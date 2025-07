Přehled zákonů, které se týkají podnikatelů a mají šanci projít ještě před volbami

Jedná se například o zákon, který zavádí jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů či zákon o povinném příspěvku zaměstnavatelů na produkty spoření na stáří. Pokud by však tyto zákony Senát vrátil zpět poslancům, není jisté, že se zákony podaří do voleb schválit.

Jednotné hlášení se bude muset podávat elektronicky a data tak budou zpracovávána automaticky. Podávat se vždy bude do 20. dne následujícího měsíce přímo ministerstvu práce a sociálních věcí. To bude data automaticky sdílet s dalšími oprávněnými institucemi, jako jsou Česká správa sociálního zabezpečení, územní správy sociálního zabezpečení, Institut posuzování zdravotního stavu, Úřad práce ČR, orgány Finanční správy České republiky, ministerstvo financí nebo Český statistický úřad.

Nábor nových zaměstnanců se zkomplikuje

Součástí zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů jsou však i změny v oblasti přijímání nových pracovníků, které zaměstnavatelům nábor zkomplikují. Zatímco v současnosti mají zaměstnavatelé na nahlášení zaměstnance České správě sociálního zabezpečení 8 dnů ode dne jeho nástupu do zaměstnání, nově bude nutné pracovníky přihlásit do evidence nejpozději před okamžikem jejich nástupu k výkonu práce. Původně přitom zákon počítal s tím, že kratší lhůta bude platit jen pro zahraniční zaměstnance, pozměňovací návrh však přišel se zkrácením termínu pro všechny pracovníky.

Zaměstnavatelé si budou moct vybrat ze dvou možností, jak přihlásit zaměstnance do evidence zaměstnanců. A to buď jedním úkonem před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce (plné přihlášení do evidence zaměstnanců), nebo ve dvou na sebe navazujících úkonech, kdy alespoň první úkon musí učinit před okamžikem nástupu zaměstnance k výkonu práce (částečné přihlášení do evidence zaměstnanců s následným dohlášením).

Částečné přihlášení nicméně nepůjde využít u zahraničních zaměstnanců, u kterých bude muset zaměstnavatel oznámit ještě před jejich nástupem k výkonu práce plný rozsah údajů potřebných pro jejich přihlášení do evidence zaměstnanců.

Jak u plného, tak i u částečného přihlášení bude platit, že zaměstnavatel bude muset v případě, že pracovník nakonec nenastoupí, do 8 dnů ode dne předpokládaného nástupu učinit storno. Pokud to zaměstnavatel v termínu neudělá, bude moct dostat pokutu až 20 tisíc korun. Stejně vysokou sankci půjde dostat i tehdy, pokud do 8 dnů od nástupu zaměstnance do práce nedoplníte částečné přihlášení na plné.