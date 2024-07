Proč vystavujeme zápočtový list a proč ho vyžadujeme po nových zaměstnancích?

Zápočtový list má své náležitosti týkající se jak jeho obsahu, předání nebo samotného vystavení. Na to si musí dát pozor zaměstnavatel. Na zaměstnanci zase je, aby si pohlídal, že má zápočtové listy k dispozici.

Kdy zaměstnavatel vystavuje zápočtový list?

V prvé řadě, pokud je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr. Například mu zanikne pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou a už se neprodlouží nebo jedna ze stran rozváže pracovní poměr podáním výpovědi. Zápočtový list (ZL) se vystaví

i v případě, že spolupráce se zaměstnancem nekončí zcela, například zůstává zaměstnán u zaměstnavatele na dohodu. Zápočtový list se totiž vztahuje ke každému pracovněprávnímu vztahu zvlášť.

Další záležitost, která evokuje vystavení potvrzení o zaměstnání alias zápočtového listu, je ukončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou. Nezáleží na tom, zda se jedná o dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo o dohodu o provedení práce (DPP). Povinnost totiž vzniká, pokud dohody založily účast na nemocenském pojištění. Jinak řečeno, když alespoň jedenkrát za jejich trvání byly z DPČ nebo DPP strženy odvody pojistného na nemocenské pojištění. I tady se zápočtový list vystaví v případě, že spolupráce se zaměstnancem nekončí zcela, například zůstává zaměstnán u stejného zaměstnavatele na jinou než zaniklou dohodu či jinou pracovní smlouvu.

Zápočtový list je dále nezbytné vystavit, pokud byl z odměny dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy, (a to bez ohledu na to, zda z nich bylo či nebylo odváděno pojistné).

Zápočtový list se v každém z výše uvedených případů generuje bez ohledu na délku ukončeného pracovněprávního vztahu.

Co musí být v potvrzení o zaměstnání?

Z potvrzení o zaměstnání musí být zřejmé, kdo ho vydal, kdy a komu. Tj. nalezneme v něm základní identifikační údaje zaměstnance včetně jeho nejvyšší dosažené kvalifikace. Zákoník práce vymezuje konkrétní informace, které musí list obsahovat. Například o jaký typ pracovněprávního vztahu se jednalo, zda o pracovní smlouvu či DPP nebo DPČ. Dále se v něm uvádí, jaký druh prací zaměstnanec vykonával včetně odpracované doby u daného zaměstnavatele.

Povinným údajem jsou rovněž další skutečnosti rozhodné pro budoucí poskytování dávek nemocenského či důchodového pojištění. V neposlední řadě zde vyčteme, zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch. Uvádí se, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny. Dále jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky.

Jak je to s předáním zápočtového listu?

Zaměstnavatel nejenže zápočtový list vystaví, ale také ho bezodkladně vydá zaměstnanci, kterého se týká. Zápočtový list lze předat osobně, zaslat poštou do vlastních rukou nebo poslat prostřednictvím datové schránky, pokud ji má zaměstnanec zřízenou. Při osobním předání zaměstnanec podepíše převzetí listu na jeho druhý originál či kopii, která zůstává u zaměstnavatele v osobní složce zaměstnance. K podpisu se uvede i datum předání. V ostatních případech si zaměstnavatel uschová potvrzení o doručení. Vystavení a předání zápočtového listu může být totiž předmětem kontroly ze strany České správy sociálního zabezpečení či Úřadu práce ČR.

K čemu je takové potvrzení dobré samotnému zaměstnanci?

V prvé řadě při nástupu do zaměstnání nový zaměstnavatel po zaměstnanci zápočtový list vyžaduje. Důvodů je několik. Jeden z hlavních je nutnost získat údaje potřebné k nárokům vyplývajícím z nemocenského a důchodového pojištění. Které jsou, jak píšeme výše, v zápočtovém listu uvedeny. Například se jedná o vyčerpanou podpůrčí dobu nebo počty dnů rozhodného období pro nárok na dávku nemocenského či důchodového pojištění. Dalším důvodem je možnost si ověřit, zda není mzda nového zaměstnance zatížena exekucí.

Podle občanského soudního řádu (tj. zákona č. 99/1963 Sb.,) si totiž zaměstnavatel musí vyžádat od nového zaměstnance potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho platu/ mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat, pokud pohledávka není uspokojena. Podrobnosti naleznete v paragrafech 249 až 295 výše jmenovaného občanského soudního řádu. Za toto potvrzení může být považován právě zápočtový list.

Co má tedy zaměstnavatel učinit, pokud zjistí, že mzda nového zaměstnance je zatížena exekucí? V prvé řadě bez odkladu oznámí nástup nového zaměstnance soudu, který výkon nařídil. Oznámení se zasílá soudu prostřednictvím datové schránky. Následně soud takovému zaměstnavateli doručí usnesení, ve kterém ho vyrozumí o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Seznámí ho s dosavadním průběhem výkonu rozhodnutí, zejména s výší dosud provedených srážek. Uvede, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny. Jaké je její pořadí. Vyzve zaměstnavatele, aby ode dne, kdy mu bude toto usnesení doručeno, ve srážkách ze mzdy pokračoval. Upozorní ho na všechny jeho povinnosti při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Obdobnou ohlašovací povinnost má zaměstnavatel také v případě, že u něj zaměstnanec končí. Dle paragrafu 295 občanského soudního řádu musí plátce mzdy oznámit soudu do jednoho týdne, že u něho přestal zaměstnanec, jehož mzda je zatížena exekučními srážkami, pracovat. Zároveň zašle soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy provedl a vyplatil oprávněným. Dále oznámí soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.

Převzetí potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) má být záležitostí zaměstnavatele. Zajistí jeho předání zaměstnanci.

má být povinností zaměstnanců. O zápočtový list by si měli žádat sami.

Proč by si měl zaměstnanec schovávat kopie zápočtových listů?

Například, pokud by při žádosti o důchod zjistil, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení některý z jeho zaměstnavatelů chybí a tím pádem by bylo třeba určité zaměstnání ČSSZ doložit. Tuto skutečnost sice ideálně potvrdí prostřednictvím evidenčního listu důchodového pojištění, ale pokud by ho neměl k dispozici, může využít zápočtový list. Dále se mu potvrzení může hodit, když se bude ucházet o místo ve veřejné sféře. Tam jsou zaměstnanci odměňováni na základě tarifních tabulek. Musí doložit dosavadní praxi, aby se správně spočítal tzv. platový stupeň. Zaměstnavatele zajímá, jakou činnost nový zaměstnanec dosud vykonával, aby rozhodl, zda ji započítá ze 100% nebo nižším procentem či vůbec a jak dlouho ji vykonával. Zápočtové listy jsou k tomuto ideální. Najdeme na nich jak druh práce, tak počet odpracovaných let a dní.

V neposlední řadě bude zápočtový list předmětem zájmu úřadu práce, pokud se u něj bývalý zaměstnanecpo skončení zaměstnání hodlá registrovat do evidence uchazečů o zaměstnání. Nalezne v něm, kdy a jakým způsobem byl pracovněprávní vztah ukončen a počet dní důchodového pojištění. Tyto údaje jsou důležité pro posouzení vzniku nároku na případnou podporu v nezaměstnanosti a při stanovení její výše.