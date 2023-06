Právní pohled na problematiku prodeje přebytků zeleniny a ovoce „u silnice“

Jak je tato problematika řešena z právního hlediska a co vše musí prodejci splňovat, aby neporušili žádné zákonné povinnosti?

Živnostenské oprávnění

Zemědělské přebytky (např. brambory, jablka nebo třeba jahody) je možné nabízet a prodávat i bez živnostenského oprávnění. Pouze však pod podmínkou, že se jedná o prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní chovatelské či pěstitelské činnosti. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) ve svém ustanovení § 2 stanoví, že živností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a dále za podmínek stanovených ve živnostenském zákoně. Uvedené podmínky definice živnosti musí být vždy splněny současně.

K tomu, aby nebylo nutné mít k prodeji přebytků ovoce a zeleniny živnostenské oprávnění, nesmí dojít ke splnění podmínky, že k prodeji dochází „soustavně“. Za soustavnou činnost nebude považován například prodej jarní cibulky po dobu její sklizně, i když k prodeji dojde vícekrát než jen jednou.

Pokud by však k prodeji mělo docházet pravidelně (např. každý víkend po celý rok), zákonná podmínka soustavnosti by už s největší pravděpodobností naplněna byla a prodejce by si v takovém případě musel k prodeji opatřit živnostenské oprávnění. V případě kontroly ze strany dozorových orgánů je vždy nutné, aby prodejce byl schopen prokázat, že k prodeji nedochází soustavně a není tak naplněna definice živnosti ve smyslu živnostenského zákona – za předpokladu, že přebytky prodává bez živnostenského oprávnění.

Nadto je potřeba zdůraznit, že bez živnostenského oprávnění lze prodávat pouze nezpracované rostlinné výrobky. Pokud by tedy ovoce nebo zelenina byly určitým způsobem upravené nebo zpracované (např. jablka by byla nakrájena a zavařena do sklenic), tak už by bylo nutné mít k prodeji takovýchto výrobků živnostenské oprávnění. Fyzická osoba, která prodává nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, navíc podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele ve smyslu uvedeného zákona.

Povolení k prodeji

Pokud má prodejce zájem prodávat přebytky ovoce a zeleniny pouze „ze dvora“ (tedy např. ze své vlastní zahrady či z okénka nacházejícího se v jeho vlastní nemovitosti), nepotřebuje k tomu žádné zvláštní povolení – pokud jde o místo prodeje. Jestliže však prodejce chce přebytky prodávat „u silnice“, je z důvodu bezpečnosti silničního provozu už potřeba požádat o vydání povolení k postavení prodejního stánku. Povolení k prodeji podél silnic první třídy a v silničním ochranném pásmu vydává příslušný krajský úřad. Prodejci musí vždy dbát na bezpečnost silničního provozu, na možnost parkování v bezprostřední blízkosti stánku i na průjezdnost komunikace.

V případě záměru umístění prodeje přebytků nezpracovaných rostlinných výrobků „na náměstí“, respektive na kterémkoliv veřejném prostranství určité obce, je vhodné se rovněž informovat na místním úřadě o tom, zda je pro umístění stánku potřeba splnit určité podmínky stanovené obcí – např. s ohledem na zábor veřejného prostranství. Řada obcí totiž stánkařský nebo trhový prodej na veřejném prostranství reguluje obecně závaznými vyhláškami.

Ochrana spotřebitele a hygienické podmínky

Prodejci přebytků ovoce a zeleniny musí pochopitelně splňovat i základní hygienické podmínky a dodržovat předpisy na ochranu spotřebitele. Prodej nezpracovaných rostlinných výrobků totiž může být kontrolován Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí nebo úřady, které vykonávají dohled nad prodejem potravin.

Prodejci si tak musí dávat pozor i na dodržování hmotnosti prodávaných přebytků nebo na náležité informování spotřebitelů o ceně nabízeného zboží. Plody musí být také označeny druhovým názvem a zemí původu. Nabízené ovoce a zelenina by v neposlední řadě mělo být čerstvé a mělo by být chráněno před sluncem, aby při vyšší teplotě nepodléhalo rychlé zkáze. Plody by měly být nabízeny vcelku a neporcované.

Podmínky nejsou příliš přísné

Jestliže chce pěstitel prodávat svou přebytečnou úrodu opravdu jen příležitostně, není k prodeji potřeba živnostenské oprávnění. Navíc, jestliže činnost není vykonávána soustavně a prodejce nepřesáhne roční limit 30 000 Kč, pak ani peněžní výtěžek nepodléhá dani z příjmu. Uvedená částka je totiž osvobozena od daně z příjmu, jedná-li se o příjem z příležitostného prodeje.

Obecně tedy podmínky příležitostného prodeje přebytků ovoce a zeleniny nejsou nikterak přísně právně regulovány. Prodejci by však měli dbát na dodržování základních hygienických pravidel a informovat vždy dopředu spotřebitele o ceně, hmotnosti, druhu a původu nabízeného zboží. V případě, kdy by k prodeji mělo docházet u frekventovanější komunikace nebo na veřejném prostranství obce, pak bude většinou potřeba získat povolení od příslušných úřadů.