Podnikatel.cz  »  Právo  »  Práce kvapná… Schillerová a spol. zapomněli u snížení záloh na OSVČ s paušální daní

Práce kvapná… Schillerová a spol. zapomněli u snížení záloh na OSVČ s paušální daní

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž v obleku, který se chytá za hlavu
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
[KOMENTÁŘ] Práce kvapná, málo platná. Nová vládní koalice v návrhu na snížení záloh OSVČ zapomněla na řešení přeplatku u OSVČ s paušální daní.

Zatímco u sociálního pojištění půjde o rozdíl v zálohách požádat či jej uplatnit v přehledu, paušální daň není v návrhu nijak řešena. Zůstává navíc ve hvězdách, zda se kvůli tomu bude návrh upravovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy klesnou
  2. Rozdíl mezi zálohami bude přeplatkem
  3. Projde novela hned v prvním čtení?
  4. Na paušální daň se zapomnělo
  5. Jakou variantu nová koalice zvolí?

Minimální zálohy klesnou

Nová vládní koalice sice již poslala do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který pro příští rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy, ten však nestihne být do konce roku schválen. Dle nyní platné legislativy tak od roku 2026 stoupne minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýší z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výší tak budou muset OSVČ platit do té doby, než nabyde účinnosti novela z pera nové vlády. Následně pak minimální záloha klesne na 5005 Kč.

Rozdíl mezi zálohami bude přeplatkem

Zároveň se navrhuje, aby se v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, považoval za přeplatek, pokud osoba samostatně výdělečně činná o vrácení tohoto rozdílu požádá. Pokud OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádají, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném).

OSVČ budou v roce 2026 platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak jim ale klesnou Přečtěte si také:

OSVČ budou v roce 2026 platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak jim ale klesnou

Projde novela hned v prvním čtení?

Předkladatelé dále navrhli, aby Sněmovna vyslovila s novelou souhlas již v prvním čtení, aby nabyla účinnosti co nejdříve, jelikož upravuje pravidla už pro rok 2026. Jakmile ale budou proti dva poslanecké kluby (či aspoň 50 poslanců), novela bude muset projít klasicky třemi čteními a tím se její schválení výrazně zpozdí. Schválení zákona v prvním čtení má zase nevýhodu, že se nepodávají pozměňovací návrhy, a pokud je novela nedomyšlená, nedá se opravit.

Souhlasíte s tím, aby minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ zůstal na 35 % průměrné mzdy?

Zobraz výsledek

Na paušální daň se zapomnělo

A to se týká i tohoto návrhu. Ten totiž obsahuje jeden poměrně zásadní problém. Chybí v něm řešení pro OSVČ s paušální daní v prvním pásmu. Ta se totiž skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 Kč – pro rok 2025 jde o 8716 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí fixně 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč a tyto částky budou platit i příští rok. V prvním pásmu však paušální daň dle stávajících pravidel vzroste na 9984 Kč, přičemž po nabytí účinnosti novely klesne na 9162 Kč měsíčně.

Zatímco u sociálního pojištění je rozdíl v zálohách stanoven jako přeplatek, o který půjde požádat, či který se započte při vyplňování přehledu, na postup u paušální daně autoři zapomněli. Což je minimálně u budoucí ministryně financí Aleny Schillerové na pováženou, protože to byla právě ona, která před lety s konceptem paušální daně OSVČ přišla. Mimochodem, že je nutné vyřešit i vratku u paušální daně, upozorňoval autor tohoto textu již v říjnu v podcastu Teorie bulharské konstanty.

Nejde navíc o marginalitu, jelikož v prvním pásmu paušální daně se nachází 130 tisíc OSVČ. Alena Schillerová sice serveru Podnikatel.cz uvedla, že by v případě paušalistů mělo dojít k zápočtu případných přeplatků a ponížení platby v dalším měsíci či měsících, návrh novely však tento postup neobsahuje a toto řešení je tak mimozákonnou improvizací.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Je v zájmu OSVČ, aby i u paušální daně vedly evidenci příjmů, říká Schillerová Přečtěte si také:

Je v zájmu OSVČ, aby i u paušální daně vedly evidenci příjmů, říká Schillerová

Jakou variantu nová koalice zvolí?

V zásadě tak zbývají tři možnosti, jak se bude opomenutí u OSVČ s paušální daní řešit. Buď návrh odmítnout schválit v prvním čtení a využít pozměňovacích návrhů a řešení u paušální daně do novely doplnit. Toto řešení je sice „nejčistší“, s nízkým rizikem opozičních komplikací, ale také nejpomalejší. Druhou možností je návrh schválit již v prvním čtení a pro opravu využít Senát, který by příslušné pasáže do návrhu doplnil. Normu by pak musela opětovně schválit Sněmovna (v senátním znění), takže i v této variantě by došlo k určitému zpoždění. Tato varianta navíc předpokládá spolupráci opozice, která má v Senátu většinu a která může ve Sněmovně zablokovat schválení v prvním čtení.

No a pak zbývá ještě třetí možnost, kterou, jak se zdá, zvolí nová koalice. Tedy návrh schválit tak jak je v prvním čtení a problém s paušalisty řešit mimo zákon nějakou ministerskou metodikou. Tato varianta je sice nejrychlejší, současně ale také nejvíce ohýbající právo. Na druhou stranu platí, že kde není žalobce, není ani soudce, takže je dost možné, že tento způsob nové vládě projde. Jen není zrovna šťastné začít své legislativní působení takovouto právní divočinou, a to navzdory tomu, že by tím došlo k často vzývané kontinuitě. Pokud v něčem totiž selhávala končící Fialova vláda, bylo to v dodržování pravidel legislativního procesu.

Na analýzu dopadů zrušení srážkové daně prý není čas, vláda tím ignoruje vlastní slib Přečtěte si také:

Na analýzu dopadů zrušení srážkové daně prý není čas, vláda tím ignoruje vlastní slib

Seriál: Komentáře
Přečtěte si všechny díly seriálu Komentáře nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

České investiční fondy sní americký sen

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).