ale může se to prodražit.
Klienti by samozřejmě měli vždy mít možnost na terminálu nebo bankomatu DCC odmítnout, ale mohou zazmatkovat, neporozumět a zablokováním této „služby“ už předem tomuto mohou předcházet, řekl pro server Podnikatel.cz dříve Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.
Některé banky umožňují zablokovat si službu DCC na kartách klientů. Jako první s tím přišla mBank, nabízí ji například Fio banka nebo od loňského roku MONETA Money Bank. Od července je možné si nastavit blokaci DCC v novém digitálním bankovnictví CREDITAS a podobně si mohou klienti Komerční banky tuto službu jednoduše zakázat v aplikaci KB+.
Kolik stojí výběr z podnikatelských účtů?
Banky, u kterých je výběr z bankomatu zdarma, upozorňují, že tento výběr může být zpoplatněn poskytovatelem daného bankomatu.
|Ceny za výběr z bankomatu v zahraničí z podnikatelských účtů
|Banka
|Název účtu
|Cena za výběr z bankomatu v zahraničí
|Poznámka
|Air bank
|Podnikatelský účet
|35 Kč/100 Kč
|EU/mimo EU
|Banka CREDITAS
|Firemní účet
|0 Kč
|Česká spořitelna
|Podnikatelský účet Živnostník
|0 Kč/50 Kč/125 Kč
|bankomaty skupiny Erste/výběr v ostatních bankomat v eurech/výběr v jiné měně
|ČSOB
|ČSOB Podnikatelský účet s pojištěním
|5 Kč/50 Kč/100 Kč
|Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v SR a skupině KBC* / výběr v eurech**/ výběr v zahraničí
a ve skupině KBC 2)
|Fio banka
|Fio podnikatelský účet
|0 Kč / 25 Kč
|s kartou Visa/s kartou Mastercard
|Komerční banka
|Běžný účet pro živnostníky (Tarif Standard Business)
|49 Kč/99 Kč
|vybrané evropské státy (první dva výběry zdarma)/ostatní státy
|mBank
|mKonto Business
|0 Kč/29 Kč
|výběr 1500 Kč a více/výběr pod 1500 Kč
|MONETA Money Bank
|Podnikatelský účet
|0 Kč
|Raiffeisenbank
|Chytrý účet pro podnikatele
|0 Kč
|UniCredit Bank
|Business Start
|45 Kč
* Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), CBC (Belgie), K&H (Maďarsko), UBB (Bulharsko)
** V zemích EU/EHP a ve Švýcarsku, Monaku, Andoře a Vatikánu
Jaké jsou ceny za výběr u běžných účtů?
|Ceny za výběr z bankomatu v zahraničí z běžných účtů
|Banka
|Název účtu
|Cena za výběr z bankomatu v zahraničí
|Poznámka
|Air bank
|Běžný účet
|35 Kč/100 Kč
|EU/mimo EU
|Banka CREDITAS
|Běžný účet
|0 Kč
|Česká spořitelna
|Účet Standard
|5 Kč/40 Kč/125 Kč
|bankomaty skupiny Erste/výběr z ostatních bankomatů v eurech/výběr v jiné měně
|ČSOB
|Plus konto
|5 Kč/40 Kč/100 Kč
|Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v SR a skupině KBC* / výběr v eurech**/ výběr v zahraničí
a ve skupině KBC 2)
|Fio banka
|Fio osobní účet
|0 Kč / 25 Kč
|s kartou Visa/s kartou Mastercard
|Komerční banka
|Tarif Standard
|49 Kč/99 Kč
|vybrané evropské státy (první dva výběry zdarma)/ostatní státy
|mBank
|mKonto
|0 Kč/29 Kč
|výběr 1500 Kč a více/výběr pod 1500 Kč
|MONETA Money Bank
|Běžný účet Tom Plus
|0 Kč
|Raiffeisenbank
|Chytrý účet
|0 Kč
|UniCredit Bank
|OPEN
|0 Kč
Poplatky za výběr hotovosti mimo ČR a Air bank klientům v rámci Výhod za věrnost vrátí, když v předchozím měsíci alespoň pětkrát zaplatí jejich kartou a když na jejich účty v Air Bank přišlo v součtu aspoň 25 000 Kč.
* Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), CBC (Belgie), K&H (Maďarsko), UBB (Bulharsko)
** V zemích EU/EHP a ve Švýcarsku, Monaku, Andoře a Vatikánu
Poplatky provozovatelům i bezpečnostní blokace
Jak jsme psali, při výběru hotovosti v zahraničí se obecně doporučuje vybírat výhradně z bankomatů provozovaných přímo bankami, které nabízejí transparentní poplatky a solidní kurz. Jak upozorňuje Česká bankovní asociace, přestože v rámci EU má každý provozovatel bankomatu i terminálu povinnost před každou transakcí jasně uvést kurz a případné poplatky, bankomaty umístěné v turistických oblastech, obchodech nebo na letištích mohou účtovat vysoké přirážky – někdy i bez zřetelného upozornění.
A mimo EU už tyto obvyklé evropské principy neplatí vůbec, takže je větší riziko skrytých či nepřehledných převodů, připomíná Tomáš Hládek.
Podle Michala Staňka, produktového manažera platebních karet mBank, se obecně platby v zahraničí mohou prodražit hlavně kvůli nepozornosti. Typicky podle něj jde o výběr z bankomatů s vysokým tzv. surcharge, tedy s poplatkem provozovatele bankomatu, nebo potvrzení nevýhodného kurzu.
Doma lidé prostředí znají, v zahraničí jsou více ve stresu a snáze něco přehlédnou. Obezřetnost se v tomto případě vyplatí, banky navíc nabízejí celou řadu možností, jak své peníze ochránit a dovolenou si užít bez starostí, dodává s tím, že výše tohoto poplatku může být od několika desetikorun až po částku okolo 300 Kč.
O tomto poplatku bankomat informuje klienta ještě před provedením výběru, doporučujeme informace na obrazovkách číst v zahraničí zvlášť pozorně, radí dále.
Banka CREDITAS doporučuje klientům, kteří cestují mimo Evropu nebo USA, ji předem informovat o cíli a délce cesty. Jak uvádějí v tiskové zprávě, z bezpečnostních důvodů mají v dalších regionech omezeny vybrané typy transakcí jako jsou například platby přes magnetický proužek a omezeny mohou být také transakce kartou tokenizovanou v hodinkách či mobilu.
Pokud nám o své cestě řeknete, můžeme nastavení karty dočasně upravit tak, abyste ji mohli v zahraničí pohodlně používat i v místech, kde jsou vyžadovány specifické typy autorizace, doplňují.
Tomáš Hládek závěrem doporučuje být při platbách opatrný.
Jsme na dovolené, tak možná více relaxujeme a jsme takoví víc, anglicky by se řeklo free. Ale i tak bychom prostě při platbách a tom, jak se chováme na trhu, míním při platbách obecně, bychom tomu měli věnovat pozornost a být opatrní tak, jako jsme běžně při platbách v domácím prostředí, uzavírá.