Popularita Halloweenu stále roste. Měly by s ním pracovat i české značky?

Dává u nás Halloween smysl?

Jak na úvod zdůrazňuje Jakub Křenek, Creative Strategist z agentury Adison, Halloween se postupně stává víc a víc populárním i u nás v Česku. Podle všeho v popularitě sice stále vedou Dušičky, ale co si budeme povídat, jejich komunikační a marketingový potenciál není moc velký, pokud neprodáváte hřbitovní svíčky či věnce, podotýká s tím, že Halloween může být zajímavý pro značky, které cílí na mladší a progresivněji smýšlející, otevřenější publikum. Dokáže si představit, že takový brand na tématu dokáže postavit nejen jeden facebookový nebo instagramový příspěvek, ale klidně zajímavou menší kampaň.

Také Veronika Lutonská, CEO, Social Media Strategist a Founder Marshmallow s.r.o., říká, že v Česku popularita tohoto svátku roste zejména mezi mladšími generacemi, a to díky médiím, filmům, seriálům a globalizaci, která zpřístupňuje západní trendy. Je to podle ní velmi podobné jako Valentýn, který také nemá tradiční kořeny v české kultuře. V komunikaci značky to smysl dává, pokud to odpovídá cílové skupině a tone of voice dané značky. Zábavné a nápadité posty mohou osvěžit komunikaci a vyvolat pozitivní odezvu. Sociální sítě jsou ideálním prostředím pro experimentování s podobnými tématy, popisuje a doplňuje, že je na druhou stranu důležité přizpůsobit komunikaci lokálním preferencím a necílit na Halloween jen kvůli tomu, že je trendy. Nebo pokud to neodpovídá vašemu brandu.

Podle Martina Jiráska, spoluzakladatele digitální agentury #mdworks, může být využití Halloweenu super způsob, jak oslovit mladší publikum a přinést trochu odlehčený obsah do období jinak dost seriózního podzimu.





Gabriela Kunstová, Chief Marketing Officer z agentury Taste říká, že ačkoliv Halloween není v Česku tradičním svátkem, stává se stále populárnějším zejména mezi mladšími generacemi. Pro firmy a značky, které míří na mladší publikum nebo rodiny s dětmi, může být skvělou příležitostí. Na sociálních sítích umožňuje vytvářet zábavný a pestrý obsah – od soutěží přes převleky až po strašidelné příběhy a speciální sezónní nabídky. Navíc pomáhá budovat atmosféru a bavit publikum, což zvyšuje interakci i věrnost zákazníků. Přesto je dobré myslet na to, že ne všem generacím a konzervativnějším lidem může být Halloween sympatický, upozorňuje.

Osvědčené kampaně z praxe

Martin Jirásek zmiňuje, že jedním z nezapomenutelných příkladů byla kampaň M&M’s s názvem „Bite Size Horror“, kde značka vytvořila krátké hororové filmy s halloweenskou tematikou. Každý příběh byl jiný, ale vždy s překvapivou pointou a hlavním motivem M&M's jako drobných „děsivých“ pamlsků. Kampaň vzbudila velký ohlas díky kvalitní produkci a originálnímu konceptu, takže se na sociálních sítích šířila raketově, upřesňuje.

Jakub Křenek má rád, jak se na Halloween škádlí značky, jako je McDonald's a Burger King nebo Coca Cola a Pepsi. Jako příklad úspěšné halloweenské kampaně Gabrielu Lutonskou napadá Burger King se svou „Scary Clown Night“ z roku 2017, která získala velkou pozornost po celém světě. Kampaň využila obavy z klaunů, které k Halloweenu patří. Lidem, kteří se převlékli za klauny, nabídla zdarma Whopper. Zároveň si „vypůjčila“ klauna jako symbol konkurence (McDonald’s), což kampani dodalo vtip a originalitu. Burger King díky tomu dosáhl vysoké angažovanosti na sociálních sítích a silného mediálního pokrytí, doplňuje.

Podle Veroniky Lutonské je velmi známý v těchto kampaních Starbucks, který vždy přizpůsobí nabídku sezónním trendům, včetně Halloweenu. Typickým produktem je například Pumpkin Spice Latte. Letos to je pak limitka s názvem – Sweet Pumpkin Frappuccino a v nabídce najdete také halloweenský merch.

Dále uvádí, že téma Halloweenu využívají ve velké míře také řetězce, jako je Albert, Billa, Kaufland atd., které zařazují do prodeje tematické sladkosti s prvky Halloweenu a výzdoby pro oslavy tohoto svátku. Veronika Lutonská měla na starosti několik kampaní pro Strážnické brambůrky, zejména edici Hobžovy brambůrky, která je zaměřená na mladší generaci. Jedním z úspěšných projektů byla halloweenská edice brambůrků. Věděli jsme, že Hobžovy brambůrky oslovují hlavně mladší publikum, které se aktivně pohybuje na TikToku, a proto jsme vytvořili zábavná videa ve spolupráci s influencerem. Tato kampaň přesně zasáhla cílovou skupinu a přinesla vynikající výsledky, přiznává.

Vzpomíná také na komunikaci firmy Krásno, kde sice neměli halloweenskou limitku, ale do komunikace na sociálních sítích zařadili několik halloweenských příspěvků s tipy na zábavná jídla pro děti. Vytvářeli jsme vtipné a kreativní pokrmy z uzenin, které jsme spojili se soutěží o nejkreativnější strašidelné jídlo. Tento přístup nejen oživil sociální sítě, ale také zapojil zákazníky do hravého a interaktivního obsahu, doplňuje.

Podívejte se na halloweenské kampaně

S jakými tématy mohou značky na podzim pracovat?

Podle Martina Jiráska moc dobře fungují podzimní barvy a přírodní motivy jako listí nebo dýně, které dodají kampani příjemnou atmosféru. A pokud se značka odváží k halloweenskému tématu, hravost je vždy namístě – temná grafika, strašidelné efekty, nebo třeba soutěž o nejlepší kostým či tipy na halloweenské dekorace vždycky zaujmou, doporučuje.

Jakub Křenek to vidí jasně: atmosféra musí být buď odlehčené a humorné strašeníčko, nebo čistý, pravověrný horor. Pokud do jedné z těchto kolonek svou značku/produkt/službu dokážete smysluplně umístit a zároveň splňujete kritérium mladší a progresivnější cílovky, určitě to vyzkoušejte. Třeba to budete právě vy, kdo tradici neotřelé a originální halloweenské komunikace v Česku odstartuje, radí.

Gabriela Kunstová uvádí, že kromě strašidelné a tajemné atmosféry se nabízí například důraz na sezónní produkty, jako jsou dýně, koření, hřejivé nápoje nebo přírodní produkty (například sběr plodů a listí). Dále lze pracovat s tématy pohodlí, útulnosti a příprav na zimu (tzv. „hygge“ koncept). Vhodná jsou podle ní i témata spojená s udržitelností, jako je upcycling dekorací, nebo zdravé recepty na podzimní pochoutky.

Podle Veroniky Lutonské značky mohou během Halloweenu pracovat s tématy, jako je zábava, strach, transformace nebo tajemno. Je to podle ní skvělá příležitost pro vizuálně působivé kampaně a Halloween nebo podzim může být skvělým způsobem, jak mohou značky oživit svou komunikaci nebo se odlišit či zviditelnit.

Konkrétně vyjmenovává tato témata a příklady:

Strach a zábava – Využití strašidelných a hravých motivů může značky zviditelnit, například formou soutěží a výzev. Příklad: halloweenská soutěž „Ukažte nám svou halloweenskou masku!“.

Transformace – Podzim a Halloween symbolizují změnu. Značky mohou komunikovat nové začátky či přeměnu, třeba v módě či kosmetice. Příklad: „Proměňte svůj podzimní styl.

Podzimní hygge a pohodlí – Pohoda a útulnost jsou klíčové. Značky mohou propagovat produkty spojené s teplem domova, jako jsou deky, svíčky či recepty. Příklad: „Udělejte si podzimní pohodu s našimi produkty.“

Sklizeň a hojnost – Sezónní potraviny a podzimní menu mohou podpořit kampaně zaměřené na čerstvé suroviny. Příklad: „Podzimní menu z lokálních dýní.

Záhadné příběhy – Vyprávění strašidelných příběhů může vtáhnout zákazníky. Příklad: „Odhalte tajemný příběh každý den.

Udržitelnost a příroda – Podzim je ideální na komunikaci udržitelnosti, od DIY projektů po recyklovatelné dekorace. Příklad: „Vytvořte si ekologickou halloweenskou výzdobu.

Kreativita a DIY – Značky mohou podpořit kreativitu zákazníků skrze návody na vlastní tvorbu dekorací či recepty. Příklad: „Vyrobte si vlastní halloweenské dekorace.“

Pozor na hranice a příliš temné motivy

Podle Jakuba Křenka je to jako u všeho: téma nesmí přehlušit sdělení značky. Doporučuje proto dát si dobrý pozor, aby kromě vydlabané dýně nebo fosforeskujícího kostlivce z obsahu jasně vyplývalo, co a proč vlastně lidem říkáte či prodáváte. A pokud se náhodou rozhodnete jít cestou nevybíravého opravdického strašení – čemuž velmi fandím a moc rád bych to viděl – buďte opatrní, abyste to náhodou nepřehnali. Dejte si záležet na správném a pečlivém zacílení, dodává.

I Martin Jirásek připomíná, že je důležité držet si hranice a vyhnout se motivům, které by mohly být pro některé publikum nevhodné nebo příliš morbidní. Taky je dobré, aby značka zůstala autentická a necítila se příliš „nuceně“. Když se kampaň podaří udělat s citem a vkusem, lidé to ocení, zdůrazňuje. Gabriela Kunstová dále doporučuje pečlivě zvažovat kulturní kontext – například, aby obsah nebyl pro české publikum příliš „překopírovaný“ ze zahraničí a zůstal autentický a přizpůsobený místnímu prostředí.

Podle Veroniky Lutonské se primárně musíte zamyslet nad tím, jestli je to v souladu s komunikací vaší značky a vaší cílovou skupinou. Pokud Halloween nesedí k identitě značky, je lepší se mu vyhnout. Vyhnula bych se také příliš temným nebo negativním motivům, které mohou některé zákazníky odradit, vystrašit, vyvolat extrémní smutek. Je tam hranice, která by se neměla překračovat. Jako je například násilí, extrémně temné nebo krvavé motivy, popisuje v závěru.