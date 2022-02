Vybíráte na dovolené z bankomatu? Dejte si pozor na kurzy, poplatky i bezpečnost

Používat v zahraničí kartu?

Obecně je rozumné mít nějakou částku v hotovosti v místní měně (případně v obecně přijímané měně, jako je např. americký dolar). Konkrétní výše hodně záleží na zemi a lokalitě, kam člověk jede. Záleží, do jaké země či na jaký typ dovolené jedu. Jsou místa, kde vím, že hotovost potřebovat nebudu, ale stále je dost míst, kde se bez ní neobejdu. Tyto skutečnosti musím znát dopředu a adekvátně se připravit na to, co mě čeká, dodává Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank. Potřeba hotovosti je určitě významně menší u návštěv velkých evropských měst a významně větší u exotických a řídce osídlených zemí. Bezpečnější je ale samozřejmě platit kartou, doplňuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu CREDITAS.

Podle Františka Bouce z tiskového centra České spořitelny je nejideálnější přímo platit kartou. Směnný kurz je v tomto případě výhodnější než u hotovosti. U té pak záleží na tom, jaká je nabídka bankomatů (jejich počet) v destinaci. Tisková mluvčí Air bank Jana Karasová v této souvislosti radí kromě kombinace karet různých společností, aby jedna z karet byla debetní a ta druhá zas kreditní. Tím klient získá rezervu pro mimořádné situace a navíc půjčovny aut často vyžadují kreditní kartu. Pokud ale klient nemá kreditky rád, tak si může vzít dvě debetní karty a na jednu z nich si převést více peněz jako rezervu, vysvětluje.

Hledat bankomaty?

Na poplatky za výběr z bankomatu většinou jméno poskytovatele platební karty vliv nemá, ty jsou závislé na podmínkách banky. Vždy však záleží na zemích, do kterých cestujete. U těch bank, kde jsou všechny výběry z bankomatů v zahraničí zdarma, na bankomatech nezáleží. Nicméně doporučujeme vybírat z bankomatů bank. Některé bankomaty mohou mít třeba i pofidérního provozovatele. Bankovní bankomaty tak patří k těm bezpečnějším, radí Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa bank. Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank, doporučuje vybírat bankomaty s bezkontaktní funkcí, díky které je výběr hotovosti mnohem bezpečnější a pohodlnější.

Klientům České spořitelny se v zahraničí vyplatí vyhledat bankomat patřící do skupiny Erste Bank, protože poplatek za výběr je zde výrazně nižší než u ostatních bankomatů. Podobně klientům ČSOB doporučuje banka pro výběr hotovosti v zahraničí využít bankomaty bank ze skupiny KBC, kde je poplatek jejich klientů 5 korun. Jedná se o bankomaty ČSOB v SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), UBB Bulgaria (Bulharsko), upřesňuje tiskový mluvčí Patrik Madle.

Štěpán Dlouhý radí zkusit více bankomatů a najít takový, který nabídne nejlepší podmínky. Některé bankomaty jsou totiž nastaveny tak, že při rozpoznání zahraniční karty nabízí výběr peněz s využitím služby DCC (dynamic currency conversion), kde bývá extrémně nevýhodný kurz, nebo nabízí výběr s tzv. Surcharge fee. Tedy s poplatkem, který účtuje provozovatel bankomatu (cca 2–10 Eur). U takového bankomatu tedy není úniku a obě varianty jsou pro klienta nevýhodné. Může se ale stát, že je v okolí bankomat jiné společnosti, která podobné kurzy či poplatky neaplikuje, podotýká.

Pozor hlavně na DCC

Jak jsme uvedli výše, pod zkratkou DCC (dynamic currency conversion) se skrývá směna, kterou vám bankomat nabídne. Pokud ji přijmete, přepočte bankomat částku na koruny sám, ale často kurzem výhodným spíše pro jeho provozovatele než pro vás. Když se vám nechce nic kontrolovat, bývá lepší a rychlejší zvolit výběr bez směny a nechat přepočet na své bance, jejíž směnný kurz bude ve většině případů pro vás výhodnější. Případ, kdy bankomat nabízí směnu přes DCC, pozná klient podle toho, že se na displeji zobrazuje v českých korunách, kolik za výběr cizí měny zaplatí. V tu chvíli by si měl spočítat, zda je pro něj tato směna výhodná, a pokud ne, tak si zvolit výběr bez směny, radí Jana Karasová.

Ta dále prozrazuje, že od dubna letošního roku navíc na základě evropského nařízení musí bankomat nebo platební terminál nabízející službu DCC v místě transakce před jejím zahájením zobrazovat kurz a jeho odchylku (procentní přirážku) od kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou. Cílem je, aby u každého poskytovatele služby měl klient možnost srovnání s jediným referenčním kurzem. Toto pravidlo platí jen v těch zemích, které se řídí evropskou legislativou, a jen pro karty vydané v těchto zemích.

Také je dobré seznámit se předem se směnným kurzem své banky a mít alespoň tušení, kolik částka v cizí měně představuje v českých korunách. Dobrým orientačním údajem je podle Lucie Brunclíkové kurz eura nebo dolaru, od nich se totiž obvykle další kurzy odvozují. Bankomaty ve snaze co nejvíce vydělat na zákazníkovi na DCC kurzu zároveň u cizích karet nabízí i obrovské částky k výběru. Místo nám známého rozpětí cca 200 – 5 000 nabízí ekvivalenty třeba 10 000 – 50 000, takže můžeme vybrat zbytečně vysokou částku, popisuje dále Štěpán Dlouhý.

Nepodceňujte kontrolu bankomatu

V souvislosti s výběry z bankomatů v zahraničí je vhodné dodržovat standardní bezpečnostní pravidla, jako zakrývat rukou klávesnici, dávat si pozor na různá technická zařízení sloužící k podvodům (kamerky, skimmovací zařízení apod.), nepsat si PIN na kartu nebo nenosit všechny karty u sebe najednou. Bezpečnější je bezkontaktní použití, protože nedochází k vložení karty do bankomatu a je tak eliminováno riziko okopírování dat z karty skimmovacím zařízením, dodává Lucie Brunclíková.

Pokud bankomat nese stopy neoprávněné manipulace (odchlíplé součásti, lepidlo, významně poškrábaný vstup pro karty atp.) nebo je na něm umístěno neobvyklé zařízení, nepoužívejte jej, upozorněte provozovatele bankomatu na telefonním čísle uvedeném na samotném zařízení a hotovost vyberte jinde, popisuje Patrik Madle.

Jana Karasová radí ověřit si a případně změnit limity, které máte na vaší kartě nastaveny. A zjistit, jak přesně fungují. Mohou být denní nebo třeba i týdenní. Ještě před odjezdem na dovolenou by si člověk měl promyslet, jak moc bude v cizině platit kartou. Když se rozšoupne, limit nemusí stačit. Může ho sice ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví změnit, ne všude se ale na internet dostane. A volat do banky z ciziny může přijít také kvůli telefonním poplatkům zbytečně draho, popisuje. Pro případ blokace ztracené nebo odcizené karty také doporučuje uložit si před odjezdem na dovolenou telefonní číslo vaší banky, protože zde bývá rychlost rozhodující.

Jak to vypadá s poplatky?