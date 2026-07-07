Příběhy za podrážkou: Když boty nepřestávají vyprávět

Přečtěte si fascinující příběhy značek, u kterých geniální byznysový nápad potkal nefalšovaný styl ulice, a zjistěte například, jak se z obyčejné pracovní obuvi staly nesmrtelné symboly sebevyjádření.
Co se dozvíte v článku
Z hrozby bankrotu k plátěné revoluci
Společnost Baťa dne 21. září 1894 založili sourozenci Baťovi, Tomáš, Antonín a Anna. Jak jsme psali, použili k tomu prostředky, které získali z pozůstalosti po matce. Společnému podniku se však nejprve nedařilo a po necelém roce od jeho založení se ocitl na pokraji bankrotu. V roce 1895 museli Baťové zastavit svůj majetek a věřitelé jim hrozili žalobami. Zlomovým okamžikem ve vývoji firmy se stal odchod bratra Antonína Bati na vojnu. Řízení podniku se ujal Tomáš Baťa a pokusil se o nemožné – vzkřísit firmu na pokraji bankrotu. Sám se vložil do chodu firmy, pomáhal i s nejpodřadnějšími činnostmi a pracoval doslova ve dne v noci. Svým přístupem inspiroval a motivoval zaměstnance a za rok dokázal nemožné. Firmu zbavil do roku 1895 všech dluhů. Brzy se Tomášovi Baťovi podařilo postavit první výrobní halu, ve které mohl zaměstnat kolem 40 dělníků a 20 šiček. Zanedlouho poté firmu opustila také sestra Anna, která se vdala.
Tomáš Baťa zavedl spoustu novinek a nebál se ani nových technologických postupů. Revoluci například způsobil botami z plátna, tzv. baťovkami. Zatímco boty z drahé kůže si mohli dovolit koupit jen někteří, boty z plátna prakticky všichni. Baťovky přinesly i historický zlom v přístupu k botám, kdy se lidem více vyplatilo koupit si novou obuv než si nechat opravit staré boty.
Když si zákazníci píší vlastní příběh
Také bratři stojí za značkou Vans. Paul Van Doren a Jim Van Doren spolu s partnery Gordonem Lee a Sergem Deliou otevřeli 16. března 1966 v Anaheimu v Kalifornii obchod nazvaný Van Doren Rubber Company. Jeho zvláštností bylo, že boty vyráběli přímo na místě a prodávali je tam zákazníkům. V den zahájení prodeje si zákazníci ráno vybírali páry a později odpoledne se vraceli, aby si vyzvedli právě vyrobené boty.
První bota Vans byla známá jako Style #44 (dnes je nazývaná Authentic). Jednalo se o nízkou desku s plátěným svrškem a robustní gumovou podrážkou. Skateboardisti tehdy rychle zjistili, že její dezén jim poskytuje bezkonkurenční přilnavost na prknech. Právě tato podrážka, která se později vyvinula v populární vaflovou podrážku, definovala historii bot Vans.
Boty Vans si sami uživatelé často upravovali, čehož si značka všímala a často využívala ve svých oficiálních modelech. Právě tak vznikl i šachovnicový vzor populární pro hudební styly ska a punk, který si původně skateboardisté sami kreslili na boty. Za slávou značky stojí tedy řada ikonických bot a také spolupráce se skateboardisty. Dodnes je spojována s kreativitou a nezávislostí.
Jak zlomená noha zrodila velký symbol
Za ikonickými boty od Vans byli příznivci jistých hudebních stylů a podobně měli vliv i v případě Martensek. Za historií značky Dr. Martens je potřeba jít do Anglie a to až do roku 1901. Tam žila rodina Griggsových známá výrobou především pracovních bot, která se posléze podílela na jiném příběhu. V roce 1945 si mladý voják Dr. Klaus Maertens v rámci rekonvalescence zlomeniny nohy vytvořil unikátní podrážku s vzdušným polštářem, která měla usnadnit jeho uzdravení. Posléze vytvořil prototyp boty a ukázal ho starému univerzitnímu příteli a strojnímu inženýrovi Dr. Herbetu Funckovi. Společně začali vyrábět tyto boty a do roku 1947 zahájili formální výrobu. V roce 1959 se rozhodli propagovat obuv v zahraničních časopisech a právě tehdy si jich všimla třetí generace rodiny Griggsových. Získali exkluzivní licenci, provedli několik klíčových změn a přinesli na trh značku „Airwair.
Boty Dr. Martens se zrodily v šedesátých letech 20. století a jednalo se o pracovní boty, které zpočátku nosili především pošťáci a tovární dělníci. Britské dělnické třídě se prodávaly v solidním množství. Náhle se stalo, že si tyto boty oblíbili první multikulturní skinheadi milující ska, kteří hrdě prosazovali styl britské dělnické třídy. Pracovní bota se tak stala nedílnou součástí subkultury a důležitým symbolem sebevyjádření.
Podobně jako u Vans docházelo v 80. letech k tomu, že si dívky kupovaly pánské boty menších velikostí a kreslily si na ně především květinové vzory. Díky hudebníkům byly boty přijaty také americkými subkulturami a postupně byly spojeny s mnohem více žánry a také s kulturou festivalů obecně.
První bota, která dala basketbalu styl
Ne se subkulturami, ale se sportem je spojena značka Converse. První produkty této společnosti Converse, gumové galoše, byly vyrobeny 30. dubna 1909. O rok později značka začala vyrábět plátěnou obuv, aby si udržela zaměstnance během léta. V roce 1917 pak vydávají model Non-Skid, který byl jednou z prvních bot speciálně navržených pro novou hru basketbal. Za dva roky basketbaloví trenéři požadují tento model v tmavém plátěném provedení, aby se na nich skryly známky opotřebení. Converse uvádí na trh Non-Skid v hnědém plátěném provedení a pojmenovává je The All Star.
Obchodní zástupce Charles H. „Chuck“ posléze cestuje po celých Spojených státech a propaguje značku jako hráč a trenér basketbalového týmu společnosti Converse All Stars. Ikonická bota se různě vyvíjí, vznikají i další modely a značka je spojována se sportem a jeho sponzorstvím (například na olympijských hrách v Berlíně sponzorovali první americký mužský basketbalový tým). V roce 2003 značku kupuje Nike.
Sázka na tradici
Začínali jsme Baťou a skončíme Václavem Staňkem, pro kterého je Tomáš Baťa velký vzor a osobnost, kterou bere za jednu z nejvýznamnějších v historii. Jak prozradil v našem příběhu, pro boty se rozhodl tehdy, když nemohl pro sebe najít žádné boty na zimní sezónu a sledoval trend timberland bot a také sneakers tenisek. Tyto boty se mu sice líbily, ale nechtěl za ně dát tolik peněz. Tou dobou také přemýšlel nad tím, že by rozjel nějaký internetový obchod s teniskami, protože měl povědomí o e-shopech i marketingu a v botách viděl potenciál. Pak si ale uvědomil, proč by měl dovážet něco, čemu úplně nevěří a není s tím ztotožněný. Také cena podle něj byla přestřelená a on chtěl vytvořit něco, co bude mít hodnotu, kterou za to člověk reálně platí.
A tak jsem se rozhodl, že zkusím vytvořit produkt, ve kterém tu onu chybějící hodnotu uvidím já sám, popisuje.
Vasky tak začaly už v jeho 17 letech, poté musel ještě reálně počkat na dosažení plnoletosti, aby byly oficiálně na něho.
Na moje narozeniny jsem šel do právnické formy a 25 dní poté bylo založeno s.r.o., říká.
Jak jsme psali, Vasky jsou postavené také na hodnotách a jak říká Václav Staněk: Nebereme to tak, že prodáváme boty, ale prodáváme Vasky a Vasky neprodává nikdo jiný. Proto míří na lidi, kteří sdílejí stejné hodnoty jako oni, rozumí tomu, jak smýšlí a jakým jdou směrem. Jde tedy o tradici, příběh a kvalitu a design. Ve Vaskách si zakládají jak na kvalitě výroby, tak materiálu. Ten si objednávají a stojí si také za tím, aby byly boty regionálním produktem.
První kolekce Vasek vycházela z klasických farmářek, které barevně a detailově obměnili, další pak vycházela ze starých pracovních pionýrek a bowlingových bot.
Ty jsme prodávali jako vycházkové a udělali jsme z nich boty, které vypadaly mladistvě a měly fresh design, popisuje Václav Staněk s úsměvem. Pak už prosperovali, vymýšleli nové řady a od té doby navrhují a navrhují.