Pořadatelé letních táborů vládě rozhodně neděkují. Co jim dělá vrásky?

Pořadatelů letních táborů je celá řada, a to od nejrůznějších neziskových organizací a spolků až po organizace nebo cestovní kanceláře a firmy zaměřené přímo na tábory.

Problémem je nedostatek lidí i legislativa

Daniel Kohout, zakladatel a jednatel OM Camp, na úvod prozrazuje, že je na pořádání táborů obecně nejtěžší zajistit dostatek kvalifikovaných a zkušených vedoucích, kteří se dokáží plně věnovat dětem a zajišťovat jim bezpečnost a zábavu. Další výzvou je udržení vysoké kvality programů. Neustále se snažíme inovovat a zlepšovat naše služby, aby byly tábory pro děti i rodiče atraktivní, přínosné a jedinečné, dodává.

Podle Miroslava Topinky, jednatele společnosti Cestovní kancelář Topinka, je komplikací zastaralá a mnohdy nejasná, navzájem si protiřečící legislativa a nedostatek lidských zdrojů. Zkrátka lidi, to je průšvih. A obávám se, že časem bude jen větší a větší. Ale tento problém řeší ve službách asi všichni, doplňuje.

Komplikací pro nás i další pořadatele táborů je letos určitě novela zákoníku práce, která administrativně komplikuje brigády na táborech, které jsou specifické svou náplní práce, přiznává Denis „Den“ Dubský z 4CAMPS – Tábor, kde se paří! Další útrapy, které k pořádání a přípravě táborů patří, berou jako své poslání. Toto poslání nás také žene kupředu, abychom neusnuli na vavřínech a neustále se posouvali a zlepšovali, zdůrazňuje.





Ceny musely jít nahoru

Miroslav Topinka z hlediska cen podotýká, že ve službách musel zdražovat každý, protože ceny vstupů, a zejména nákladů na lidské zdroje, hovoří naprosto neúprosně. Navíc nám to ještě vylepšila vláda konsolidačním balíčkem, kde je navýšení DPH o 2 %, a ještě více ve změnách u DPP. Vládě velmi děkujeme, dodává ironicky. Zdražení se nevyhnuli ani ve 4CAMPS, kde je navýšení asi o tři procenta. Patříme do prémiové kategorie, máme ubytování ve skvělých domovech mládeže středních škol a každoročně investujeme nemalé částky do nového, především technického vybavení a školení personálu, vysvětluje Denis Dubský.

Také v OM Camp byli vzhledem ke všem rostoucím režijním nákladům donuceni mírně zvýšit ceny táborů. Naším cílem však bylo, aby nárůst cen táborů byl co nejmenší a rodiče ho tak mohli pro své děti i tak zakoupit. Jsme rádi, že jsme i přes toto navýšení zaznamenali vysoký zájem o účast na táborech a pozitivní odezvu od rodičů, říká Daniel Kohout. Michal Chmelař z agentury Tapaza pro server iDnes.cz uvedl, že se letos rozhodli tábory navzdory narůstajícím nákladům nezdražovat s tím, že za rozhodnutím stál průzkum příspěvků od pojišťovny a od zaměstnavatelů, který udělali.



V programech se škrtat nedá

V agentuře Tapaza se rozhodli šetřit zkrácením tábora. Minulý rok jsme měli tábor devítidenní, letos máme dnů osm. Zároveň nám vycházejí nájezdové dny turnusů na víkendy, což je výhoda pro rodiče, kteří zvolí vlastní dopravu a přivezou děti na místo autem, popsal dále Michal Chmelař. Námi oslovení pořadatelé táborů se shodují, že se například osekáním programu příliš ušetřit nedá.

Podle Miroslava Topinky je tábor nízkorozpočtová záležitost, kde moc škrtat nelze. A podobně to vidí také Denis Dubský. Ten vysvětluje, že na ústupky spojené s programem nebo kvalitou jejich táborů není prostor. Každý rok se zlepšujeme a všechny vynaložené prostředky vidíme jako investici do dětí, našich lidí a budoucnosti našich projektů, které mají doručit skvělé zážitky a další přidanou hodnotu (vzdělávání, výchova apod.), zdůrazňuje.

Daniel Kohout uvádí, že se snaží minimalizovat dopad rostoucích nákladů. I tak však museli provést několik úprav, jako například optimalizaci efektivnějšího využití sportovního vybavení a personálu. Program a kvalita služeb zůstává na vysoké úrovni, aby děti měly co nejlepší zážitky, ujišťuje.

Obsazenost je podobná jako loni

V OM Camp mají letos téměř plnou obsazenost na letních i příměstských táborech, což je podle Daniela Kohouta o něco více oproti předchozímu roku. Zaznamenali jsme velikou poptávku po příměstských táborech, což nás velmi těší, upřesňuje. Příměstské tábory spustili také ve 4CAMPS, na které s nimi pojedou noví táborníci. Obsazenost letních pobytových táborů je téměř totožná jako loni, a to i přes meziroční zdražování. Celkově se tak počet účastníků proti loňsku opět zvýšil. Jsme rádi, že nám rodiče důvěřují, dodává Denis Dubský. V tuto chvíli máme 90% naplněnost, což koresponduje s loňským rokem. To, co máme ještě v prodeji, se pomalu doprodá, přidává Miroslav Topinka.

Jaké tábory patří mezi nejoblíbenější?

Nejoblíbenější je náš parkourový tábor. A to především z toho důvodu, že tato disciplína je momentálně velmi populární mezi dětmi a mládeží a nabízí unikátní adrenalinové zážitky, sděluje Daniel Kohout s tím, že dalším z důvodů je jejich nabídka nejlepšího sportovního vybavení pro začínající, ale i vrcholové sportovce a v neposlední řadě také fakt, že dětem se věnují špičkoví trenéři s parkourovou licencí.

Z herních táborů se největší popularitě již třetí rok v řadě těší FortniteCamp. Tábor, jehož počítačový program je zaměřen na Fortnite, který je fenoménem mezi mladšími i staršími dětmi, zmiňuje Denis Dubský. Miroslav Topinka nedokáže určit nejoblíbenější tábor, ale například kuchařský tábor se pravidelně naplní už v zimě. Nejvíce dětí s námi jede k moři. U kluků jednoznačně vede airsoft. Záleží, podle jaké metriky bychom to měli měřit, uzavírá s úsměvem.