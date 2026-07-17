Podpora i pochybnosti a kritika: Jak sociální sítě prožívaly ničivý požár ve Zlíně

Jak lidé reagovali na rychlé marketingové kampaně zasažených značek, zátěžový test Zásilkovny a kdo si zachoval chladnou hlavu bez „fňukání“? Podívali jsme se, co se dělo ve virtuálním světě, když ten reálný lehal popelem.
Co se dozvíte v článku
- Vasky: Solidarita versus podezření z „hyenismu“
- X: Kampaně v řádu hodin a strach z prázdných poukazů
- Analýza uživatelských recenzí: Když marketing předběhne realitu
- Nejen Vasky: Jak reagovaly další zasažené značky?
- Zátěžový text pro Zásilkovnu: Boj o balíčky a hněv zákazníků
- Ohořelé knihy i kritika z vlastních řad
Vasky: Solidarita versus podezření z „hyenismu“
Požár začal ve čtvrtek 9. července kolem deváté hodiny ráno. Po půl jedenácté na Facebooku Vasky zveřejnili, je to děsivé a hoří jim sklad. Doplnili, že příčinu ani rozsah škod v tuto chvíli neznají a že jsou podle jejich informací všichni v pořádku. Také poděkovali hasičům a poděkovali za podporu.
Pod tímto příspěvkem se objevily stovky komentářů, kde nejčastěji lidé vyjadřovali podporu, psali, že na ně myslí a podobně. Reagovala například i značka Mixit, která v komentáři mimo jiné uvedla, že přejí, aby škody byly co nejmenší.
Pokud budou hasiči nebo další složky zasahující na místě potřebovat doplnit energii, rádi alespoň takhle pomůžeme, dodali.
Chápu, že vaše boty jsou žhavé zboží, na které si brousí zuby spousta lidí, ale takhle skončit neměly. Držte se, uvádí jeden ze sledujících.
Mám od Vás já i můj syn mnoho párů bot. Moc Vám fandím a moc mě mrzí tato situace. Vaši zákazníci Vás určitě podpoří. Držím pěsti, zmiňuje jiný.
Doufám, že to nebude konec firmy, kde vše dělali s láskou a k tradici. České firmy je potřeba a ne je likvidovat, zní další komentář.
Jeden z uživatelů píše toto:
Asi takhle: Vasky prý bylo před krachem a Cream to chtěl předělat celé na byty, ale památkáři jim to zakázali a nějak to asi samo začalo hořet. Na to jiný odpovídá, že to, že Vasky tlačí závazky před sebou – a neplatí je známá věc.
Staněk je pěknej kaskadér. Teď uvidíme, jestli je to sejme a skončí nebo ne, doplňuje.
Akorát dnes jsem urgoval nedodané zboží z 14.3., už neuvidím boty ani peníze. Nikdy víc, přidává další uživatel.
Ve čtvrtek odpoledne Vasky a také jejich zakladatel a jeden z jednatelů Václav Staněk zveřejnili příspěvek o tom, přišli téměř o všechno a stojí před nejtěžší zkouškou v historii Vasek.
Pokud jste plánovali některé Botasky nebo Vasky nakoupit, budeme vděční, když si u nás koupíte dárkový poukaz právě teď. Následující dny, týdny, měsíce, možná i roky pro nás budou náročné a vaše podpora v těchto těžkých momentech je pro nás vším, uvedl s odkazem na webovou stránku s poukazy.
Také u tohoto příspěvku se objevila spousta komentářů s nejrůznějšími názory. V
ím, že na to teď není pomyšlení, ale navrhuji udělat „spálenou edici“ Botasek a Vasek, která připomene tuto událost a i to, že vás to nezlomilo a zdánlivou katastrofu jste obrátili ve svůj úspěch, doporučuje jeden ze sledujících.
Je to šílený, ale zas to máte určitě pojištěné, takže o peníze nepřijdete, jen ten čas a práce těch lidí přišla vniveč. Příčina zatím není známa asi, ale chtělo by to více investovat do bezpečnosti, právě kvůli těmto situacím, píše další.
Vždyť požár vznikl u vás, budova stále hoří, jistě jste pojištění a vybíráte peníze? To je hyenismus,“ myslí si uživatelka. „To je novodobé podnikání…. Když se daří, tak do vlastních kapes… Když je to v p*rdeli tak z dotací nebo sbírek. Tvl to jako fakt? Ještě nedohořelo a už se ohání majitel sbírkami? přidává jiný uživatel.
70 000 párů bot a já na jedny čekám od února… Dneska byla definitivní splatnost posledního odkladu reklamace, nepřišla a nevěřím, že se měla řešit na skladě… Čtu víc takových příběhů, tak doufám, že se nestáváme věřiteli, uvádí se v dalším komentáři.
X: Kampaně v řádu hodin a strach z prázdných poukazů
Na sociální síti X se v souvislosti s požárem a firmou Vasky objevilo také hned několik příspěvků.
Pro firmu je to tragédie, ale budova ještě hoří a už nabízejí na FB poukazy? ptala se jedna uživatelka.
Mají určitě šikovného ajťáka a obchodní oddělení. Kampaň spuštěna v řádu hodin, zní jedna z odpovědí.
To se musí řešit hned, za týden si nikdo nevzpomene, myslí si další uživatel.
Tak k tomu pojďme koupit AlpinePro, nějaký kola, knížky atd atd. Je to tragédie pro Zlín, pro mnoho firem, pro českou architekturu a historii. Tohle je chladnokrevný, nevím jak to nazvat. Ale je to můj pohled, shrnuje autorka původní otázky.
Vasky údajně mělo 70 000 párů bot skladem, přesto podle recenzí trvá dodání několik týdnů, někdy i měsíců. Podle webu přitom nabízí asi 340 typů bot, v průměru ve 13 velikostech. 4 420 párů skladem by znamenalo, že mají od každého typu jedny boty v každé velikosti. 1/x 🧵 pic.twitter.com/NxVVmz4Nbi— Vembloud obecný (@vembloudObecny) July 10, 2026
Jiný uživatel přináší dlouhé vlákno, ve kterém se zaměřuje na to, že Vasky údajně mělo 70 000 párů bot skladem, přesto podle recenzí trvá dodání několik týdnů, někdy i měsíců, zmiňuje také jejich zveřejněnou rozvahu z roku 2024 a uvádí, že jeho cílem je, aby se lidé zamysleli, komu dávají penízu.
A upřímně: tohle zachraňování podniků mi dává smysl u malých živnostníků, ne u stamilionových s.r.o, uzavírá.
Koupí dárkového poukazu Vasek nebudete financovat jen to, že obnoví výrobu, ale i to, že budou platit své dluhy. Takže je sice pěkné, že lidé chtějí pomoci, ale aby z toho nebylo mrzení, že jste někomu dali papírek, za který nic nedostane. U Alpine Pro takové obavy nemám. pic.twitter.com/b6D26EfsUK— Petr Němec (@SemSuchar) July 13, 2026
Analýza uživatelských recenzí: Když marketing předběhne realitu
Vzhledem k častému zmiňování recenzí v komentářích si server Podnikatel.cz nechal umělou inteligencí zanalyzovat desítky uživatelských recenzí z poslední doby ze serverů Zboží.cz, Heureka a Google. Z celkové analýzy na základě všech recenzí vyplynulo, že se
Vasky se profilují jako prémiová česká značka stavící na tradici, ruční výrobě a kvalitních materiálech. Detailní analýza stovek zákaznických zkušeností však ukazuje, že firma prochází těžkou krizí růstu, kde marketing a prodeje výrazně předběhly logistické, výrobní a administrativní kapacity.
Další shrnutí je v následující tabulce:
|Vasky: Vnitřní střet značky
|Pozitivní pilíř
|Negativní pilíř
|Pohodlí a skvělý design
|Extrémní dodací lhůty
|Kvalitní kůže a vůně
|VS.
|Chaos na podpoře
|Podpora lokální výroby
|Ignorování lhůt vrácení
|Síť kamenných poboček
|Kolísavá kvalita šití
Mezi silné stránky a to, proč zákazníci Vasky milují, patří podle analýzy AI komfort a ergonomie, věrnost značce, kvalita materiálu a kamenné prodejny, kde je možnost si obuv fyzicky vyzkoušet. Jako hlavní systémové slabiny, neboli kde značka nejvíce krvácí, je zařazeno logistické selhání a tzv. „Skladový klam“, kdy e-shop pravidelně označuje produkty štítkem „Skladem“ s doručením do několika dnů, ale reálná dodací lhůta se u mnoha zákazníků pohybuje mezi 8 až 12 týdny. Dále zde patří nefunkční reklamační procesy a ignorování zákonů, kolísavá kvalita výstupní kontroly a reaktivní zákaznická podpora.
Nejen Vasky: Jak reagovaly další zasažené značky?
Jelikož podle zpráv začalo hořet právě ve skladu Vasky, mluvilo se především o nich. Zasažených firem však bylo mnohem více. Jednou z nich byla například společnost Alpine Pro, která také na sociální síti Facebook vedla, že přišli o zásoby a museli pozastavit e-shop.
Ale kamenné prodejny jsou dobře zásobené. Nyní pracujeme na zajištění skladu, kam bude přicházet nová podzimní a zimní kolekce. A na opětovném spuštění online prodeje. Hlavní ale je, že všichni naši kolegové ze Zlína jsou v pořádku, dodali.
Podporu jim v komentářích vyjádřil například profil Český biatlon, který napsal:
Hlavně že jsou všichni v pořádku! Držte se!
Vážení zaměstnanci Alpine Pro, je nám nesmírně líto, co vás postihlo. Jste naší oblíbenou značkou a zrovna dnes jsme se s dcerou velice radovaly z nové prodejny v Jičíně. Jsme v duchu s vámi a myslíme na vás. Pokud vám můžeme pomoci minimálně naší věrností k vašim kvalitním věcem, je to to nejmenší, co pro vás samozřejmě uděláme. Přejeme vám všem mnoho sil. S úctou, Lucie, píše se v dalším komentáři.
Další ze zasažených firem byla Equator Cycling zaměřená především na karbonová a titanová kola. Na Facebooku zveřejnili, že během jediného dne přišli o většinu toho, co přes 15 let budovali.
Už teď je jasné, že z budovy, kde jsme měli sklad, kancelář a dílnu se nejspíš nic nezachrání. Nejlepší zpráva na tom celém je, že podle všeho nikdo na místě nezůstal a snad se ani nezranil, uvedli s tím, že hasičům a záchranným složkám děkují za profesionální práci.
Jsem rád, že chcete pokračovat. Možná by se další model kola mohl jmenovat Equator Fénix. Držím palce, ať to brzy jede, radí jeden ze sledujících.
Je mi strašně moc líto co se Vám stalo. Stále jsem věřil, že se to Vás nedotkne, že máte vaše prostory kousek jinde kam se požár nedostal. Moc Vám fandím a přeji ať se stanete ještě úspěšnější, než jste doposud byli. Věřím, že Váš lidský přístup se Vám mnohonásobně vrátí zpět, spravedlnost přeci musí existovat, uvádí další.
Velmi oceňuji tento přístup. Ztráta je to jistě ohromná, ale nefňukáte všude na sociálních sítích, jako někteří. Naopak začínám uvažovat o tom, že si u Vás koupím kolo a jistě nejsem jediná. Držte se, přidává další uživatelka.
Šéf vývoje Jan Habich na sociální síti X napsal, že
titanové kolo snese hodně, ale požár a kolaps železobetonový budovy do toho výčtu celkem určitě nepatří. A doplnil:
Jestli je tady nějakej expert na restart podnikání, jsem jedno velký ucho. Jeden z uživatelů se mu nabídl, že už párkrát restartoval a zeptal se, co je potřeba.
No v našem případě hlavně rychlý kapitál, abychom mohli znovu objednat díly a zboží a začít vyrábšt. Rád bych věřil, že pojišťovny budou rychlé. Nový sklad, ideálně někde ve Zlíně či okolí. Místo pro dílnu/servis, časem showroom (ideálně rovnou při skladu), vyjmenovává.
Odpovědí mu je, že pojišťovny musí tlačit a že se skladem nepomůže.
Bude to krizový management, neustálé změny priorit podle toho co zrovna prijde nebo na co se zapomnělo. Spousta nepohodlných rozhodnutí …, dodává komentující.
Zátěžový text pro Zásilkovnu: Boj o balíčky a hněv zákazníků
Požár poškodil budovu, ve kterém se v přízemí nacházelo depo Zásilkovny. To se ocitlo mimo provoz a jak potvrdili v příspěvku na Facebooku, díky včasné evakuaci byli všichni kolegové i řidiči v pořádku.
Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz Zásilkovny běží dál bez komplikací. Provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů, uvedli dále s tím, že jsou v kontaktu se zákazníky, jejichž zásilky byly v budově v době požáru. Zároveň všem poděkovali za trpělivost i podporu.
V komentářích se však objevila řada nespokojených zákazníků. Jeden uživatel se zde podivuje nad tím, že tomu říkají bez komplikací a diví se, že
stovky, možná tisíce zákazníků jsou požárem přímo ovlivněni a vy tu veřejně lžete, že jste v kontaktu se zákazníky?! Sám je jeden z nich a nejenom, že ho nikdo nijak nekontaktoval, ale telefonická podpora mu tvrdila, že nemá informace a v aplikaci svítila jen zpráva z 3:28, že zásilku připravují na cestu…
Že mě to ale u Zásilkovny vlastně ani nepřekvapuje… Přitom by úplně stačilo poslat jednu hromadnou zprávu těm, jejichž zásilky se na depu Vavrečkova zrovna nacházely. Uvědomujete si, že tam mohly být třeba i zdravotnické potřeby pro lidi, co je k životu potřebují a ti lidé do teď nemají tušení, že čekají s největší pravděpodobností marně?!, dodal.
Žádné info, žádné vyjádření, prostě nic. Tři zásilky v pr*eli a já pořád nevím, jestli vše objednat a zaplatit znovu nebo čekat nevím jak dlouho. Navíc je pátek, balíky mi měly přijít včera, takže když něco objednám, tak budu čekat celý víkend. Zásilky přijaty na depu okolo 2:00, v době vzniku požáru mohly být dávno na cestě. Už tolikrát jsem se se Zásilkovnou spálil a zase jsem si nedal říct, přidává se další zákazník.
Našla se i řada lidí, která se společnosti zastala.
Hrozná doba, fakt. Místo kapky pochopení tady lidi jedou hned vlny, že nemají svůj balíček… Tragédie dne, že Frantovi nepřišlo včas tričko nebo granule pro psa. Celé zákaznické podpoře teď přeju pevné nervy, protože tohle číst musí být očistec, myslí si jedna z uživatelek.
Lidi neblázněte, odpoledne mi přišla SMS, že byl můj balíček zničen při požáru. Určitě se ozvou všem. Mám se ovšem spojit s e-shopem, napsala jsem, tak uvidím, popisuje další komentující.
Abyste se všichni nezbláznili. Tak vám shořelo pár balíčků…Lidi jsou zpovykaní že mají vše do 2. dne doma a problémy neexistují, shrnuje jiný uživatel.
Ondřej Luštinec, tiskový mluvčí Packeta Group, na svém LinkedInu přiznává, že poslední dva dny patřily k nejnáročnějším v jeho profesní kariéře s tím, že to nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo.
Následující dny pro nás představovaly obrovský zátěžový test. Pro zákaznickou péči Zásilkovna bylo hlavní prioritou zkontaktovat ty, kterým na místě bohužel uvízly balíčky, a vyřešit s nimi další postup i náhradu škody. První odškodnění na základě těchto reklamací jsou zákazníkům již vyplacena. Také se muselo zajistit, aby zbytek republiky žádný výpadek nepocítil, uvedl taktéž na LinkedInu Vladimír Soukup, Chief Product, Marketing & Customer Officer v Packeta Group.
Ohořelé knihy i kritika z vlastních řad
Mezi zasažené patřila také Nadace Tomáše Bati, které v plamenech skončily desítky palet, na kterých bylo 30 000 knih. Jak zveřejnili, jednalo se takřka všechny tituly z jejich Edice Baťa. Dva dny po požáru na Facebooku uvedli, že Baťa vydržel a i oni jedou dál. S odkazem na to, že na budově 34 po požáru zůstal symbolicky viset banner s Tomášem Baťou, vytvořili motiv limitované edice trička.
Tričko připomíná chvíli, kdy oheň zasáhl sklady a nám zničil velké množství knih. Zároveň je symbolem toho, že i po těžké ráně má smysl pokračovat, zdůraznili.
Úplně jiný pohled na situaci sdílel David Klímek, zakladatel firmy Supply.do, která v budově rovněž přišla o sklad. Na LinkedInu popsal bezmoc při sledování hroutící se budovy a neodpustil si rýpnutí do některých konkurentů:
Tak snad z toho nebude mít zase jen jedna firma PR a pak marketing kampaně na podporu. Ale vidím, že už to běží.
V komentářích pod jeho příspěvkem se rozjela debata o etice marketingu v krizových situacích.
Davide, to je mi moc líto. Vy jste úžasní srdcaři a zvednete se z toho neštěstí. Bez hořkosti vůči komunikaci ostatních to půjde snáz. Držím palce, píše jedna z uživatelek.
Já vždycky říkal, že jestli něco uměli, tak to bylo skvělé PR. Nyní to dotáhli k dokonalosti, myslí si další.
Je mi velmi líto toho, co se stalo. Držím palce všem zaměstnancům i vedení firmy, aby se s následky této události co nejlépe vypořádali. Zároveň si ale nemyslím, že by mělo být automatické očekávat, že se veřejnost vždy složí na pomoc, píše další uživatel LinkedInu.
Mám mezi HZS známé a co mi dnes celý den posílají je děsivé. Jsem rád, že jsme na dovolené a nemusím tomu přihlížet. Je mi opravdu líto všech firem. Přeji hodně sil, uzavírá další uživatel.