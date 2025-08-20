Přehled měst, která už schválila novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí pro rok 2026

Novou vyhlášku pro příští rok odhlasovali už v šestnácti městech a další ještě přibydou v následujících týdnech. Lhůta pro novou vyhlášku končí až 30. září.
Čas na novou vyhlášku mají města do konce září
Přestože mají města a obce na úpravu koeficientů k dani z nemovitých věcí čas až do konce září, v některých z nich už změny pro rok 2026 schválili.
Rožmberk nad Vltavou daň nemění
V Rožmberku nad Vltavou sice schválili novou vyhlášku pro rok 2026, daň ale nemění a i nadále zůstává v platnosti jen místní koeficient ve výši 2.
Napajedla
Také v Napajedlech schválili novou vyhlášku, avšak daň nemění a i nadále zůstává v platnosti jen místní koeficient ve výši 2.
Strážnice
Ve městě Strážnice hned po roce mění vyhlášku a pro rok 2026 stanovují nově místní koeficient ve výši 2 i pro byty. U bytů se tak daň v příštím roce zdvojnásobí.
Modřice
Také v Modřicích mění vyhlášku už po roce. Nově bude pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě platit místní koeficient 5 místo stávajícího 4,5.
Chodov
Město Chodov pro letošní rok omylem zvýšilo daň z nemovitostí kvůli tomu, že nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamenalo, že se základní koeficient 2, který byl v Chodově už v minulosti, navíc nově násobí 1,6. Řadě obyvatelů tak daň vzrostla.
Zastupitelé města Chodov nicméně už na svém první letošním zasedání odsouhlasili, že občanům letošní zvýšení daně z nemovitých věcí v následujících letech vykompenzují. Následně pak došlo ke schválení nové vyhlášky, která od roku 2026 snižuje místní koeficient u obytných budov z 1,6 na 0,5. Daň z obytných budov tak klesne od příštího roku přibližně na třetinu stávající výše. Snížení by dle vyjádření starosty Patrika Pizingera mělo platit dva roky.
Dotčeným poplatníkům na vybrané typy nemovitostí bude na roky 2026 a 2027 bude snížena daňová povinnost tak, aby jim byla kompenzována vyšší daň za rok 2025, řekl na zasedání zastupitelstva Pizinger s tím, že tentokrát bylo vše konzultováno s finančním úřadem a řádně propočítáno.
Nýřany
Nýřany zavádí pro příští rok místní koeficient 3 pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Stárkov
V Stárkově od roku 2026 zvýší daň rekreantům, pro jejichž nemovitosti bude stanoven místní koeficient 3.
Neveklov
I v Neveklově nově bude místní koeficient pro rekreační nemovitosti ve výši 3.
Hustopeče daň sníží
V Hustopečích pro příští rok snížili základní koeficient. Zatímco letos ho mají zvýšený o jednu kategorii na 2, příští rok se bude stanovovat dle počtu obyvatel a klesne tak na 1,6.
Nové Město na Moravě zvyšuje daň pro rekreanty
Daň pro příští rok mění i Nové Město na Moravě. Pro letošek se pro okrajové části města zvýšil základní koeficient z 1,4 na 1,6. Od roku 2026 však opět daň pro tyto části klesne, jelikož pro ně začne platit místní koeficient ve výši 0,9.
Zároveň vzroste daň pro rekreační nemovitosti, pro které bude zaveden místní koeficient 1,9 a také u garáží a podnikatelských nemovitostí, kde bude stanoven místní koeficient 1,2. Nové Město na Moravě rovněž vydalo pro rok 2026 opatření obecné povahy, ve kterém určilo místní koeficient ve výši 3,5 pro vybrané nemovitosti.
Strmilov
Ve Strmilově pro letošek novou vyhlášku neschválili a z rekreačních nemovitostí tak daň klesla, jelikož skončil koeficient 1,5. Pro rok 2026 však zastupitelé pro rekreační nemovitosti zavádí místní koeficient ve stejné výši a daň tak z těchto nemovitostí opět vzroste.
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou sníží pro rok 2026 místní koeficient z bytů z 5 na 2,5.
Rokytnice zvyšuje daň pro nemovitosti, kde nikdo nemá trvalý pobyt
V Rokytnici nad Jizerou schválili zastupitelé vyhlášku, ve které pro obytné domy a byty zvyšují od roku 2026 místní koeficient z 2 na 5. Zároveň ale došlo ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ponechal místní koeficient ve výši 2 pro vymezené nemovité věci. Vymezené nemovité věci v příloze opatření byly stanoveny podle toho, zda je v dané nemovitosti někdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro rekreační objekty zůstane místní koeficient na hodnotě 3.
Důvodem pro vydání tohoto opatření je zejména skutečnost, že více než 56 % nemovitostí určených k bydlení v obci není obýváno trvale hlášenými obyvateli. To vede k disproporcím ve veřejných financích, kdy náklady na správu města rostou v důsledku vyššího využívání infrastruktury a služeb rekreačními uživateli, aniž by tomu odpovídal příjem z rozpočtového určení daní (RUD), který je závislý na počtu trvale hlášených obyvatel, píše se v důvodové zprávě k vyhlášce.
Co se týče objektů určených k podnikání, u nich zůstane stávající výše místního koeficientu ve výši 2.
Stejně jako v případě Zásad pro spolupráci s developery, jsme se rozhodli podnikatele, kteří provozují služby nebo přinášejí nové pracovní příležitosti, nezatěžovat zvyšováním daně z nemovitosti, protože i tak je jejich základní zákonná sazba 5× vyšší než pro objekty k bydlení, doplňuje se na webu města.
Roztoky zvyšují daň pro všechny domy a byty
V Roztokách u Prahy minulý rok vyhlášku k dani z nemovitých věcí dle nových pravidel neupravili a novou úpravu tak schválili až pro rok 2026. Až do konce roku 2024 platil pro některé části Roztok snížený základní koeficient 1,4 a pro zbytek 1,6. Zároveň pro garáže, rekreační stavby a podnikatelské nemovitosti platit koeficient 1,5. Vzhledem k tomu, že pro rok 2025 město novou vyhlášku nepřijalo, přestal platit snížený základní koeficient 1,4 a zrušilo se zvýšení daně pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti pro podnikání.
Od roku 2026 se však pro tyto tři skupiny nemovitostí daň opět zvyšuje, a to kvůli novému místnímu koeficientu 1,6. Vzhledem k tomu, že nový místní koeficient 1,6 má platit pro všechny nemovitosti, vzroste v Roztokách od roku 2026 daň i z domů a bytů.
Železná Ruda zvyšuje daň pro garáže, podnikatele a rekreační nemovitosti
Také v Železné Rudě loni na změnu zákona nereagovali a novou vyhlášku schválili až letos pro rok 2026. V Železné Rudě měli do konce roku 2024 pro některé části obce základní koeficient 1,4 a pro samotnou Železnou Rudu koeficient 1,6. Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatelské nemovitosti platil koeficient 1,5 a zároveň byl ve městě ještě stanoven místní koeficient 2. Pro rok 2025 se tak snížila daň z garáží, rekreačních staveb a podnikatelských nemovitostí, jelikož koeficient 1,5 už nejde uplatnit, a také klesla u obytných domů a bytů, kde dříve platil vyšší základní koeficient, protože v celém městě letos platí základní koeficient 1,4.
Pro rok 2026 pak město ponechává místní koeficient na 2, přičemž pro rekreační nemovitosti, garáže a stavby určené k podnikání vzroste na 2,7 a daň se tak zvýší přibližně na úroveň roku 2024.
Ve Frenštátu zvýší daně pro podnikatele
Od roku 2026 se zvýší daň z nemovitých věcí pro podnikatele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Město totiž pro ně schválilo místní koeficient ve výši 1,5.
Kde dále se vyhláška mění
Přehled měst a obcí, které už upravily pro příští rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.