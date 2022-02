Podnikatelských účtů nabízí banky mnoho. O jejich výhodnosti napoví náš přehled

Mít ke svému podnikání zřízen speciální účet není povinné, ale na druhou stranu některé banky mají ve svých podmínkách dovětek o zákazu používání běžných účtů k podnikání. Další výhodou podnikatelských účtu je, že jeho vlastníci tak mají přehled o platbách v ucelené podobě na jednom místě. Důležitost segmentů podnikatelů si dost dobře uvědomují i samotné banky. Zájem o všechny naše podnikatelské produkty je velký, podnikatelé a firmy tvoří zhruba 20 % našich klientů a každoročně k nám přicházejí noví, dodává Zdeněk Kovář z Fio banky. Podnikatelé jsou velmi důležitým segmentem i pro Banku Creditas: V oblasti úvěrů a devizových transakcí dokonce naprosto převažujícím, upřesňuje Oldřich Synovec, jejich vedoucí oddělení Treasury Sales.

Právě díky vzrůstající nabídce a konkurenčnímu prostředí už v dnešní době banky ustupují od nejrůznějších poplatků a snaží se svým klientům mnoho věcí usnadnit. Standardem je, že se neplatí například za internetové bankovnictví nebo zaslání elektronického výpisu z účtu, ale čím dál více bank má zdarma také vedení účtu. Výjimkou také není odměnit své zákazníky slevou za to, že daný účet využívají aktivně. Při výběru podnikatelského účtu se více než polovina našich klientů zajímá o výši poplatků (52 %), mezi další kritéria patří přehledné internetové bankovnictví, kvalitní a rychlá komunikace bankéřů a spolehlivé služby banky, vysvětluje Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank a.s. Jakub Švestka, PR Manager MONETA Money Bank zase doporučuje: Co nejlépe definujte své současné finanční požadavky a zároveň při výběru banky zvažte možné budoucí využití dalších bankovních služeb, jako je široká nabídka podnikatelských úvěrů nebo zahraniční platební styk.

Banka Creditas

Tato banka nabízí firemní účet téměř bez poplatků a zakládá si mimo jiné na intuitivním a snadno ovládaném mobilním i internetovém bankovnictví. Jako jediní na trhu mají open banking, což znamená, že klienti mohou přes internetové bankovnictví CREDITAS ovládat účty u dalších bank, jako je Air Bank, Fio nebo Equa. Účty u Banky Creditas je možné mít také v cizích měnách a k tomu zaručují také výhodné směnné kurzy. V případě, že klient nakupuje nebo prodává cizí měnu častěji, má možnost domlouvat individuální směnné kurzy přímo na dealingu banky, dodává Oldřich Synovec, vedoucí oddělení Treasury Sales. K založení firemního účtu potřebuje podnikající fyzická osoba občanský průkaz a živnostenský list (případně výpis ze živnostenského rejstříku) a právnická osoba pak občanský průkaz a výpis z obchodního rejstříku.

Česká spořitelna

V České spořitelně si mohou podnikatelé vybrat ze dvou variant: Podnikatelského konta Maxi a Klasik, kdy konto Maxi využijí především ti, kteří mají měsíčně velké množství transakcí. Z hlediska poplatků je cena za vedení Klasik Konta 149 Kč měsíčně a Maxi konta 299 Kč s tím, že u varianty Klasik může být vedení za 75 korun, pokud má klient na tomto účtu příjem alespoň 10 000 Kč a současně alespoň na jeden den v měsíci sjednán kontokorent, úvěr či hypotéku na stejné IČO. Sleva nastane také, pokud má klient příjem na účet alespoň 10 000 Kč a současně je registrovaný v Podnikatelském klubu. Zpoplatněno 100 Kč měsíčně je také internetové bankovnictví, kde je dalším zajímavým poplatkem 2 Kč za zaslání přihlašovací SMS. Kromě výše zmíněných účtů je v České spořitelně možné zřídit si běžný účet v cizí měně, transparentní účet, účty úschov nebo účet pro dosud nevzniklou obchodní společnost.

ČSOB

Také v ČSOB je velký výběr ze speciálních účtů určených pro firmy a instituce, jako jsou advokátní a notářské úschovy, účet exekutora a další účty pro zvláštní účely. Účty mohou být podnikatelské, obchodní, družstevní, municipální nebo pro neziskové organizace. Podnikatelské konto představuje účet s balíčkem služeb pro podnikatele a malé firmy a v rámci něj je například zdarma internetové bankovnictví, 10 tuzemských elektronických plateb nebo 5 výběrů z bankomatu ČSOB. Podmínkou pro založení tohoto účtu je kromě požadovaných dokladů (občanský průkaz a živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku) také vložení minimálního počátečního vkladu ve výši 1000 Kč.

Era Poštovní spořitelna

Vedení Era účtu k podnikání je prvních 6 měsíců zdarma a poté stojí 50 Kč měsíčně. Internetové bankovnictví je zdarma, ale každá příchozí platba vyjde klienta na 5 Kč a ta odchozí na 2 koruny. Podmínkou pro založení je minimální vklad ve výši 500 Kč, přičemž klient je povinný udržovat na svém účtu zůstatek peněžních prostředků ve výši odpovídající tomuto prvnímu vkladu. Zároveň tento zůstatek musí být postačující k úhradě poplatků za poskytované služby. S tímto účtem si můžete vybrat hotovost ve finančním centru (za 40 Kč) nebo na pobočkách České pošty za 70 Kč.

Expobank

Nabídka Expobank pro podnikatele a malé firmy je postavena na těchto variantách: běžný účet, IQ Podnikatelský účet BASIC, Podnikatelský účet SILVER a GOLD. Druhý zmíněný účet má zvýhodněné tuzemské platby – příchozí i odchozí jsou zdarma bez ohledu na počet nebo danou banku. Větším podnikům se vyplatí využít účty SILVER a GOLD, protože například SILVER je podnikatelský účet s dalšími dvěma účty zdarma v měnách CZK, EUR, USD, GBP nebo RUB. Zahraniční SEPA platby v tomto případě vychází na 49 Kč na hlavním účtu.

Fio banka

Fio banka své služby zakládá na takovém konceptu, že podnikatelům i firmám nabízí stejné výhody jako fyzickým osobám. Nevybírají tedy žádné poplatky za běžné bankovní služby, takže je u nich zdarma vedení účtu, všechny tuzemské platby i platby v eurech na Slovensko a výběry z jejich bankomatů.

Neklademe si žádné speciální požadavky ani podmínky a podnikatelé naši otevřenost a vstřícnost oceňují, doplňuje Zdeněk Kovář.

Komerční banka

Komerční banka nabízí profi program (zvýhodněné vedení podnikatelského a osobního účtu), profi účet gold (s povoleným debetem až 3 miliony Kč), profi účet pro začínající podnikatele a profi účet skrývající v sobě ucelený balíček pro každodenní využití podnikatelů a firem. Tento profi účet stojí 169 Kč měsíčně a v rámci něj je 10 transakcí měsíčně zdarma, jinak stojí každá odchozí i příchozí platba 6 korun.

mBank

Produkt pro podnikatele mBank má název mKonto Business a je zdarma – bez poplatků za transakce nebo speciální balíčky. Nicméně podobně jako u běžného účtu je zde poplatek za vedení účtu 29 Kč, pokud bezhotovostní objem zaúčtovaných plateb danou kartou v daném měsíci je nižší než 1500 Kč nebo když držitel této karty nemá sjednaný úvěrový produkt u mBank. Podobně výběry z bankomatu jsou zdarma při částce nad 1500 Kč, v opačném případě jsou zpoplatněny 29 korunami. Pro ty, kteří mají u mBank jak běžný, tak osobní účet, mohou být výhodou stejné přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.

Moneta Money Bank

Podnikatelské účty Monety Money Bank se označují Genius Business a na výběr je varianta Start, Complete, Optimal nebo Export/Import pro zahraniční styk. Účet Start je určen pro start-upy, živnostníky nebo firmy, které mají pouze 2 roky od zahájení činnosti. Hlavní výhodou je nižší cena za vedení účtu – 19 Kč právě po dobu 2 let od založení účtu. Genius Business Complete stojí 149 Kč měsíčně a mezi jeho služby patří například neomezené počty příchozích i odchozích transakcí nebo neomezené počty výběrů hotovosti z bankomatů Moneta Money Bank.

Moravský peněžní ústav

Běžné účty pro podnikatele a firmy, a to korunové i devizové, nabízí také Moravský peněžní ústav. K zařízení a vedení Korunového běžného účtu není nutné splňovat žádné podmínky, je zdarma a k jeho poplatkům patří 1,90 Kč za odchozí transakci nebo 9 Kč za výběr z bankomatu (Raiffeisenbank, v jiném pak 30 Kč). Devizový účet je možno mít v EUR, USD, CHF a GBP a příchozí EUROPLATBA na něj vyjde na 49 Kč.

Raiffeisenbank

Podnikatelská konta Raiffeisenbank jsou označena eKonto Smart, Komplet Plus a Exclusive, kdy první dva lze získat se slevou. Variantu SMART nejvíce využijí začínající podnikatelé, drobní živnostníci nebo podnikající zaměstnanci, kteří od banky zatím potřebují jen základní služby, a KOMPLET PLUS je určeno pro aktivní menší firmy a podnikatele, kteří hledají optimální poměr ceny a výkonu, popisuje Petra Kopecká. Všechny nabízené podnikatelské účty Raiffeisenbank obsahují jak firemní účet pro podnikové finance, tak i vedení osobního účtu eKonto KOMPLET pro soukromé účely.

Přehled základních poplatků u podnikatelských účtů Banka Název produktu Zřízení účtu Vedení účtu Příchozí platba Odchozí platba Výběr z bankomatu Výpis z účtu* Internetové bankovnictví Creditas Firemní účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 zdarma, pak 20 Kč 0 Kč / 25 Kč 0 Kč Česká spořitelna Podnikatelské konto klasik 0 Kč 149 Kč / 75 Kč 30 zdarma 30 zdarma 29 Kč ze sítě Erste 0 Kč / 30 Kč 100 Kč ČSOB Podnikatelské konto 0 Kč 165 Kč 5 zdarma (další 6 Kč) 10 zdarma (další 3 Kč) 5 zdarma, pak 5 Kč 0 Kč 0 Kč Era Era účet k podnikání 0 Kč 50 Kč 5 Kč 2 Kč 70 Kč / 40 Kč 0 Kč / 30 Kč 0 Kč Expobanka IQ Podnikatelský účet BASIC 0 Kč 150 Kč 0 Kč 0 Kč 6,50 Kč 15 Kč 0 Kč Fio Fio podnikatelský účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 zdarma, pak 9 Kč

30 Kč jiná síť 0 Kč / 25 Kč 0 Kč Komerční banka Profi účet 0 Kč 169 Kč 6 Kč 6 Kč 0 Kč, / 39 Kč 0 Kč / 35 Kč 0 Kč mBank mKonto Business 0 Kč 0 Kč / 29 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 29 Kč 0 Kč / 50 Kč 0 Kč Moneta Genius Business Complete 0 Kč 149 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/ 40 Kč 0 Kč / 30 Kč 0 Kč Moravský peněžní ústav B.ú. pro podnikatele 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1,90 Kč 9 Kč / 30 Kč 0 Kč / 10 Kč 0 Kč Raiffeisen eKonto Komplet Plus 0 Kč 129 Kč / 250 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 40 Kč 0 Kč

* První částka je za elektronický výpis, druhá za zaslaný poštou.

Modelový příklad

Pro praktickou ukázku placení poplatků použijeme modelový příklad s podnikatelem, který si zřídí podnikatelský účet a v průběhu měsíce má 15 příchozích a 10 odchozích plateb. K tomu ještě 3 pravidelné platby. Z bankomatu vybírá na tomto účtu třikrát měsíčně 5000 Kč, a to dvakrát z bankomatu své banky a jednou z cizího. Výpis s pohyby na účtu si tento podnikatel nechává zasílat poštou.