Rozmach AI na pracoviště rozsévá také negativní emoce. Jak si s nimi poradit?

Klíčem k integraci AI je také zajištění psychologického bezpečí

Někteří lidé mohou z umělé inteligence skutečně prožívat více či méně oprávněnou úzkost a není možné se spoléhat pouze na to, že umělou inteligenci automaticky přijmou a efektivně využijí. Klíčem k úspěšné integraci AI do pracovního prostředí je vedle technického rozvoje také zajištění psychologického bezpečí. To znamená investovat do rozvoje a vedení zaměstnanců, aby se mohli přizpůsobit novým rolím a pracovním procesům, které AI přináší.

Stres a nejistota pracovníků může pramenit z obavy o zánik své práce či profese. Mezinárodní měnový fond například nedávno uvedl, že vzestup umělé inteligence by mohl mít globálně vliv na 40 % všech pracovních míst, na Západě dokonce až na 60 %. Jeho šéfka vyzvala vlády, aby podchytily vlnu nezaměstnanosti.





Zvláště ohrožení se mohou cítit lidé na různých administrativních pozicích, které zahrnují vkládání dat a základní manuální úkony spojené s prací s daty. Typicky může jít o překladatele a editory, ale také datové analytiky, účetní, některé pracovníky v HR a marketingu a další. Prožívání stresu v souvislosti s očekáváním těchto turbulentních změn může vést ke snížení spokojenosti s prací, ke zhoršení výkonu a ke ztrátě vnímání své práce jako smysluplné.

AI může pomoci odstranit monotónní úkoly

Organizace, ve kterých se tyto profese ve větším množství nacházejí, by měly zdůrazňovat, jak může umělá inteligence podporovat a zlepšovat práci místo toho, aby byla vnímána jako hrozba pro pracovní místa. V konečném důsledku je úspěch spolupráce člověk – stroj závislý na vytvoření vyváženého vztahu, kde AI doplňuje lidské schopnosti a zvyšuje efektivitu práce, zatímco zaměstnanci jsou dobře připraveni, motivováni a podporováni v maximálním využívání těchto technologií. Pokud AI odstraní monotónní úkoly a umožní zaměstnancům věnovat se více smysluplné práci, mělo by to vést k větší spokojenosti v práci.

Přesto někteří lidé mohou čelit obavám, že s překotně se rozvíjející umělou inteligencí nestihnou držet krok. Jejich technologická gramotnost může být omezená, zároveň mohou mít zažitý odpor ke změnám. Naučit se pracovat s novými systémy a aplikacemi může být pro mnohé obtížné, zejména v počátečních fázích. Obecně učit se novým dovednostem a nárokům může být mentálně vyčerpávající a může snížit produktivitu po dobu, než se člověk adaptuje.





AI může přinést nové příležitosti pro vzdělávání

Řešením i prevencí je důraz na osobní rozvoj pracovníků. Příchod AI může poskytnout zaměstnancům nové příležitosti pro vzdělávání a rozvoj dovedností, což může být obohacující a motivující. Řadu lidí AI prostě baví. Je také důležité zavést jasné komunikační kanály, aby zaměstnanci rozuměli významu a přínosům AI ve své práci a měli možnost na rozvoji participovat, případně se doptat na to, čemu nerozumějí.

Stresu a nejistotě v souvislosti s umělou inteligencí se nicméně nemusejí vyhnout ani někteří vysoce kvalifikovaní profesionálové. Představte si hypotetickou situaci, kdy zjistíte, že práci, která tvoří vaši hlavní pracovní náplň, minimálně z poloviny dokáže nahradit AI. Řekli byste to svému nadřízenému? Nebo byste dál předstírali, že pracujete jako doposud? A co kdybyste zjistili, že svou práci nyní zvládnete za 10 % původního času? Řekli byste externím klientům, pro které zpracováváte projekt, že to samé zvládnou s pomocí správného nástroje sami?

AI musíme stále považovat za stroj

To jsou etická dilemata, se kterými se mohou setkávat i profese, kde byla tradičně ceněna odbornost a lidský úsudek, což je velké spektrum znalostních profesí. S tím se rovněž pojí otázka sebeúcty a vlastní hodnoty. Rozmach umělé inteligence může ovlivnit to, jak jednotlivci vnímají vlastní hodnotu a identitu ve své práci.

Je určitě správně, že firmy jdou s dobou a hledají cesty, jak AI využít jako konkurenční výhodu. Nesmějí ale zapomínat, že úspěch tkví ve spolupráci člověka a stroje. Pokud tento vztah nebude vyvážený, může být AI spíše přítěží než efektivním nástrojem.

