Přehled měst, která už schválila novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí pro rok 2027

Novou vyhlášku pro příští rok zatím letos odhlasovali v sedmi městech (a v některých schválili opatření obecné povahy) a další města ještě přibydou v následujících měsících. Lhůta pro novou vyhlášku končí až 30. září.
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Čas na novou vyhlášku mají města do konce září
Přestože mají města a obce na úpravu koeficientů k dani z nemovitých věcí čas až do konce září, v některých z nich už změny pro rok 2027 schválili.
Kostelec nad Orlicí
V Kostelci nad Orlicí sice před týdnem schválili novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí, koeficienty v ní však nemění. I nadále tak zůstává základní koeficient ve výši 1,6 a místní koeficient ve výši 2,0.
Staré Město
Ve Starém Městě ve Zlínské kraji ponechávají ve vyhlášce pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání koeficient 2,5, nově však od roku 2027 zavádí koeficient 1,5 i pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Mimoň
Také v Mimoni schválili novou vyhlášku. Pro domy a byty bude i nadále platit zvýšený základní koeficient 2,0, nově se však uplatní i u stavebních pozemků. U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství a u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě naopak klesá místní koeficient z 5,0 na 3,0. U rekreačních budov a garáží se nic nemění a stále bude platit místní koeficient ve výši 3,0.
Říčany
Daň mění i v Říčanech, kde loni schválili vyhlášku, ve které omylem zvýšili pro byty místní koeficient z 3 na 5. Své pochybení ale Říčany házely na berňák. Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Ve skutečnosti ovšem nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo (ačkoli omylem) pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5.
Říčany se proto rozhodly svoji loňskou chybu občanům vykompenzovat a zastupitelstvo před několika týdny schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která pro rok 2027 snižuje u bytů místní koeficient k dani z 5 na 0,8. Vyhláška navíc snižuje na 0,8 i koeficienty u ostatních zpevněných ploch pozemku, stavebních pozemků, zastavěných ploch a nádvoří, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání a u ostatních zdanitelných staveb.
Zatímco letos za byt s výměrou 37,3 m2 zaplatili obyvatelé Říčan na dani 2015 Kč, v roce 2027 půjde jen o 322 Kč. Ještě před zvýšením koeficientu (v roce 2025) činila daň u takového bytu 1209 Kč.
Břidličná
V Břidličné doposud platí kromě základního koeficientu 1,4 jen místní koeficient 2. V nové vyhlášce se sice pro katastrální území Albrechtice u Rýmařova a Vajglov snižuje místní koeficient na 1,0, týká se to ale jen některých typů nemovitostí. Pro rekreační nemovitosti, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro ostatní druhy podnikání zůstává i v těchto katastrálních územích místní koeficient ve výši 2,0. V samotné Břidličné pak zůstává místní koeficient 2,0 na všechny druhy nemovitostí.
Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy ponechává i v nové vyhlášce pro rok 2027 základní koeficient zvýšený na 2,0. Pro rekreační budovy však město výrazně zvyšuje místní koeficient, a to z 1,5 na 5,0. K vysokému nárůstu dochází i u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě, kde se koeficient zvýší 1,5 na 4,5. Na 3,0 (tedy dvojnásobek) vzroste místní koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro ostatní druhy podnikání.
Chabařovice
Chabařovice mají aktuálně zvýšený základní koeficient 1,6, obecný místní koeficient 2,0 a u rekreačních nemovitostí, garáží a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 3,0. Nová vyhláška ponechává zvýšení základního koeficientu, zvyšuje obecný místní koeficient na 3,0 a pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě stanovuje dokonce koeficient ve výši 5,0.
Koeficienty lze stanovit i opatřením obecné povahy
Už několik let lze navíc koeficienty měnit i opatřením obecné povahy, a to pro libovolný, nediskriminačním a odůvodněným způsobem stanovený výčet nemovitých věcí. Obdobně jako u obecně závazné vyhlášky spadá vydávání opatření obecné povahy do působnosti zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce tedy musí nejdříve schválit návrh opatření obecné povahy, který je následně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů způsobem umožňujícím i dálkový přístup. K návrhu mohou dotčené osoby uplatnit připomínky a námitky, které musí být následně vypořádány. Poté bude zastupitelstvo obce projedná návrh opatření obecné povahy podruhé společně s odůvodněním vypořádávajícím připomínky a námitky vznesené k návrhu opatření obecné povahy.
Pro rok 2027 schválilo opatření obecné povahy například město Kroměříž, které stanovilo nejvyšší možný koeficient 5,0 pro čtyři vybrané budovy. Město u těchto nemovitých věcí zvýšilo místní koeficient daně proto, že se jedná o nemovitosti, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané či se nacházejí v jiném nevhodném stavu. Opatření obecné povahy vydal před několika dny i Liberec.
Kde dále se vyhláška mění
Přehled měst a obcí, které už upravily pro příští rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.