Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze, sleva na pojistném jim navíc zůstane

Zatímco pracujícím důchodcům se bude důchod zvyšovat automaticky, podnikající senioři budou muset podat žádost. Pokud bude zákon schválen, prvně se penze zvýší od ledna 2028.
Co se dozvíte v článku
Výdělečná činnost v důchodu zvyšovala penzi do roku 2025
Až do roku 2025 platilo, že senior tím, že k pobírání penze ještě podniká či pracuje, zvyšuje výměru starobního důchodu. Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se výše procentní výměry starobního důchodu na žádost zvýšila pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Osoby, které tuto možnost chtěly využít, musely každý rok podat žádost.
Místo zvýšení důchodů se zavedla sleva na pojistném
Důchodová reforma ale tento systém od roku 2025 změnila. Pro pracující a podnikající seniory se sice zrušilo zvyšování výměry starobního důchodu, zavedla se však pro ně sleva na sociálním pojištění. U zaměstnaných seniorů se díky tomu nyní neplatí část pojistného za zaměstnance, která činí 6,5 %. Podnikajícím důchodcům se pak o 6,5 p. b. snížilo pojistné, a to z 29,2 % na 22,7 %, přičemž slevu na pojistném uplatňují prvně letos (za rok 2025).
Zvýšení důchodů se vrátí, sleva na pojistném zůstane
Nová vláda však chce aktuální systém opět změnit a zvyšování penzí pracujícím seniorům vrátit. Zároveň by ale měla zůstat i sleva na pojištění. Zvyšování penzí navíc má být vyšší než v minulosti. Konkrétně se výdělečným seniorům bude zvyšovat procentní výměra důchodu, a to o poměrnou část z 1,5 % odpovídající rozsahu doby výdělečné činnosti v příslušném období 12 měsíců. Zvýšení bude odpovídat počtu dnů výdělečné činnosti (x) v rozhodném období, tedy v případě nezískání celého roku výdělečné činnosti bude náležet poměrná část z 1,5 % (x/365, resp. 366).
Pro tento účel se částečně přihlédne také k době výdělečné činnosti získané před účinností navrhované úpravy, konkrétně v období od 1. 9. 2026 (popř. od pozdějšího data) do 31. 12. 2026. Zakotvení těchto individuálních motivačních prvků, podporujících dobrovolné setrvání na trhu práce i v důchodovém věku, se bude započítávat již závěrem roku 2026, doplňuje se v důvodové zprávě k novele zákona o důchodovém pojištění, která zvyšování důchodů opět zavádí.
Zaměstnancům se důchod zvýší automaticky
Novinkou rovněž má být, že zvýšení důchodu u zaměstnanců bude prováděno automaticky bez nutnosti podání žádosti, čímž se odbourá administrativní zátěž na straně pojištěnců. Na druhé straně přibude povinnost zaměstnavatelům, kteří v rámci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů budou muset opět uvádět údaje z oblasti důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří jsou poživateli starobního důchodu. První automatické zvyšování důchodů by mělo proběhnout v lednu 2028, přičemž první rozhodné období bude v rozmezí 1. 9. 2026 až 31. 8. 2027.
OSVČ budou muset podat žádost
U OSVČ naopak bude platit, že pro zvýšení důchodu budou muset podat žádost. Tato žádost bude součástí přehledu o příjmech a výdajích (zatržení příslušné kolonky), takže její podání nebude tyto důchodce administrativně zatěžovat.
Návazně na tuto žádost bude důchod OSVČ zvýšen zpětně od data vzniku nároku na toto zvýšení (tj. od 1. ledna příslušného kalendářního roku), s tím, že OSVČ obdrží jednorázový doplatek tohoto zvýšení za období od 1. ledna kalendářního roku do zařízení běžných splátek zvýšeného důchodu. Pro OSVČ tedy bude platit, že čím dříve podá přehled, tím dříve bude její důchod zvýšen. Doplatek však dostane vždy za celé období od vzniku nároku na zvýšení, takže ani při delší časové prodlevě nebude poškozena, píše se v důvodové zprávě
Příklad 1 dle ministerstva
Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 × 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč (rozdíl je 96 Kč). Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1127 Kč (rozdíl by byl 367 Kč).
Příklad č. 2
Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. V souběhu pobírá vdovecký důchod, jehož procentní výměra k témuž datu činí 5 500 Kč (jde o částku krácenou na polovinu z důvodu souběhu). Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost opět jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 × 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč. Pojištěnci dále náleží od 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry vdoveckého důchodu o 3,49 % z 5 500 Kč = 191,95 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 192 Kč. Pokud by pojištěnec při pobírání důchodů nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč v případě starobního důchodu (rozdíl 96 Kč) a 171 Kč v případě vdoveckého důchodu (rozdíl 21 Kč), celkem tedy 931 Kč (rozdíl 117 Kč). Pokud by pojištěnec při pobírání důchodů pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1127 Kč v případě starobního důchodu (rozdíl by byl 367 Kč) a 253 Kč v případě vdoveckého důchodu (rozdíl by byl 82 Kč), celkem tedy 1380 Kč (rozdíl by byl 449 Kč).