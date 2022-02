Chystáte se do zahraničí? Před cestou si můžete zablokovat DCC platby na kartě

Blokace chrání finance klientů

První banka, která klientům umožnila zablokovat si na své kartě službu DCC, byla mBank. Blokace klientům umožňuje zakázat transakce v cizí měně s možným nevýhodným kurzem. Jak popisuje Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank, k blokaci DCC transakcí je ideální doba, pokud se klient nachází v zahraničí a nechce u každé jednotlivé platby v obchodě nebo restauraci kontrolovat, co obsluha terminálu nastavila, zpětně se s ní dohadovat a požadovat storno transakce či se prostě obávají, že nedopatřením zvolí volbu, kterou nechtějí. Pro takové situace je dobré si DCC transakce zablokovat a mBank takovou transakci případně zamítne. Klient má poté možnost ji zopakovat a nemusí se tedy bát jakéhokoliv nedopatření, doplňuje s tím, že rozdíl ve výsledné ceně může být klidně v rozmezí 5–10 %.

Také podle Jakuba Heřmánka, tiskového mluvčího Fio banky, se tato služba může hodit před cestováním do zahraničí, jelikož DCC se nabízí ve chvílích, kdy bankomat nebo terminál detekuje zahraniční kartu a té svůj, zpravidla nevýhodný, kurz nabídne. Zablokování plateb s konverzí DCC může tak klienty ochránit před nepříjemným překvapením na cestách v zahraničí v podobě neočekávaných nákladů. Klienti by samozřejmě měli vždy mít možnost na terminálu nebo bankomatu DCC odmítnout, ale mohou zazmatkovat, neporozumět a zablokováním této „služby“ už předem tomuto mohou předcházet, dodává. Expobank CZ neumožňuje jen samotnou možnost blokace DCC, ale také možnost blokace naúčtování extra poplatku u bankomatů, které v zahraničí umožňují naúčtovat tzv. „surcharge fee“, či možnost si deaktivovat samotný magnetický proužek (magnetic stripe), třeba před cestou do zemí mimo Evropu.

Nastavení je snadné

U Fio banky nastavení zabezpečení karty najdou klienti ve svém Internetbankingu na detailu karty a jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Jakub Heřmánek, chystají se to přidat i do mobilní aplikace, kde tato možnost zatím není. Klienti mBank si službu DCC mohou zablokovat snadno a rychle v mobilní aplikaci a ti, co už mají vylepšené internetové bankovnictví, mají tuto možnost i v něm. Zdarma zablokovat nebo následně odblokovat DCC transakce je snadné také v Expobank CZ, a to prostřednictvím jednoho kliknutí v internetovém bankovnictví. Pokud si klient Expobank CZ bezplatně aktivuje blokaci DCC plateb, bude moci kartou od Expobank CZ zaplatit pouze v místní měně zahraničního obchodníka, čímž se vyhne riziku předražené transakce. Stejná ochranná funkce se vztahuje i na výběry hotovosti ze zahraničních bankomatů, upřesňuje Jakub Švestka.

Proč službu nemají ostatní banky?

Například v České spořitelně službu DCC neblokují, protože ji vnímají jako službu pro ty klienty, kteří potřebují vědět přesnou částku, jaká odchází z jejich účtu při výběrů ze zahraničního bankomatu. Podle mluvčího Filipa Hrubého pro většinu zahraničních turistů, zejména ze zemí EU, kteří využívají jejich bankomaty, je výhodnější využít výběr z jejich bankomatů bez služby DCC, protože nepotřebují vědět úplně přesně, jak vysoká peněžní částka z jejich účtu odejde. Ani v Air bank možnost blokace DCC výběrů nyní nechystají a nevnímají ji jako velké téma pro jejich klienty a soustředí se na práci na jiných projektech. Blokace výběrů přes DCC s sebou podle nich přináší také potenciální uživatelské problémy. Klient nemusí vědět, proč byla jeho transakce zamítnuta, a že to není třeba kvůli nedostatečnému zůstatku nebo nízkým limitům. A pokud klient bude vědět, že je to kvůli blokování DCC a bude to chtít změnit, například proto, že nemá v zahraničí na výběr jiný bankomat, tak se může stát, že nebude v danou chvíli online, protože nebude mít data či připojení na wifi, popisuje Jana Pokorná, tisková mluvčí pro Air Bank.

Službu blokace DCC plateb na kartě zatím neplánují v Raiffeisenbank ani v ČSOB. Tam klientům doporučují, aby v zahraničí plně využívali platby platební kartou. Podobně blokaci DCC neumožňují ani nezvažují v UniCredit Bank. Podle Petra Plocka, Head of Identity & Communication, může být pro držitele karty pohodlnější používat měnu, kterou dobře zná, a rozhodnutí o využití DCC je vždy jen na něm. Směnný kurz a poplatek za převod by měl být vždy jasně zobrazen tak, aby držitel karty viděl, kolik zaplatí, aniž by musel čekat na výpis z účtu.

Karty Banka CREDITAS tuto službu aktuálně neumí, ale jak prozradila Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu z Banky CREDITAS, zavedení této možnosti zvažují. V Equa bank tuto možnost pak budou spouštět už v tomto měsíci, tedy před začátkem hlavní turistické sezóny. I když mají klienti Equa bank výběry z bankomatů po celém světě zdarma, může dojít k situaci, kdy jim provozovatel bankomatu naúčtuje dodatečný poplatek za výběr z bankomatu. S možností blokovat DCC transakce tak klientům nabídneme i možnost blokovat tyto dodatečné poplatky za výběr z bankomatu, vysvětluje Kateřina Petko, Head of PR and Internal Communications Department z Equa bank. V případě, kdy si klient tyto blokační funkce aktivuje, dojde při pokusu o tyto typy transakcí k jejich odmítnutí a klient bude navíc o této situaci obratem informován SMS zprávou.

České banky a blokování DCC na kartě Banka Postoj ke službě Air bank neplánuje Banka CREDITAS zvažuje zavedení Česká spořitelna neumožňuje ČSOB neplánuje Equa bank spustí během června 2021 Expobank CZ poskytuje Fio banka poskytuje mBank poskytuje Raiffeisenbank neplánuje UniCredit Bank neumožňuje a nezvažuje

Banky sází na osvětu

Kateřina Petko sdělila, že v předchozích letech opakovaně klienty Equa bank upozorňovali na nevýhodnost DCC plateb, a to prostřednictvím e-mailových zpráv nebo na jejich sociálních sítích. Také v Equa bank klientům na několika platformách vysvětlují, co DCC znamená a na co by si při jejím případném využití měli dávat pozor, respektive, že by se službě měli spíše vyhýbat. Banka CREDITAS má pro klienty jedny z nejlepších směnných kurzů a v drtivé většině případů by v zahraničí s volbou DCC dostali kurz horší, a to mnohdy výrazně, podotýká Lucie Brunclíková.

V ČSOB při výběru hotovosti v bankomatech upozorňují na nabídku tzv. konverze měny, kdy na obrazovce klient vidí nabídku zaúčtování transakce v místní měně nebo ve měně účtu. V těchto případech doporučují zvolit místní měnu. Služba DCC sice ukáže přesnou částku platby v CZK, ale až po přepočtení platby značně nevýhodným kurzem. To samé platí pro platbu u obchodníka, vždy je výhodnější zvolit platbu v místní měně, upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB. V případě Fio banky je dalším jejich krokem proti DCC například to, že na jejich vlastních bankomatech je tato služba blokována. Tedy zahraničním klientům nebo těm se zahraniční kartou takovou službu nikdy nenabídneme, uvádí Jakub Heřmánek.

Na co si dále v zahraničí dát pozor

Jak zdůrazňuje Jakub Švestka, placení kartou v zahraničí je pohodlné a bezpečné, neboť klient má peníze vždy k dispozici, aniž by je musel mít fyzicky u sebe. Navíc se nemusí strachovat o osud hotovosti uschované v hotelovém pokoji apod. Klientům doporučuje, aby kartou platili jen u důvěryhodných obchodníků, při placení v obchodě či restauraci nedávali kartu z ruku (pokud obchodník nechce či nemůže terminál přinést, pak raději dojít s kartou k terminálu osobně), důkladně zkontrolovat před platbou i po platbě správnost účtované částky a transakce navíc kontrolovat zpětně přes internetové bankovnictví. I v zahraničí lze u bezkontaktních terminálů platit mobilním telefonem prostřednictvím Google Pay, takže člověk ani nemusí vytahovat plastovou kartu z peněženky, což rovněž přispívá komfortu a bezpečí.

Také podle Lucie Brunclíkové je třeba dávat si pozor v zásadě na totéž, na co si dávají lidé pozor při použití karty v ČR. Nenechávat nikoho s kartou manipulovat bez dohledu, chránit si PIN, hlídat si přítomnost různých skimmovacích zařízení na bankomatu plus právě na DCC, ať už při platbě kartou nebo při výběru z bankomatu, vyjmenovává. Štěpán Dlouhý dodává, že by lidé měli dát zvláštní důraz na nainstalovaná čtecí zařízení na bankomatech, kdy vždy doporučují manuálně vyzkoušet („zatahat“) na místě, kam se chystají vložit kartu, zda jim nepřijde něco zvláštního. Patrik Madle ještě radí si před cestou zkontrolovat, kdy klientovi končí platnost karty a výši limitů na kartě. Pokud si klienti plánuje zapůjčit automobil či loď nebo využít jiné podobné služby, vždy si ověřit, zda obchodník přijímá daný typ platební karty. Půjčovny aut, lodí a některé hotely akceptují pouze kreditní karty, a to především USA a Japonsko, doplňuje.

Ve Fio bance klientům doporučují, aby v zahraničí měli s sebou karty obou nejrozšířenějších asociací, tedy Mastercard i VISA, právě pro případ, že by některý typ nemusel obchodník akceptovat. Před cestami do zahraničí také klientům doporučují, aby jim dali předem vědět, že se v zahraničí budou nacházet. Zvlášť v případě exotičtějších destinací se tím dá jednoduše zabránit tomu, aby nedošlo k preventivnímu zablokování karty, jelikož bychom mohli mít podezření, že dané transakce ze zahraničí jsou podvodné a že došlo ke zneužití klientovy karty, popisuje Jakub Heřmánek.