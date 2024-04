Pro velké značky není udržitelnost jen pojmem. Vezměte si z nich příklad

Recyklace plastů i pomoc Haiti

Společnost Hewlett-Packard, známý výrobce výpočetní techniky, na webu uvádí, že je jejich cílem být nejudržitelnější a nejspravedlivější technologickou společností na světě. Deklarují, že podnikají naléhavá opatření v boji proti změně klimatu, ochraně lidských práv a urychlení digitální spravedlnosti. Uvědomují si, že všechno má dopad a ten jejich chtějí snížit. Mezi konkrétní cíle společnosti v oblasti klimatu patří dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo už do roku 2025 využívat 100 % obnovitelné elektřiny k napájení jejich globálních operací.

Jedním z konkrétních kroků, které HP dělá, je, že znovu využívají plasty, které by jinak mohly skončit v oceánech. Uvádějí, že každý den používají ekvivalent více než jednoho milionu plastových lahví v nových inkoustových kazetách HP s tím, že originální inkoustové kazety HP obsahují 4–75 % recyklovaného obsahu po spotřebitelích. Tyto plasty navíc HP získává z Haiti, kde museli investovat do umývání použitých plastů, aby je mohli dále využívat v jejich produktech. Tím společnost jednak podporuje místní ekonomiku a zároveň pomáhá předcházet znečištění oceánů. Kromě toho se společnost zaměřuje také na opatření, která mají zabránit odlesňování a podpořit odpovědné hospodaření v lesích. Její značkový papír tak už od roku 2016 pochází z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů a od roku 2020 to platí také pro papírové obaly pro domácí a kancelářské tiskárny a spotřební materiál, počítače a displeje.

Zero waste mezi hračkami

Také LEGO založené na plastových kostičkách se jako společnost snaží hrát svou roli při budování udržitelné budoucnosti a vytvářet pozitivní dopad na společnost a planetu, kterou děti zdědí. Pracují na tom, aby do roku 2032 vyráběli produkty z udržitelnějších a více cirkulárních materiálů. Pro nás musí být udržitelný materiál vyráběn zodpovědně, s využitím obnovitelných nebo recyklovaných zdrojů, produkovat jen málo nebo žádný odpad – a přitom splňovat naše vysoké standardy bezpečnosti, kvality a trvanlivosti, zdůrazňují na webu. V loňském roce pokračovali v zavádění papírových tašek a do roku 2025 by měla být většina obalů Lega bez jednorázových plastů. Dále chce společnost redukovat emise skleníkových plynů z výroby a prodeje LEGO® kostek v továrnách, kancelářích a obchodech a také v dodavatelském řetězci.





Společnost věří, že by žádná dobrá hračka neměla přijít nazmar a stát se odpadem. Díky tomu, že do sebe zapadají jak nové, tak i několik let staré lego kostky, mohli přistoupit k programu s názvem LEGO Replay. Ten je určen pro obyvatele všech amerických států a usnadňuje rodinám předávání kostek LEGO ostatním dětem v nouzi. Stačí zabalit už nepoužívané kostky do krabice, vytisknout příslušný štítek a zásilku odeslat. Lego úzce spolupracuje s mnoha partnery, kteří dávají kostkám nový život a dětem možnost si hrát. Do dnešního dne bylo v tomto programu darováno více než 1,1 milionu kostek a obdarováno více než 300 tisíc dětí.

Certifikované výrobky i omezení nápojových víček

Společnost Burger King o sobě říká, že společenská odpovědnost pro ni není o konečném cíli, ale jde o stále pokračující cestu v prostředí, které se stále vyvíjí a mění. Dále avizuje, že čím více bude dnes zodpovědná, tím lepší bude podnikání v budoucnu. Víme, že z čistě obchodního smyslu nám může pomoci řídit rizika, zlepšit morálku a udržení zaměstnanců, posílit loajalitu ke značce, vybudovat dobrou vůli a posílit komunity, ve kterých působíme, a může přímo ovlivnit konečný výsledek z hlediska úspor energie a snížení odpadu, píší dále.

Mezi závazky britské větve Burger Kingu z hlediska planety patří například to, že veškerý jejich čaj, káva a kakao jsou vyráběny a certifikovány Rainforest Alliance nebo Fairtrade, a to, že jejich dřevo a papír budou získávat ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Dále například z jejich restaurací odstranili značné množství plastů, včetně brček, míchadel a příborů a nadále se zaměřují na všechny zbývající plasty. V rámci jejich aktivity Don´t blow your lid (Nevyhazuj víčko) zákazníci nedostávají víčka a brčka na vybrané nápoje, pokud si je dávají přímo v restauraci. Kromě toho také přišli s tím, že restaurace by měly zákazníkům dávat sáčky s omáčkou pouze na požádání, nikoli jako standard, aby se omezilo plýtvání.

Kampaň zaměřená na nápojová víčka Autor: Burger King UK, podle licence: Rights Managed

Nejen podpora sportu

Závazky spojené s udržitelností vychází ve společnosti Adidas ze záměru, že „pomocí sportu máme sílu měnit životy.“ Na udržitelnost se zaměřili v roce 2021, kdy si definovali plány do roku 2025 a dál. Přecházejí na komplexní nabídku udržitelných výrobků orientovaných na spotřebitele, rozšiřují oběhové služby a pracují na dosažení klimatické neutrality (GHG) v celém hodnotovém řetězci. Pracují také na tom, aby se jejich zaměstnanci stali ambasadory udržitelnosti a aby se do tohoto tématu zapojili i jejich zákazníci. Být udržitelným byznysem znamená najít rovnováhu mezi očekáváními akcionářů a potřebami a zájmy našich zaměstnanců, spotřebitelů, dodavatelů, pracovníků v našem dodavatelském řetězci a životního prostředí, vysvětlují s tím, že věří, že jejich odpovědné chování přispěje k trvalému hospodářskému úspěchu. K jejich cílům patří, že do roku 2025 bude devět z deseti výrobků Adidas udržitelných nebo že bude do roku 2050 Adidas klimaticky neutrální.

Myšlenka o sportu a změně života má u společnosti dopad také na jejich spolupráce. Jsou tak partnery a výrobci produktů na blížící se Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 (UEFA EURO 2024) v Německu. Tuto akci vnímají jako oslavu fotbalu a důvod k tomu, aby se lidé spojili. Jejich kolekce výrobků dosahuje nové úrovně z hlediska udržitelnějších materiálů, kdy už mnoho let prosazují používání udržitelnějších materiálů v celém sortimentu. Pokud jde například o polyester, v současnosti máme více než 96% podíl recyklovaného polyesteru. Adidas od konce roku 2018 získává 100% udržitelnější bavlnu, která je certifikována nezávislými stranami, splňuje ekologické standardy nebo je recyklovaná. Více než 99 % pochází kůže z koželužen, které splňují standardy udržitelnosti Leather Working Group, uvádí dále. Oficiální míč mistrovství je vyroben z několika látek na biologické bázi (kukuřičná vlákna, cukrová třtina nebo přírodní kaučuk) a například lepidla jsou na bázi vody a ne rozpouštědel. Také kopačky jsou částečně vyrobeny buď ze směsi recyklovaných a obnovitelných materiálů, nebo z recyklovaných materiálů.

Důraz na vodu

Strategie udržitelnosti společnosti Bosch se týká šesti tematických oblastí: klimatu, vody, cirkulární ekonomiky, zdraví, diverzity a lidských práv. U každé oblasti má několik cílů, kterých chce dosáhnout s tím, že udržitelnost vnímá jako rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními dimenzemi jejich obchodních aktivit jako součást odpovědného podnikového řízení. Ohledně vody Andreas Siegle ze společnosti Bosch říká, že zaměřují úsilí na oblasti, kde je voda obzvláště vzácná, a používají konkrétní řešení, aby vytvořili co největší užitek.

Společnost Bosch na základě analýzy zjistila, že se 75 jejich pracovišť nachází v oblastech s nejvážnějším nebo vážným nedostatkem vody. Proto se na tyto oblasti zaměřila a snaží se zde snížit absolutní odběr vody o 25 procent do roku 2025 (výchozí je rok 2017). Společnost potřebuje vodu pro chladicí systémy, sanitární zařízení a technické procesy. V oblastech s napjatou vodou používají recyklovanou vodu, a to kdykoli je to možné. Také se zaměřují na zlepšování procesů a využívání dešťové vody s cílem snížit odběr vody v provozovnách. K jejich konkrétním krokům týkajícím se vody patří zlepšení procesů tak, aby bylo potřeba méně vody, zlepšení cirkulace pro opětovné využití spotřebované vody a používání dešťové vody.