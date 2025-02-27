Prodej TikToku v USA je zájmem hlavně byznysovým než bezpečnostním, říká Vít Janda

Více byznysový než bezpečností zájem vidí za zákonem, který v USA nařizuje společnosti ByteDance odprodat sociální síť TikTok, Vít Janda, spoluzakladatel a jednatel agentury ShortPRO.
Aktuální situace je tak podle něj v současné době nejasná a vše záleží na tom, jak do celého procesu zasáhne americký prezident Donald Trump, respektive lidé, kterými je byznysově obklopen. Vít Janda byl hostem Podnikatel PLUS.
Sociální síť TikTok zažila v USA začátkem roku zemětřesení. Dočasně byla dokonce i nedostupná. Po zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa byla zase zpřístupněna. Jaký je nyní aktuální stav?
Samozřejmě je to velmi zajímavá situace. Všichni očekávali, že TikTok bude zakázaný a přijdou velké věci, které jsou s tím spojené. Že se najednou 170 milionů amerických uživatelů aplikace bude chtít přesouvat jinam. To se nakonec nestalo a doba, kterou vlastník aplikace TikTok má k odprodeji novému vlastníku, se prodloužila díky Donaldu Trumpovi.
Je to vlastně zajímavé, protože americký prezident Donald Trump byl ten, který začal iniciovat případný prodej už v roce 2020. Teď je to vlastně on, který lhůtu prodloužil. Nutno dodat, že zákon už je schválený. To znamená, že Donald Trump ho nemůže zrušit. Jenom prodloužil dobu, která byla stanovená zákonem na prodej. A bude zajímavé, jak to dopadne, protože americký prezident tvrdí, že se pokouší najít řešení, aby došlo ke skutečnému prodeji. Hovoří se o tom, že hledá i cesty třeba 50 na 50 vlastnictví, tedy Amerika a Čína napůl.
Aplikace nyní tedy v USA funguje, je normálně dostupná. Všichni uživatelé tam mohou nahrávat videa, sledovat obsah, značky tam dál působí a mohou tam inzerovat. Zákaz se objevil v kritickém bodě skutečně jen na pár hodin.
Když jste zmínil změnu vlastníka, hovořilo se o tom, že aplikace mohla být prodána společnosti Microsoft, případně dokonce i Elonu Muskovi, který již vlastní sociální síť X (dříve Twitter). Jaký nejpravděpodobnější scénář vidíte vy?
Zaslechl jsem jména i dalších společností, které projevily zájem. Zájemců může být opravdu spousta. Samozřejmě se nabízí, že velké společnosti v čele s Microsoftem budou mít zájem o algoritmus, který by zařadili do svého portfolia technologických vychytávek. Takže by zase mohli opět dominovat dalšímu odvětví a mít další zdroj příjmu. Na druhou stranu si myslím, že finální scénář, který nastane, bude opravdu záležet na tom, jak Donald Trump usoudí, že to bude dávat největší smysl z hlediska jeho byznysových záměrů a lidí, kteří ho obklopují.
Netroufnu si proto tipnout, která z firem má největší pravděpodobnost, že by mohla TikTok koupit nebo se případně stát 50% spoluvlastníkem TikToku, spolu s čínským ByteDance. Nemám konkrétní odpověď.
Před samotným dočasným vypnutím aplikace TikToku v USA se na síti množily příspěvky známých influencerů, kteří si stěžovali, že TikTok pro ně představuje významnou obživu, protože díky svému zaměření jsou nejúspěšnější právě na TikToku. Viděl jste ty příspěvky? Jak na to z pozice majitele agentury nahlížíte?
Tyto příspěvky jsem neviděl, ale doslechl jsem se o celé záležitosti zpětně. Samozřejmě pro mnoho influencerů by to znamenalo přesun na jinou platformu. Prakticky není moc jiných možností než jít na Instagram nebo na YouTube.
Formát krátkých videí tam funguje více méně stejně. Tudíž je velmi pravděpodobné, že by došlo k přesunu jak influencerů, tak značek, ale i uživatelů na jiné platformy. Je nutné zmínit, že spousta influencerů má na TikToku vybudované velké komunity svých sledujících a zákazníků, kteří přes TikTok přímo nakupují, zejména v USA.
Je proto otázkou, pokud by se tyto značky a influenceři přesunuli na Instagram nebo na YouTube, jestli by se jim i sledující přesunuli jedna ku jedné. Pro influencery, kteří vyrostli na TikToku a pro které je dominantní platformou, by to znamenalo výpadek příjmů a museli by přehodnotit, jak postupovat dál.
Celá záležitost by ale měla v konečném důsledku dopad na samotný TikTok, který těží obrovské peníze právě z inzerce. Proto by nejvíce ztratil právě TikTok. V jeho největším zájmu je, aby v USA pokračoval dál.
Z USA do našeho malého, českého rybníčku. Někteří čeští uživatelé totiž začali zdůrazňovat, že pokud by se američtí influenceři z TikToku nakonec vytratili, neměli by motivaci tuto síť dál používat. Jaký dopad by to mělo na českém trhu, z pohledu značek a inzerce?
Osobně jsem se nesetkal s nikým, kdo by toto říkal, že by přestal používat TikTok, pokud by se z něj vytratila Amerika.
Takové příspěvky ale na TikToku skutečně z řad českých uživatelů publikovány byly.
Nepochybuji, že někdo takový postoj může mít. Je velmi důležité zmínit, že čeští uživatelé hojně sledují na TikToku obsah, který je jak v češtině, tak i v anglickém jazyce. Zejména mladší generace dnes nemá vůbec problém konzumovat obsah i v jiném jazyce a je pravdou, že podstatná část obsahu, kterou Češi sledují na TikToku, je právě v angličtině.
Pokud by to pro lidi bylo opravdu tak velké omezení, těžko říci. Myslím si však, že spousta českých značek a českých tvůrců a influencerů TikTok využívá velmi dobře a čeští uživatelé ho rádi konzumují. A vzhledem k tomu, že zákaz TikToku v Evropě oproti USA v dohledné době nehrozí, myslím si, že uživatelé v Česku by TikTok používali i nadále.
USA prodej TikToku řešily především kvůli bezpečnostní hrozbě, kterou aplikace představuje. Na to ostatně upozorňoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jsou podle vás tyto hrozby reálné?
Je potřeba říci, že všechny platformy, tedy aplikace společnosti Meta, TikTok i YouTube, sbírají o uživateli celou řadu dat. Samozřejmě TikTok patří mezi ty platformy, které těch dat sbírají opravdu hodně. A největším problémem je, že jsou sdílena s čínskou firmou, tedy společností ByteDance, která podléhá čínské vládě.
Je zde proto patrné, že do hry vstupuje geopolitická situace USA vs. Čína, která je primárním aspektem proto, aby Čína aplikaci odprodala do amerických rukou.
Důležité je připomenout, že zákaz TikToku v USA je spojený se zákonem, který se netýká vlastně jen TikToku, ale všech aplikací, které by pro USA mohly představovat bezpečnostní hrozbu. To znamená, že USA se opravdu snaží veškeré aplikace, které nebudou v jejich rukou, omezovat a znemožňovat jim přístup na americký trh.
Takže z těchto všech indícií z médií a veřejných vystoupení amerických lídrů je patrné, že zde opravdu hraje roli i celá řada jiných faktorů, především byznysových, než samotná bezpečnost uživatelů.
NÚKIB u nás doporučil všem uživatelům, aby zvážili, zda na platformě chtějí být či ne. A firmám, aby nepoužívaly k publikaci na TikToku zařízení, která jsou napojena na kritickou infrastrukturu. To znamená, že pokud by nějaký politik měl na svém mobilním zařízení přístup do citlivých dokumentů či systémů, aby na něm TikTok nepoužíval, protože je zde riziko, že se data dostanou do čínských rukou.